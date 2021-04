Thrillerserien som går så nära samtiden som möjligt: ”Verkligheten är jävligare”

Händelserna i den andra säsongen av "Heder" tar vid nio månader efter den första säsongens dramatiska upplösning. Tillvaron för Nour, Janni, Karin och Elin (spelade av Alexandra Rapaport, Anja Lundqvist, Eva Röse och Julia Dufvenius) på advokatbyrån Heder har flutit på i stillhet. Men när en serievåldtäktsman uppdagas gå lös, som tycks välja sina offer bland byråns klienter, ställs allt på sin spets.

– De hamnar i både en jakt på dem själva och i moraliska dilemman rent psykologiskt, säger Julia Dufvenius.

Även om flera trådar från förra säsongen ännu väntar på att knytas ihop, är berättelsen nu mera sammanhållen, berättar Alexandra Rapaport.

– Jag är stolt över förra säsongen, men vi spretade mer. Nu har vi ett tydligare bildspråk som skapar en förhöjning av verkligheten. "Heder" går ju på tvären med de realistiska serier som trendar just nu. Det här är inte "Tunna blå linjen", utan här finns en förhöjning, som skapar en dynamik som gör att det går att ta det lite längre, säger Rapaport.

Men trots thrillerformatets spänningsdriv och förhöjda verklighet har "Heder" i högsta grad sin förlaga i verkliga upplevelser och händelser.

Produktionen av den första säsongen sammanföll delvis med metoo-hösten 2017, och när Sveriges nya samtyckeslag sedan kom fick delar av det manuset skrivas om. Till säsong två av "Heder", med premiär den 25 april, vill seriens exekutiva producenter tillika huvudrollsinnehavare gå ännu närmre samtiden.

– Nu drar vi det ett varv till, till att verkligen bli det som är vår samtid. Vi måste ju hålla oss i den här balansen mellan att det ska vara fiktion och spännande thriller, men samtidigt plocka in alla bitar som är vår verklighet, säger Eva Röse.

Idéerna plockar hon, Anja Lundqvist, Alexandra Rapaport och Julia Dufvenius från ett ständigt pågående samtal. Eva Röse tillägger dock att fiktionen alltid faller platt i jämförelse med verkligheten.

– Det är obehagligt hur många gånger vi har sms:at varandra mitt i natten om saker som har hänt och som är precis "right up the alley" – och man inser tyvärr att verkligheten alltid överträffar dikten, verkligheten är jävligare och mer absurd än vad vi ens kan fabulera ihop.

Säsong två av "Heder" når tittarna mitt i den senaste tidens flitiga debatt om metoo-höstens efterverkan, inte minst i diskussionen kring SVT-dokumentären "Persona non grata", som komikern Bianca Kronlöf riktar hård kritik mot i ett Instagraminlägg som har fått stor respons.

– Bianca Kronlöf sade det väldigt bra: Vi behöver prata och sluta skydda ett dåligt beteende och säga: "Vänta, det där är inte okej". Jag förstår allas sidor i den parametern att: Vad händer om man erkänner: "jag gjorde det här" – är den personen borta för alltid då? Jag tycker ju inte det, men man behöver göra en ordentlig självrannsakan, och det är väl det som saknas nu.

Oskar Carlsson/TT

Fakta: "Heder"

Serien följer Nour, Janni, Karin och Elin som alla arbetar på advokatbyrån Heder, en byrå specialiserad på brott som drabbar kvinnor. Huvudrollerna spelas av Alexandra Rapaport, Eva Röse, Anja Lundqvist och Julia Dufvenius.

De fyra skådespelarna verkar även som exekutiva producenter, och har skapat serien tillsammans med Sofia Helin.

Den första säsongen hade premiär i augusti 2019.

Säsong två har premiär på Viaplay den 25 april.