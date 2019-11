Turnén, med namnet Changes, har premiär i Halmstad den 12 mars. Ett par dagar senare, den 14 mars, är det dags för Örebro konserthus att ta emot artisten.

Han kommer göra elva konserter under en dryg månads tid. På scen kommer låtar såsom Heroes, Ziggy Stardust, Life on mars och Under pressure att tolkas.

Biljetter till turnén släpps den 21 november.