Tidigare ÖSK-tränaren klar för nytt jobb – blir huvudtränare i Sirius: "Jättebra känsla"

I september 2017 presenterades Daniel Bäckström som assisterande tränare i ÖSK, och blev kvar i klubben till i januari i år när han tackade för sig och skrev på för Malmö FF.

Mer än en säsong i MFF blev det inte för Bäckström, i mitten av november stod det klart att han lämnar klubben.

På måndagen har han landat ett nytt jobb. Kommande säsong blir Bäckström huvudtränare i Sirius.

– Jag har en jättebra känsla. Jag är glad över att vara här och glad över att det är klart. Jag ser förstås också fram emot att få börja jobba, säger Bäckström till klubbens hemsida.

Daniel Bäckström inleder sitt kontrakt med klubben den 1 januari 2021.

– Daniel är en av de mest intressanta tränarnamnen i Sverige. Han passar in i Sirius profil just nu, han vet var vi är och han vet vart vi ska. Vi vill fortsätta med vår positiva och framåtlutande spelsätt och Daniel är inne på samma spår – just därför känns det här helt rätt och jag är väldigt nöjd med rekryteringen av Daniel, säger Sirius sportchef Ola Andersson till klubbens hemsida.