The Sounds i coronasorg efter USA-pappans död

Det är nästan tre år sedan The Sounds senast uppträdde i USA, och Maja Ivarsson såg fram emot att återvända till landet som de spelat i så många gånger. Men trots att deras amerikanska kontakter in i april menade att allting var lugnt, insåg de tidigt att det förmodligen var kört.

– Vi fick det (viruset) tidigare i Europa, och var nog mer förberedda på att det här beslutet skulle komma. Medan de på andra sidan Atlanten var mer: "Klart att vi ska köra en USA-turné, allting kommer att bli svinbra, vi bokar biljetter", säger Maja Ivarsson.

Ännu värre skulle det bli.

Adam Schlesinger var mannen som signade The Sounds till det amerikanska skivbolaget Scratchy Records, och var producent på deras tredje platta. Den första april dog han till följd av coronaviruset, bara 51 år gammal.

– Han var en stor anledning till att vi kom till USA från första början. Det var då jag förstod allvaret i det, att han som en relativt ung gick bort. Han var en bra låtskrivare och en fantastisk musiker, säger Maja Ivarsson.

Den inställda turnén blir också en smäll ekonomiskt för The Sounds. Förutom USA-turnén skulle de bland annat ha spelat på Dalhalla tillsammans med The Hives och Mando Diao.

– Vi är ju ändå ett band som lever på liveintäkter, och i år har vi inte tjänat en krona än så länge. Och det blir nog inte så många kronor resten av året. Man har lite besparingar och får använda dem, sedan hoppas vi att de öppnar upp nästa år, säger Maja Ivarsson.

Samtidigt trycker hon på att det är många fler i musikbranschen som drabbas – klubbägare och alla som arbetar bakom scenen till exempel.

– Försök att leva utan musik, film, poesi och böcker under karantänen, det går inte. Det är ett otroligt viktigt yrke, och många som jobbar bakom scenen har inte någonting att jobba med just nu. De går på knäna. Var ska vi spela sedan? Finns klubbarna kvar eller har de gått i konkurs?

I stället för att spela kommer The Sounds nu att hänga i studion och arbeta på nytt material. Maja Ivarsson må ha varit med om mycket i livet – men den här sommaren kommer hon uppleva någonting som inte har hänt henne sedan skolåldern: sommarledighet.

– Jag har alltid jobbat under sommarhalvåret, det är då jag har jobbat som mest. Kanske får jag bli normal den här sommaren, som alla andra. Jag ska grilla korv och bada, säger hon.

Fakta: The Sounds

The Sounds bildades i Helsingborg 1998 och består av Maja Ivarsson, Felix Rodriguez, Johan Bengtsson, Jesper Anderberg och Fredrik Blond. De slog igenom 2002 med albumet "Living in America", främst i kraft av titelspåret, som blev en stor hit i Sverige.

Debutalbumet har följts av "Dying to say this to you" (2006), "Crossing the Rubicon" (2009), "Something to die for" (2011), "Weekend" (2013) och "Things we do for love" (2020).

Rodriguez och Ivarsson skrev under pseudonym musiken till sommarhiten ”Hej hej Monica” (2004) med Nic & the Family. 2012 medverkade Ivarsson i tv-programmet ”Så mycket bättre”.

Sofia Sundström/TT