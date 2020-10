Thed Björk rasade i mästerskapet efter motorproblem på mardrömsbanan: ”Mentalt har jag redan gått vidare”

Förra säsongen var det en usel racehelg i Slovakien som gjorde att Karlskogaföraren Thed Björk Bang-Melchior i slutändan fick nöja sig med en fjärdeplats i sammandraget i stället för att utmana om en pallplats, och att ingen av hans märkeskollegor i Lynk & Co-teamen kunde utmana om förartiteln.

När WTCR-cirkusen i helgen var tillbaka på Slovakia ring, några mil utanför Bratislava, var teamets fokus att det debaclet inte skulle upprepa sig – men det gjorde det. Redan på väg ut till kvalet rapporterade Björk, världsmästare 2017, att något ”kändes trasigt” i bilen, och nästan två sekunder bakom täten slutade Vretstorpsföraren 21:a av 22 förare där. Därmed fick han hopplösa utgångslägen i alla tre racen på söndagen.

I det första drog Björk en chansning och startade som en av bara två förare med fyra regndäck på den upptorkande banan. Men det var inte nog blött för att få strategin att fungera, och i stället tvingades han in i depån för att byta till slicks, och i mål var han 19:e, efter att bara ha passerat de två förare som bröt. Att han satte racets snabbaste varv, med över en sekunds marginal, var en klen tröst.

I andra och tredje skrapade han upp några små poängsmulor genom att avancera till 15:e respektive 16:e plats.

– Jag hade ett motorproblem i kvalet och fick starta längst bak. Det var något med motorn, och vi måste komma underfund med vad det handlade om inför nästa race. Där bakifrån fanns inte mycket att göra, och mentalt har jag redan gått vidare till nästa racehelg, säger Björk i ett pressmeddelande.

Björk var delad tvåa i mästerskapet inför tävlingen, 31 poäng bakom ledande märkeskollegan Yann Ehrlacher, men lämnar den som nia, 49 poäng efter.

Bara hälften av racehelgerna, men nio av 16 race, återstår av den kmprimerade WTCR-säsongen. Redan nästa helg väntar tre heat på Hungaroring.

WTCR i Slovakien

Race ett: 1) Nathanaël Berthon, Frankrike, Audi, 21.01,373, 2) Gabriele Tarquini, Italien, Hyundai, +3,054, 3) Jean-Karl Vernay, Frankrike, Alfa Romeo, +7,266, 4) Esteban Guerrieri, Argentina, Honda, +7,822, 5) Nestor Girolami, do, do, +8,987 … Thed Björk Bang-Melchior, Sverige, Lynk & Co, +1.17,290.

Race två: 1) Tom Coronel, Nederländerna, Audi, 26.33,749, 2) Giles Magnus, Belgien, Audi, +1,053, 3) Guerrieri, +3,582, 4) Mikel Azcona, Spanien, Cupra, +4,773, 5) Nicky Catsburg, Nederländerna, +5,442 … 16) Björk, +16,837.

Race tre: 1) Catsburg, 24.20,767, 29 Berthon, +4,614, 3) Magnus, +7,039, 4) Vernay, +7,315, 5) Azcona, +7,315 … 15) Björk, +30,719.

Totalt efter 7 av 16 race: 1) Yann Ehrlacher, Frankrike, Lynk & Co, 113 poäng, 2) Coronel, 92, 3) Magnus, 82, 4) Berthon, 78, 5) Guerrieri, 78 … 9) Björk 64.