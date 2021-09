Tillfällig förlängning kan lösa färdtjänstproblem

... på insändaren med rubriken ”Orimligt lång väntan när tjänstemän tar semester”, NA den 27 augusti.

Vi förstår att det kan skapa problem när personer som är beroende av exempelvis färdtjänst inte kan ta sig fram och får vänta på beslut när våra handläggningstider är längre än normalt. I varje beslut som vi skickar ut påminner vi därför om att vid eventuell förnyad ansökan ansöka i god tid, då handläggningstid föreligger. Hur långt ett färdtjänsttillstånd sträcker sig skiljer sig då det vid varje ansökan sker en individuell prövning. Många personer med permanenta och väldigt omfattande nedsättningar får långa tillstånd, medan andra får kortare utifrån de lagar och regler vi har att förhålla oss till. Har du skickat in en ansökan i samband med att ditt färdtjänsttillstånd går ut kan du kontakta oss på Färdtjänstenheten för att få en tillfällig förlängning, om det inte gått för lång tid sedan ditt tidigare tillstånd gick ut. Personer som behöver sitta kvar i rullstol under resa och inte kan ta sig in i vanlig personbil samt de som behöver ta sig till arbete eller studier prioriteras. Det kan också tilläggas att för den som har behov av att resa till vården finns möjligheten att via vårdgivare få tillgång till sjukresor.

I år sammanföll semesterperioden med ett ökat inflöde av ansökningar då vaccineringen och minskad smittspridning i samhället bidrog till ett ökat resande, både vad gäller färdtjänst och riksfärdtjänst. Vi beklagar att vi, trots personalförstärkning i sommar, har längre handläggningstider än normalläget 4-6 veckor.

Jan Carlsson

sektionschef, Färdtjänstenheten

Länstrafiken, Region Örebro län