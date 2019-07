Thed Björk fick gyllene läge att knapra in på totalledaren – men topplaceringarna uteblev

Den senaste tävlingshelgen för två veckor sedan var fylld med kaos för Thed Björk Bang-Melchior. Det blev i alla fall bättre i helgen när WTCR kördes i portugisiska Vila Real.

Under lördagen kvalade han som nia och lyckades under racet köra upp sig en placering till en åttonde plats. Samtidigt vann ungraren Norbert Michelisz som ligger tvåa i sammandraget.

Söndagens kval gick inte alls lika bra. Där slutade han som 15:e förare och missade därmed chansen att ta sig vidare till Q2, vilket de tolv bästa gör. Det gjorde att förhoppningarna om riktigt framskjutna placeringar i de två avslutande racen till stor del försvann.

I det första av söndagens race lyckades han bara klättra två placeringar och fick nöja sig med att passera mållinjen som 13:e förare. Samtidigt fick 38-åringen se totalledaren Esteban Guerrieri sluta trea och rycka i täten.

Helgens tredje och avslutande race, som Björk vann förra året, slutade med en ny åttondeplats.

För Johan Kristoffersson som är regerande rallycrossvärldsmästare så såg helgen ungefär likadan ut som för Björk. I det första racet slutade han sjua efter att ha kvalat som åtta. Sedan kvalade han som 14:e och slutade på just 14:e och elfte plats i de två avslutande racen.

I sammandraget tar Thed Björk trots allt in tre poäng på argentinaren Guerrieri i sammandraget eftersom denne nollade i två av loppen. Däremot så tappar Karlskogaföraren tolv poäng på Michelisz som är tvåa.

Nu tar serien ett uppehåll på drygt två månader innan mästerskapet avslutas med fyra race i Asien. Den första körs i Kina helgen 13–15 september.

Resultat WTCR i Vila Real

Race ett: 1) Norbert Michelisz, Ungern, Hyundai, 22.40,936, 2) Yann Ehrlacher, Frankrike, Lynk & Co, +2,291, 3) Augusto Farfus, Brasilien, Hyundai, +3,009, 4) Rob Huff, Storbritannien, Volkswagen, +3,538, 5) Nicky Catsburg, Nederländerna, Hyundai, +7,630... 8) Thed Björk Bang-Melchior, Sverige, Lynk & Co, +11,349

Race två: 1) Mikel Azcona, Spanien, Cupra, 22.36,529, 2) Ma Qinghua, Kina, Alfa Romeo, +4,832, 3) Esteban Guerrieri, Argentina, Honda, +5,538, 4) Jean-Karl Vernay, Frankrike, Audi, +6,812, 5) Nicky Catsburg, Nederländerna, Hyundai, +7,482... 13) Thed Björk Bang-Melchior, Sverige, Lynk & Co, +20,988

Race tre: 1) Tiago Monteiro, Portugal, Honda, 29.49,833, 2) Yvan Muller, Frankrike, Lynk & Co, +2,295, 3) Yann Ehrlacher, Frankrike, do, +2,647, 4) Mikel Azcona, Spanien, Cupra, +2,959, 5) Jean-Karl Vernay, Frankrike, Audi, +6,816... 8) Thed Björk Bang-Melchior, Sverige, Lynk & Co, +12,507

Ställningen efter 18 av 30 race: 1) Esteban Guerrieri, Argentina, Honda, 231 poäng, 2) Norbert Michelisz, Ungern, Hyundai, 206 poäng, 3) Thed Björk Bang-Melchior, Sverige, Lynk & Co, 180 poäng, 4) Nestor Girolami, Argentina, Honda, 176 poäng, 5) Mikel Azcona, Spanien, Cupra, 169 poäng.