Therese hade änglavakt – här krossar trädet hennes bil: ”Glad att man lever”

Stormen Dennis har dragit in över landet och skapat kaos i trafiken. En som for illa till följd av de hårda vindarna var Therese Steiner, som var ute för att campa med en vän under måndagen.

– Vi skulle åka till Tiveden och sova i vindskydd. Vi brukar göra det en gång i månaden, säger 44-åriga Steiner.

Väl framme vid skogen parkerade de bilen och gick bort för att göra i ordning vid vindskyddet. Bara minuter senare hörde de en hög smäll, och när de tittade ut förstod de var den kom ifrån.

– Det var ett stort träd som hade gått av och landat på min bil.

Fordonets tak trycktes in och i efterhand vill hon inte tänka på vad som kunde hänt om de kommit en stund senare.

– Man är glad att man lever. Även om vi suttit i bilen kanske vi hade klarat oss, men ändå. Det vi lärt oss är att vi inte ska sova ute när det är klass 1-varning.

Vad händer med bilen?

– Vi fick ringa försäkringsbolaget som skickade ut en bärgare. Sedan fick vi fixa skjuts hem. Men det blev bara skrot av bilen.