Thed Björk njöt av segern – men i sista racen ska han hjälpa teamkompisarna: ”Domarna bara skakade på huvudena”

2017 blev Thed Björk Bang-Melchior Sveriges första och hittills enda världsmästare i banracing.

Både 2017, 2018 och 2019 har han dessutom tagit hem teammästerskapet tillsammans med Cyan racing.

Men i år blir det, om inte blixten slår ned, ingen någon titel alls för Björk, trots att han i söndags körde hem säsongens första seger.

Under den corona-anpassade och hårt nedbantade WTCR-säsongen, där allt avgörs över sex tävlingshelger inom loppet av tio höstveckor, har alltför mycket gått åt fel håll för svensken, som bara varit topp tio i sex av 13 race.

Segern kom för sent för att ta honom tillbaka in i titelfajten. Den kom i söndagens tredje och avslutande race på spanska Motorland Aragón, där Björk tog starten från andra rutan och lyckades hålla undan trots hårda attacker och gulflaggsomstarter.

– Det var jätteskönt att äntligen få vinna, för det har studsat lite åt fel håll de senaste helgerna. Dels har vi haft lite strul (som motorproblemen i kvalet i Slovakien senast), och så körde jag bort mig med regndäcken i Ungern. Det har man inte råd med om man ska bli mästare, säger han.

Helgen i Spanien inleddes heller inget vidare, racemässigt. Efter att ha kvalat som tvåa drabbades Björk av alla tänkbara problem i det första racet där han ett tag var nere på 20:e plats innan han tvingades bryta när fjädringen gav upp – och efteråt bestraffades han dessutom med tre platsers nedflyttning till andra racet för att ha tjänat en position på att köra in i belgaren Gilles Magnus. I andra racet släppte Björk förbi märkeskollegan Yann Ehrlacher i starten och kunde sedan inte göra mer än att hålla sin åttondeplats.

Björk bildar i år ett team med uruguayanske rookien Santiago Urrutia, medan superveteranen Yvan Muller – som kört hem de två senaste teamtitlarna tillsammans med Björk – och Ehrlacher bildar ett annat team inom Lynk & Co och Cyan Racing. Men alla fyra samarbetar nu för att Ehrlacher och team Muller/Ehrlacher ska ta hem de båda titlarna när finalen avgörs nästa helg.

Därför tror inte Björk på några fler segrar för egen del.

– Det jag ser framför mig är att vi ska fajtas för att vinna mästerskapen, tillsammans. Det är mitt enda mål. Det är det som brukar hända på finalerna, att alla team går ihop och kör för sin förare, det är den stämningen som är i luften. Vi kommer kämpa, om så krävs till sista kurvan, säger Björk.

Det kan bli stökigt. I lördags beslutades att sista tävlingen kommer flyttas från Italien till samma spanska bana där helgens race kördes, på grund av coronapandemins utveckling. Helgens tävlingar var vilda, med 35 domarärenden och en stor mängd varningar för överskridna bangränser – och nästa vecka tillkommer finalanspänningarna.

– Domarna bara skakade på huvudena åt hur vi körde i helgen. Vi var utanför tracklimits hela tiden. De brukar ställda upp däck, ”sixpacks”, på ställen där man inte ska köra utanför, men det hade de inte gjort här. De hade kört nationella klasser på banan tidigare, och då hade förarna skött sig, så arrangörerna trodde inte det skulle vara någon fara … Men så släppte de loss oss, och då var det ingen som höll sig innanför banmarkeringarna. Det är lite högre nivå när vi kommer – alla förare tar alla chanser som finns och kör så mycket det bara går, säger Björk.

– Det spårade ur direkt, men det var skitkul. Nu tror jag att de kommer ställa ut däcktravar i finalen, och man vill ju att det ska vara lika för alla … Men jag gillar att man släppte lite på det. I sista racet körde jag utanför banan hela tiden tills jag fick en varning att jag skulle bli bestraffad om jag gjorde det igen. Problemet var att Santiago som låg och jagade inte hade fått någon varning än, så han fortsatte att gena, och det fanns mycket varvtid att hämta där. Det blev tufft att hålla honom bakom.

Björk var delad tvåa i mästerskapet efter de två första racehelgerna, men är nu nere på tiondeplatsen.

Ehrlacher har 26 poäng tillgodo på Hondaföraren Esteban Guerrieri i förarmästerskapet, medan Ehrlacher och Muller har en trygg 55-poängsledning i teammästerskapet där Björk och Urrutia är trea.

I finalen avgörs kvalet lördagen den 14 november och de tre racen dagen därpå.

WTCR 2020 – ställningen med en deltävling kvar

Ställning efter 13 av 16 race, förarmästerskapet: 1) Yann Ehrlacher, Frankrike, Lynk & Co, 189 poäng, 2) Esteban Guerrieri, Argentina, Honda, 163, 3) Jean-Karl Vernay, Frankrike, Alfa Romeo, 148, 4) Yvan Muller, do, Lynk & Co, 148, 5) Gilles Magnus, Belgien, Audi, 138, 6) Mikel Azcona, Spanien, Cupra, 127, 7) Santiago Urrutia, Uruguay, Lynk & Co, 127, 8) Nathanaël Berthon, Frankrike, Audi, 123, 9) Néstor Girolami, Argentina, Honda, 117, 10) Thed Björk Bang-Melchior, Sverige, Lynk & Co, 118.

Teammästerskapet: 1) Cyan racing Lynk & Co (Ehrlacher/Muller), Lynk & Co, 335 poäng, 2) All-inkl.com Münnich motorsport (Guerrieri/Girolami), Honda, 280, 3) Cyan performance Lynk & Co (Urrutia/Björk), Lynk & Co, 243, 4) Comtoyou DHL team Audi sport (Berthon/Tom Coronel, Nederländerna), Audi, 232, All-inkl.de Münnich motorsport (Attila Tassi, Ungern/Tiago Monteiro, Honda, 147.