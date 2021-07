Thed Björk följde upp det fina kvalet – på podiet för första gången i år: ”Det känns jättebra”

Under helgen gick WTCR:s femte och sjätte race av stapeln på MotorLand Aragón i Spanien.

Thed Björk Bang-Melchior gjorde ett väldigt bra kval där han var hundradelar ifrån pole position men fick nöja sig med en andraplats.

Det var ingen spikrak väg till podiet under själv racet för Thed Björk. Lynk & Co förarna hade det tufft under de långa raksträckorna. Där var Audibilarna och Hyundaierna betydligt snabbare.

– Att vara tillbaka på podiet känns superbra. Jag visste att det inte skulle vara enkelt och att jag behövde vara precis på gränsen runt de långsammare delarna av banan för att hålla Audibilarna bakom mig på raksträckorna. Jag är väldigt nöjd med bilens insats under de rådande omständigheterna och ett stort tack till teamet för en fantastisk bil, säger Thed Björk i ett pressmeddelande.

Men tvåa kom han. Årets första podieplacering för Thed Björk.

Thed Björk, i ett pressmeddelande, på frågan om gasen var i botten hela racet.

– Ja, det var den. Jag vet hur det känns att studsa tillbaka från dåliga helger från början. Det var samma för mig. Det känns jättebra att sitta här efter att han slutat tvåa, efter första racet när Fred körde om mig så trodde jag att jag inte var i fajtform. Jag kände att vi behövde ändra på det så vi gjorde massa ändringar, även på griden efter uppvärmningsvarvet.

– Jag satt där vid starten och kände att jag hade en bra möjlighet, bara Fred inte får en bra start. Men det fick han så bra jobbat till honom. Efter det så hängde jag på hela racet. Det var inte enkelt men väldigt kul.

Vann gjorde Frédéric Vervisch och trea bakom Thed Björk Bang-Melchior gjorde Gilles Magnus. Det nästa racet i WTCR-serien går av stapeln i Adria, Italien den första augusti.

Det totala sammandraget i WTCR

1: Jean-Karl Vernay (FRA) 82

2: Yann Ehrlacher (FRA) 74

3: Yvan Muller (FRA) 67

4: Santiago Urrutia (URY) 60

5: Gabriele Tarquini (ITA) 58

6: Attila Tassi (HUN) 57

7: Esteban Guerrieri (ARG) 56

8: Tiago Monteiro (PRT) 54

9: Thed Björk (SWE) 52

...