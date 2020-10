TILL MINNE: Biskopens ord om Maria Lagerman: ”Hon var djupt engagerad i sin bygd i Bergslagen”

NA 5 oktober: Maria Lagerman blev 65 år

Maria Lagerman var arketypen för en engagerad förtroendevald i Svenska kyrkan. Hon var en gedigen demokrat, skolad inom socialdemokratin med kompetens som slipats genom uppdrag som folkvald i folkrörelser, kommuner och regioner.

Hon var maskiningenjören som blev ledamot av Västerås stiftsstyrelse, kyrkomötet samt ordförande i kyrkofullmäktige i Linde bergslags församling. Hon upptäckte mer och mer av kyrkans arbete och i alla dessa sammanhang förde hon noggranna anteckningar. Om andras minne svek så visste Maria vad som hänt.

Maria var även en stor vän av ekumeniskt arbete. Det manifesterades bland annat genom att hon var representant för Västerås stift i styrelsen för Equmeniakyrkans folkhögskola i Sjövik, Folkärna. Hon satt också i styrelsen för Finnåkers kursgård i Fellingsbro.

Maria spred mycket värme. Hon var djupt engagerad i sin bygd i Bergslagen och under flyktingkrisen som började 2015 tog hon personligt ansvar och lät en flyktingfamilj under ett år flytta in i hennes bostad.

Hennes hjärta brann för kyrkans kulturhistoria, som var ett uttryck för hennes förankring i den treenige Guden: Där rymdes hennes intresse för naturen, likaväl som hennes glöd för kulturen. Maria älskade träd och hon skrev initierat om lövträdens historia. Hon var passionerat intresserad av psalmer och psalmböcker och tillsammans med sin fästman Fredrik Haeffner byggde hon upp Psalmboksmuseet i Kroken, beläget i värmländska Alster.

Det var en särskild lycka när hon hittade en tidig upplaga av 1694 års psalmbok, eller en Swebilii katekes.

Varje sammanträde i Västerås stiftsstyrelse slutar med att vi står upp och sjunger välsignelsen över varandra. Orden är diktade av Jesper Svedberg och hämtade från psalm 77:5 i psalmboken:

”Herre, signe du och råde och bevare nu oss väl.”

Det var Maria Lagermans favoritpsalm.

Bland hennes närmsta finns fästmannen Fredrik Haeffner, döttrarna Eva-Lena och Minna Ströman samt syskonen Björn, Mats och Lotta Lagerman.

Västerås stiftsstyrelse

genom biskop Mikael Mogren

Vill du skriva minnesord?

NA publicerar kostnadsfritt minnesord efter nyligen avlidna personer.

Några saker att tänka på:

► En bra maxlängd är cirka 2 500 tecken, då det annars blir för texttungt. 2 500 tecken motsvarar ungefär en A4-sida text.

► Undvik att skriva i du-form, eftersom texten ju riktar sig till NA:s läsare.

► Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera utdrag ur dikter och sånger.

► Vi publicerar gärna en bild av den avlidne.

► Glöm inte dina kontaktuppgifter, om vi behöver fråga dig om något.

Om du vill mejla: [email protected]

Om du vill skicka brev: NA, Familjeredaktionen, Klostergatan 23, 701 92 Örebro.

Om du har frågor: Mejla till [email protected] eller ring 019-15 50 90.

Redaktionen kan komma att textredigera i insänt material.