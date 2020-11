Tina- en flitig lämnare av medborgarförslag: ”Det bor en visionär i mig”

– Eftersom alla mina förslag var om saker inom samma område, tänkte jag först att det räckte med ett medborgarförslag, och det trodde registratorn också. Men sen hörde de av sig igen om att det måste lämnas in som separata förslag och då fick det bli så, säger Tina Pohl Larsson muntert om den långa listan av förslag som nu nått kommunen.

Tina ville förankra sina förslag med ortsborna innan hon sände in dem till kommunen och gjorde därför ett facebookinlägg på Fellingsbro Annonstavla. Där skriver hon att hon anser att Fellingsbro är styvmoderligt behandlat och att det är dags att sätta Fellingsbro på kartan igen.

Inlägget fick snabbt flera hundra gillamarkeringar och över 200 kommentarer, varav flera precis som Tina uppmanat till gav egna förslag och idéer.

Nio av förslagen är Tinas egna och tre förslag har hon lämnat in åt andra.

För sex år sedan blev hon heltidsboende i ett hus på landet utanför Fellingsbro, och tog fort orten till sitt hjärta.

- Längst bort, men bäst till, det är Fellingsbro det! Jag åker alltid till Arboga eller Örebro när jag ska uträtta saker, aldrig till Lindesberg. Och det finns ett otroligt ideellt engagemang här på orten för att få saker gjorda.

Ett talande exempel är att ett av Tinas förslag till viss del kom att genomföras av frivilliga i Fellingsbro GoIF orientering redan innan det hann nå kommunen.

– Det var att Krakowallén, där gamla Kungsvägen gick, skulle röjas fram. Det blev nu gjort redan i helgen av en grupp otroligt flitiga föreningsmedlemmar.

– Men det finns mer i det där, att man kan markeras upp och förse vägsträckan med belysning, gärna med information om vägens betydelse. Själva huset Krakow skulle kunna få en informationsskylt med en berättelse om soldaten som stred i Poltava.

För ideella krafter i all ära, men Tina ser det som största vikt att ortsborna även får del av sin skattepeng, av den delen som varje år avsätts till utsmyckningar.

– Kärnverksamheter som vård och omsorg kommer självklart alltid först, men av de pengar som ändå avsätts till sånt här, de pengarna behöver Fellingsbro få del av. Det är viktigt för en orts utveckling hur det ser ut, både för de som redan bor här och för den som kommer på genomresa.

Förutom alla medborgarförslagen blev det en skrivelse till Vägverket av bara farten- om Finnåkersvägens behov av vägunderhåll.

– Det var ännu en grej som kom upp i samband med facebookinlägget. Alla här vet hur dålig den är, och även om det är påtalat förr så passade jag på att göra en skrivelse nu när det ändå kom upp.

– Jag vill inte ta åt mig äran av att återuppfinna hjulet. Flera saker har påtalats redan tidigare. Men det bor en visionär i mig och jag tänker att det som inte skett tidigare, behöver stötas på om igen.

Medborgarförslagen ska nu behandlas av Lindesbergs kommun.

Förutom de elva förslagen som lämnades in av Tina, lämnades på samma kommunfullmäktige in 7 andra medborgarförslag för Fellingasbros räkning, som SPF, PRO, Rotary och Fellingsbro Sockenförening lämnar in gemensamt.

Exempel på Tina Pohl Larssons medborgarförslag:

Utsiktstorn längs med Käglanvägen med informationsskyltar om det man ser från utsikten så som det är ordnat bland annat vid Rusakulan i Kilsbergen.

Vattentornet i Fellingsbro skulle behöva målas om, förslagsvis som en jordglob där sevärdheter och byar märks ut på globen.

En staty av gåsen Akka, anknytande till att Selma Lagerlöfs Akka i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige landade på de bördiga åkrarna vid kyrkan i Fellingsbro.

Kyrkogården i Fellingsbro, informationsskyltar samt en karta som leder besökare från grav till grav till flera betydelsefulla och framgångsrika personer.

Utöka nya rastplats vid Mekonomen till ställplats för husbilar med eluttag och möjlighet till latrintömning.

Till andras förslag hör belysning vid återvinningen vid järnvägsövergången, korgar för discogolf i idrottsparken och en gång- och cykelväg fram till motionsspåret på Käglan.