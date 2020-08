Tillbaka efter nio månaders skadehelvete – då blickar Broberg framåt: ”Jag är hungrig och vill mycket mer”

Senast Martin Broberg spelade en match för ÖSK var i allsvenskans sista omgång förra säsongen. Då blev det förlust mot Malmö med hela 5–0 på Behrn arena och mittfältaren blev utbytt i den 85:e minuten.

Efter det har det varit nio månader fyllda med rehabträning inne i gymmet och längs långsidan medan lagkamraterna har tränat fotboll på planen.

– Första perioden och den sista är dom värsta. I början handlar det om att ställa sig in på att man kommer vara på sidan ett tag och träna rehab medan dom andra kör fotboll. Sen kommer man in i det, man sätter upp mål och kan fokusera på sitt. Sen är det nu på slutet, dom senaste veckorna som är tuffa då man egentligen bara känner att man vill ut och spela fotboll, hjälpa laget. Då går man bara och kämpar för att bli fullt frisk och fullt tränad. Det har varit en period som varit lite upp och ner.

Men när Axel Kjäll tog ut truppen på den sista träningen inför matchen mot Falkenberg räknade han upp Brobergs namn, det möttes av applåder och även en kram från lagkaptenen Nordin Gerzic.

– Det är efterlängtat. Vi har pratat och haft en bra dialog där dom har tyckt det har gått bra och jag har kunnat stegra min träning. Vi hittade en bra träningsmängd och nu tyckte han det var dags, det är jag väldigt glad för. Jag har blivit väldigt pushad och peppad av grabbarna i laget som har saknat mig, säger dom i alla fall, säger Broberg med ett leende.

Från läktaren fick han se Falkenberg ta ledningen och Agon Mehmeti kvittera innan han i den 79:e minuten ställde sig bredvid fjärdedomaren i matchtröja och var redo för att bli inbytt – för första gången på nio månader.

– På det sättet är det såklart jätteskönt att få spela fotboll igen, det är det jag har kämpat för på sidan. Nu är jag tillbaka, men det speglas lite och det präglas i matchen. Man får en bitter känsla efter en sån här match. Sen är det skönt att göra minuter.

I den 89:e minuten punkterade Christoffer Carlsson matchen från straffpunkten och ÖSK förlorade med 2–1.

– Det är tråkigt att göra comeback såhär. Det var en ganska dålig match, att förlora en match är inte kul.

ÖSK hade återigen svårt att skapa några riktigt farliga målchanser, det är något Broberg vill ändra på när han ser fram emot mer speltid.

– Först och främst måste vi tillsammans som lag hitta nycklarna. Sen har vi individer som har nycklar till att öppna upp försvar och kan förhoppningsvis tillföra lite kombinationer, fantasi och målfarlighet framåt. Jag känner att jag har mycket att ge och bidra med. Jag hoppas bara jag får fortsätta gå i den här riktningen och ta små steg framåt mot en startplats.

Hur ser du på din insats idag?

– Jag lyckas inte direkt sätta någon stämpel på matchen. Det var väldigt böjligt och målchanser åt båda hållen. Vi fick inte till någon direkt forcering men det fick inte dom heller, det pendlade fram och tillbaka. Jag fick instruktioner att hitta in mellan lagdelarna och jag fick några situationer där jag lyckades med det. Men det är svårt när matchen står och väger och jag tycker inte jag kom in och gjorde speciellt mycket väsen av mig. Rörde inte bollen jättemycket. Det finns mer att hämta, mycket mer.

Hur känns kroppen nu efter matchen?

– Det känns okej. Det är inga problem, jag känner inte av någonting nu. Nu har vi någon dag på oss att återhämta och sen är det bara upp på hästen igen och träna. Sen får vi se hur det blir nere i Kalmar. Vi få se hur många minuter det blir då, om det blir några, det är Axels beslut att ta. Men jag är hungrig och vill mycket mer än vad vi gjorde idag som lag.

Matchfakta

Mål: 0–1 (64) Anton Wede, 1–1 (78) Agon Mehmeti, 1–2 (89) Christoffer Carlsson (straff).

Varningar, ÖSK: Nordin Gerzic, Albin Granlund, Andreas Skovgaard, David Seger. FFF: –.

Domare: Per Melin, Kävlinge.

ÖSK (4–2–3–1): Oscar Jansson – Albin Granlund (ut 70), Andreas Skovgaard, Michael Almebäck, Kevin Wright (ut 79) – Nordin Gerzic (ut 46), Johan Mårtensson – Jake Larsson (ut 79), Nahir Besara, Robin Book (ut 70) – Erik Björndahl.

Avbytare: Jake McGuire (mv), Benjamin Hjertstrand (in 79), Dennis Collander, Agon Mehmeti (in 70), Martin Broberg (in 79), David Seger (in 46), Hussein Ali (in 70).

Falkenberg (4–4–2): Viktor Norling – Tobias Englund, Tobias Karlsson, Sander van Looy, Tibor Joza – Anton Wede (ut 90+2), John Björkengren, Marcus Mathisen, Karl Söderström – Christoffer Carlsson (ut 90), Edi Sylisufaj (ut 56).

Avbytare: Johan Brattberg (mv), Gabriel Johansson (in 90+2), Nsima Peter (in 56), John Chibuike, Matthew Garbett, Jacob Ericsson, Lorik Ademi (in 90).