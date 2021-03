Till minne av Erik B Löfgren: ”Vi började på 70-talet på skolan i Hallsberg, och vidare till Gyllene Drotten”

Till vännen Erik B (Löfgren)

Vi började på 70-talet på skolan i Hallsberg, och vidare till Gyllene Drotten.

Du och Gunilla mot resten, men i centrum stod alltid gästen!

Oavsett vad du gjorde, så gjorde du mer än du borde.

Mentor, historiker och vän, och ditt skratt värmer mej än.

Vi drack världens bästa Bloody Mary, på grekiska Amorgos i Egiali.

Med våra damer krokade vi varm arm, och flöt genom Atens gatularm.

Vi gjorde slottsfestivaler och konstutställningar på Slottet,

and a lot more but I've forgot it.

Korv med bröd och korv stroganoff, var Krögar-Eriks bästa doft!

Och efter kebab fick vi ständigt leta, körandes kors och tvärs över Kreta.

Jag försökte inte en gång, men flera! ... att be dej att delegera mera!

Men du var som en duracellkanin, om än med ett avväpnande flin! ...

Nu tror jag du dansar ”beneath the diamond sky”. Barfota och i korta byxor på svaj.

Med Van The Man och Minnesota-Bob, du har ju aldrig varit nån snobb.

Å, vad jag saknar dej min underbare vän! Vi ses nån annan dag nånstans igen.

Olle Unenge

