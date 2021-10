TIPS: Här är helgen utan restriktioner ► Missa inte detta i Örebros nattliv

Det kan vara Örebros mysigaste konsertscen, Foajén i Örebro konserthus. Redan i kväll, fredag, öppnar den helgen med musikerkollektivet Räfven. Här utlovas hämningslös folkpunk. Dessutom med support av Billy Momo som spelar New roots-musik.

På lördag är det lokala utbudet härligt varierat. På Lilla kvartersteatern är det premiär för ”Konsten att sticka huvudet i sanden” och på Örebro teater kompletteras föreställningen ”Chefen fru Ingeborg” med ett samtal om Ingeborg, Hjalmar Bergman och tiden på Rosengrens skafferi. Dessutom arrangeras Konstslingan i Kumla, Hallsberg och Östernärke – bland annat med Eva Olofssons tavlor på Galleri O i Odensbacken. Och framåt kvällen är det akustisk konsert i Växthuset (Stadsträdgården) där Marie Bergman och Lasse Englund spelar, med support av lokala unga, talangen Emelie Fransson som visade framfötterna på Live at heart i år. Samtidigt återuppstår ett kärt koncept på Makeriet där Klubb skattkistan håller hov och spelar soul, funk, r&b, jazz, ska, reggae, afro och calypso. Och så är det förstås dans på Regnbågen i Brunnsparken som gästas av Streaplers.

Och är ni inte färdiga än så är det ytterligare en konsert på söndag när en del av Curious chamber players kommer och uppträder hos Örebro kammarmusikförening i Betlehemskyrkan.

Helgens tre utvalda tips:

► Örebro punkfest

Vilken minutiös tajming, Örebro punkfest har varit planerad till den här helgen sedan länge – men med restriktioner hade de fått ställa in. Nu får de istället vara en del av den befriande feststämningen när allting återgår till det (någotsånär) normala.

Här finns dessutom en hel del riktigt sevärda band som Vånna inget, No fun at all, Those without och Mimikry. Missa heller inte det trevliga nya inslaget med lördagshäng och akustiska livespelningar på Hotel Borgen i år.

► Releasekonsert med Mohlavyr

När pandemin kom fick Mohlavyr skjuta sin releasekonsert av albumet Kära kropp på framtiden. Sedan dess har hon släppt mer musik, bland annat livealbumet Sinnesrörelser. Så när releasekonserten nu äntligen blir av, på lördag, är det med flera släpp på en och samma kväll på Foajéscenen i Örebro konserthus. Dessutom visas hennes fotoutställning Kära kropp i lokalen. Kvällen inleds med supportakt av slagverkaren Emelie Sjöström.

► Nypremiär på Stadra teater

Fyra föreställningar av monologen Det kom så mycket emellan hann spelas på Stadra teaters nya scen ”Bergslagens minsta scen” innan andra vågen satte stopp även för den väldigt lilla publiken, förra hösten. Men nu återuppstår den äntligen! Skriven av Ylva Eggehorn, med Magnus Wetterholm på scenen.