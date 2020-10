Thomas från Sköllersta blev krogkung i Stockholm: ”Jag har alltid haft ett matintresse”

Utanför de stora, svartspröjsade fönstren breder Mälaren ut sig. Solen speglar sig som en bländande triangel över den glittrande vattenytan. Här, precis vid färjeläget på Ekerö i Stockholm, har Thomas Hulldin från Örebro just öppnat restaurang Kolmilan ihop med parhästen Jan Richter.

Den bitande höstvinden känns avlägsen här inne. De svarta marmorborden, djupa cognacsfärgade skinnsofforna, mässingsdetaljerna och de rustika detaljerna ger tillsammans med den magnifika utsikten en rogivande känsla.

– När vi fick frågan om att öppna här bestämde vi oss för att plocka in ytterligare en delägare. Vi driver redan tre restauranger och för oss är det viktigt att en ägare är på plats hela tiden, för att kvaliteten ska bli den bästa möjliga. Vi frågade Janne Wilhelmsson som drivit Bröderna i Hallen i Örebro, och han tackade ja, förklarar Thomas Hulldin och nickar mot ett bekant ansikte längre bort i lokalen.

Kolmilan, som kan beskrivas som en finare kvarterskrog, öppnade i slutet av augusti. Thomas berättar stolt att det varit så gott som fullsatt sedan start.

Sedan tidigare driver duon de etablerade systerrestaurangerna Docklands i Finnboda, K4 Pampas i Solna samt Steninge bruk i Steninge slottsby i Märsta - där Carola håller sina julshower, ni vet.

– Gemensamt för dem alla är grillen. Den är hjärtat i verksamheten och finns på alla våra ställen. Annars är verksamheterna anpassade lite efter var de ligger, säger Thomas, medan han visar runt i det nyaste tillskottet.

Att han skulle bli krögare var långt ifrån en självklarhet.

Thomas växte upp på en bondgård i Bennebo, ett litet samhälle på tre hushåll utanför Sköllersta. När det var dags för gymnasiet sökte han till utbildningar inom både el-tele och matlagning, osäker på vad han ville bli, men när grannen, Brevens bruk, lovade honom jobb som skogshuggare blev det en skogshuggarutbildning på Kvinnersta han till sist hoppade på.

Som 19-åring testade han livet som backpacker, reste runt i Sydostasien för att landa i Australien där han försörjde sig inom diverse branscher, bland annat som kallskänka, innan han två år senare tog vägen hem via Kanada, Mexiko och USA.

1999 gick flyttlasset till Stockholm då hans fru Anna fick jobb i stan. Thomas hade pluggat marknadsekonomi och hamnade i grossistbranschen som försäljningschef på Svensk Cater, affärsutvecklare på ett bageri och sedan vd inom en restaurangkonstellation i Stockholm.

Jan Richter och han fann varandra när Thomas jobbade för Svensk Carter och Jan var köksmästare på restaurang Riche i Stockholm, dit svensk Carter var leverantör.

- Det var kockbrist i Sverige och jag hoppade in i köket på Docklands. Jag har alltid haft ett matintresse och kockyrket kom ganska enkelt till mig, berättar Thomas. 2015 tog de båda vännerna över Docklands tillsammans.

– Jag hade gjort mycket budgetar i mitt liv. Det var den första jag inte fick ihop, säger Thomas lite missnöjt.

Annat är det nu. Fem år senare driver de fyra lyckade restauranger. Thomas förlorar sig i en livlig utläggning om lönsamheter, kassaflöden och affärsplaner. Att han är en entreprenör ut i fingerspetsarna märks tydligt. Men stjärnkrögare är ett epitet han vänder sig ifrån. Medveten krögare passar honom bättre.

- Jag gör hela tiden medvetna satsningar och tar inte på mig något som inte är en affärsmässig möjlighet. Verksamheterna är mitt pensionssparande och de ska vara implementerbara på vem som helst, säger han och berättar att han inför varje ny etablering gör noga research över området, hör sig för om kommunens vision och ser till att tilltänkta leverantörer och eventuella partners är med på tåget från start.

Vikten av att en ägare är fysiskt närvarande på restaurangerna återkommer han till flera gånger. Janne ansvarar för Pampas medan Docklands och Steninge är Thomas skötebarn.

- Jag är en operativ ägare kan man säga. Jag arbetar med kalkylering och affärsplaner men är också kock, köksmästare och hjälper gärna till och dukar fram till lunch och hoppar in var som helst där det behövs, säger han och fortsätter:

- För mig är det också viktigt att se medarbetarna som just medarbetare och inte anställda. De ska känna att de är en del av processen, att vi gör det tillsammans. Det är jätteviktigt med en öppen miljö - det ska vara kul på jobbet och alla ska känna att de kan vara sig själva. Man ska liksom känna att man träffar just Malin och Per och Erik och inga kopior, när man kommer hit.

Vi tar hissen upp till femte våningen och kliver ut på festvåningen, som är en inglasad takterass. Utanför klyver Ekeröfärjan den mörkblå vattenytan och lägger till precis invid restaurangen. Vi går ut på balkongen och Thomas gestikulerar ut mot den stenbelagda uteserveringen nere vid stranden. Berättar att det ska muddras och byggas till ett par bryggor så fler matgäster som kommer med båt kan lägga till precis utanför. Det blåser snålblåst och trots att det är långt in i oktober bär han shorts.

- Jag hatar värme och gillar inte solen, säger han flinande och grimaserar mot solljuset. Berättar om semestern till Thailand som han tillbringade konstant i skuggan.

– Restaurangbranschen är en hantverksbransch som är subjektiv utifrån vem som besöker den. Du måste leva upp till gästernas förväntan, inte överträffa för att skapa långsiktighet. Det gäller att hitta en identitet, mässar Thomas och låter återigen som den entreprenör han är.

För Thomas och Jans restauranger är grillarna den identiteten.

– Grillen är ett utmärkt redskap för att få fram smak. Vår mat är inspirerad av en mix från det sydamerikanska, franska och svenska köket, där chili, koriander, vitlök, svartpeppar, salt och ingefära utgör vår bas, säger Thomas – som tvärt emot vad man kanske kan tro inte alls är någon matsnobb.

För även om han gillar att laga mat duger det precis lika bra med en köpepizza, tycker han.

– Det blir ju lite så, att man inte äter, utan mer smakar av, sin egen restaurangmat. Det är roligare att äta från andras restauranger, säger han och berättar att det hemma gärna blir tacos, grytor, eller kanske kött och potatis.

Docklands öppnade som sagt 2015 och året därpå var det dags för Steninge bruk att slå upp portarna.

- Jag fick frågan när jag träffade ägaren till Steninge slott på ett seminarium - de skulle bygga som en ny liten stadsdel. Jag och Janne åkte dit och träffade ledningen och med oss hade vi en moodboard, där rustik matlagning med grill i fokus var en del i konceptet. Upptagningsområdet där är stort. Vi har 337 sittplatser och innan corona var det alltid fullt, med sex- till sjuhundra gäster per dag, säger Thomas belåtet.

K4 Pampas i Solna drog igång 2017 och är mer av en sommarrestaurang. Och trots coronatider räds inte duon att starta upp restaurang nummer fem.

– Nej då, Vi är självfinansierade och vi har ett bra tryck på ställena, så risken är inte så stor, säger Thomas och berättar att den nya restaurangen ska ligga i Norra Djurgårdsstaden och blir koncernens största.

– Det blir skönt. Jag har alltid velat kunna gå till jobbet, skojar Thomas, som bor just där.

–Jag kan inte säga så mycket mer än. Men den ska öppna 2022 och kommer bli nåt utöver det vanliga – och ha en fem meter lång grill.

Thomas Hulldin

Ålder: 52.

Gör: Krögare med fyra krogar i Stockholm.

Familj: Hustrun Anna, barnen Charlie, 12 och Lou, 10.

Bor: Stockholm.