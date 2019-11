Tillbaka i Lindlöven – då sköt han laget till fjärde raka segern: ”Lite mer struktur i år”

Lindlöven ångar på i hockeyettan.

På onsdagskvällen tog laget fjärde raka segern, 4–1 borta mot Forshaga, och nu är marginalen ned till allettastrecket hela 14 poäng med sju matcher kvar att spela.

Matchhjälte den här gången blev Jakob Marshall Olsson, som återvände till klubben så sent som i fredags, och gjorde säsongsdebut hemma mot Eskilstuna i söndags, efter att inför årets säsong ha gått till Kallinge/Ronneby.

Nu gjorde han både 1–0, med fem sekunder kvar av första perioden, och 2–1 i slutet av andra. Båda gångerna framspelad av nygamla radarpartnern Albin Gunnarsson.

– Vid första målet fick jag en pass av Albin bakom mål, vek in i slottet och petade in den i bortre. Andra var ett backskott som studsade ned, där jag kom på släp och dunkade in den i tom kasse, berättar Marshall Olsson.

Alexander Kovalonok och Daniel Backman fastställde sedan slutresultatet i tom bur.

– Vi var bra i 60 minuter i dag, spelade enkelt, åkte mycket skridskor och alla kom upp i personbästa. Då är vi svårslagna, säger Marshall Olsson.

Är det stor skillnad på Lindlöven i dag, som radar upp segrar, mot laget du lämnade i fjol, som missade både allettan och playoff?

– Framför allt är de tlite mer struktur i år. ”Dufa” (nye tränaren Jonas Dufåker) har satt sin prägel på laget. Det är lätt att passa in. Laget spelar på fart, och det passar mig.

På onsdagen gjorde Södertäljelånet Filip Pilö debut i Lindlöven, och noterades för en assist på ett av Marshall Olssons mål.

Härnäst väntar hemmamatch mot bottenlaget Köping, på söndag.

Forshaga–Lindlöven 1–4 (0-1, 1-1, 0-2)

Första perioden: 0-1 (19.55) Jakob Marshall Olsson (Albin Gunnarsson, Jesper Broeng).

Andra perioden: 1-1 (12.11) Filip Nordström (Hedi Fatnassi, Robin Sterner), 1-2 (1551) Jakob Marshall Olsson (Albin Gunnarsson, Filip Pilö).

Tredje perioden: 1-3 (18.58) Alexander Kovalonok (Daniel Backman) i tom bur, 1-4 (19.46) Daniel Backman (Alexander Kovalonok, Albin Gunnarsson) i tom bur.

Skott: 37-32 (11–14, 14–7, 12–11).

Utvisningar, Forshaga: 3x2. Lindlöven: 6x2.

Domare: Henrik Nyberg, Avesta.

Publik: 206