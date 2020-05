Tid för ännu en orgelspelning i Nora kyrka - med sändning i radion

Länsradion ska spela in Lunchorgel i Nora kyrka vid fem konserter med Marie J:son Lindh Nordenmalm.

– I tider av corona är detta extra betydelsefullt och radion vill på detta sätt bidra med att sprida musikalisk glädje och förhoppning, berättar Marie.

Den 22 april skedde den första inspelningen. På onsdag den 6 maj klockan 12.12 är det dags för nästa spelning.

– Programmet med radiolyssnarnas och kyrkobesökarnas orgelönskemål sänds sedan på torsdag den 7 maj klockan 11-12. Man kan också lyssna en vecka efter sändning på nätet via lansradion.se, säger marie.

Producent är Martin Dyfverman. Ljudtekniker är Jan-Åke Siljeström.

Önskemålen som spelas in på onsdag är The girl från Ipanema med slagverksprogrammering, Spanish eyes, Fragancia, A whiter shade of pale, Låt mig få tända ett ljus, Priere á Notre Dame, Jesu bleibet meine Freude, Av längtan till dig, O store Gud, Morning has broken och Min plats på jorden.