Thed Björk Bang-Melchior tävlade efter pappans bortgång – med mycket stöd: ”Skönt sätt att bearbeta det på”

Thed Björk Bang-Melchior gjorde under helgen ett gästinhopp i Porsche Carrera cup på Falkenbergs motorbana. En av anledningarna till att han skulle köra var för att pappa Benny Björk, som hade varit dålig under en tid, skulle vara med i depån. Men under tisdagen den gångna veckan meddelade Thed via instagram att pappan hade gått bort.

– Nu körde jag den här tävling för att pappa skulle vara med, vi skulle göra det här tillsammans. Sen var det lite uppvärmning för mig och min säsong.

Hur kändes det att köra nu när han inte var med?

– Det var skönt, jag fick känna efter lite hur det kändes att köra, det är ett nytt kapitel nu. Jag har fått mycket support från alla hans vänner. Vi är uppvuxna på racerbanan, har levt där så det var skönt att komma ut och träffa alla vänner och prata med dom. Istället för att dra sig undan var det skönt att träffa människor. Ett skönt sätt att bearbeta det på.

– Det var en större grej, att göra en tävling för familjen och att komma igång lite.

Björk Bang-Melchior inte fått mycket tid till att testa bilen inför Carrera cup. I slutet av juni deltog han på Carrera cups officiella försäsongstest. Efter 70 varv hade han noterats för den näst snabbaste varvtiden bland alla förare.

– Jag kastade mig över Porschen och försökte komma underfund med den så fort som möjligt, ställa in den och justera. Men det räckte till en fjärde och femteplats. I det sista loppet hängde jag med toppen, det var ganska tajt, men jag kände att jag kunde vara med och åka lika fort som dom. Men då hade man egentligen behövt börja om igen för att kunna göra ett bättre ett resultat. Det var längesen jag körde Porsche, 19 år sen.

Tävlingsinriktad som han är var han inte helt nöjd med placeringarna. Men för att inte ha kört en Porsche 911 GT3 på 19 år kände han tillslut att han fick in snitsen.

– Jag kände att jag inte hann lära mig tillräckligt till kvalet igår. Det som gör mig bra i VM-serien är att jag kan bilen i minsta detalj och jag vet vad jag vill ha av den. Så långt kommer man inte på att vara gästförare och egentligen bara prova på. Jag är väldigt tävlingsinriktad men när jag avslutade den andra loppet hade jag en bra känsla i bilen, det är jag nöjd med.

I det första kvalet var Hampus Ericssons bästa varvtid 43.254 sekunder, jämfört med Björk Bang-Melchiors 43.320. Även i det andra kvalet var Ericsson snabbare. Men när racen drog igång slog Björk Bang-Melchior till och var drygt två sekunder före Ericsson. Och i det andra skiljde det knappt nio sekunder, fördel Thed.

– Jag fightades med honom i första racet, det var en bra fight. Hampus är väldigt duktig på att köra bil men är ung. Han har mycket kvar att lära sig men är väldigt duktig, han har framtiden framför sig.

Björk var dock inte den enda som gästkörde under helgen. Prins Carl Philip Bernadotte var också ute på banan efter ett sabbatsår från racing – Thed slog även honom i båda racen.

– Jag har tävlat med Carl Philip väldigt mycket, kört bil ihop och vi känner varandra väldigt väl. Skillnaden är att det här är mitt jobb och jag kör väldigt mycket. Han gjorde det bra för att ha kört så lite.

Hur skulle du summera helgen?

– Jag är väldigt glad att jag fick göra det här nu, känner mig mer förberedd inför min egna säsong.

Björk Bang-Melchiors WTCR-säsong ska preliminärt dra igång den 12-13 september med två race i Salzburgring, Österrike.