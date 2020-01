Tips inför Örebrotravet med V64 fredag 24 januari

Spikarna

Ready To Roll (V64-2) tog sex segrar förra året, har gått två rejäla banjobb inför sin årsdebut. Som snabbast 1.16/1 600 meter med ny balans på ett tilltalande vis. Körande Jan Silvén kan tänka sig ett offensivt upplägg, sund spik.

Victor A.U. (V64-3) hade fyra raka, men fick sin segerrad bruten senast i V75-finalen. Klart lättare emot den här gången, bra segerchans trots att lång distans inte är optimalt för honom.

Rysaren

Vikens Energy (V64-5) kommer från ett riktigt formstall, hästen gör sina bästa lopp från ledningen så spåret är optimalt. Första med Micke J Andersson bör passa perfekt, sexåringen har tre av sex från ledningen och Micke älskar att köra i front så vilken taktik han väljer är givet!

Liret

Love No Pain (lopp 9) är snygg som en tavla och en häst vi är svaga för. Hon inledde med två raka på ett övertygande vis. Fuxan gör debut för sin nya tränare i denna start, lita på att hon är i ordning. Love You-avkomman klarar tuffa upplägg och kan vinna detta på hårdhet, vi lirar 200 kronor vinnare på fyraåringen.

Lopp 4 V64-1

Auto. 1609: 1 Neo Sånna - Jepson C J 73201 14,2a 2 Vici Supreme - Andersson M J 22070 13,4a 3 Singoalla S.I.R. - Widell K 01700 14,1a 4 Arctic Carl - Korpi J 60010 14,2a 5 Moondance - Mäkinen C d2722 15,9a 6 Ove - Karlsson A I 70023 15,0a 7 Dark Roadster - Andersson O J 53121 13,7a 8 Dancing Vilma - Nilsson J A 06264 13,5a 9 Notation - Kontio J 60041 13,4a 10 Dessert - Svedberg M B 70d25 12,4a 11 M.T.Magic Dream - Forss M 25550 13,1a 12 Digital Box - Karlsson M S 36705 14,1a

RANKING: 7 Dark Roadster (Oskar J Andersson) – 10 Dessert – 4 Arctic Carl. Outs: 1 Neo Sånna.

Dark Roadster visade bra löpskalle senast då han stred ner Blownaway via 1.11,5 sista 800 meterna. Har gjort två bra lopp över kort distans (etta och trea), bra segerchans trots startspåret. Dessert har inte startat sedan början av december, oviss form. Hästen har två segrar i karriären, bägge över kort distans. Hon är speedig och har en passande startrygg. Arctic Carl ska räknas från sitt fina startspår. Neo Sånna vann från ledningen på Mantorp, första med Carl Johan Jepson som säkert kommer göra allt för att hålla upp innerspåret med femåringen.

Lopp 5 V64-2

Volt. 2140: 1 Noisette Rock - Laursen J 80654 17,6 2 Fangiodor - Lindblom C P 00460 17,0 2160: 3 Kålland - Mickelsson L 860d4 16,9 4 Kicken V.O.P. - Törnqvist P 02730 14,6 5 Okeechobee - Wallberg W 20dk0 16,4 6 Persos Merlot - Lövdal A E 60780 15,9 7 Cson Marje - Karlsson A I 30d00 17,2 8 Heartbomber - Karasiewicz A 24630 16,5 9 Nah Des Te - Claesson F 62d24 17,0 10 Zanthe Hebre - Gustafsson J L 3050d 15,5 2180: 11 Julian Sand - Svedlund K 33260 14,5 12 Jesper Sånna - Gustavsson J 01653 16,3 13 Hunter Mahan - Andersson A 10205 15,5 14 Ready to Roll - Silvén J d4105 13,4 15 My Open Art - Sedström A 72661 16,4

RANKING: 14 Ready To Roll (Jan Silvén) – 9 Nah Des Te – 12 Jesper Sånna. Outs: 15 My Open Art.

Ready To Roll vann sex segrar förra året, körs av ordinarie kusk vilket är ett plus i detta lopp. Har gått två rejäla banjobb inför sin årsdebut, som snabbast 1.16/1 600 med ny balans och tränaren Jan Silvén var mycket nöjd med hästen då. Jan har siktat på denna uppgift och kan tänka sig ett offensivt upplägg, given spik med dessa rapporter i ryggsäcken. Nah Des Te körs av en duktig kusk och kan tidigt sitta bra på det från springspår. Gått bra i ny regi. Jesper Sånna är kapabel och klarar tuffa upplägg, men får inte alltid travet att stämma.

Lopp 6 V64-3

Volt. 2640: 1 Global Trader - Andersen T 00000 14,8 2 Colonello - Gustavsson K P 20520 13,5 3 Guiseppe Boko - Nilsson J A 62103 15,3 4 Gold Twister - Jansson G 43610 13,4 5 Arctic Agent* - Korpi J 63100 13,7 2680: 6 Thorn Bird - Kontio J 32331 12,8 7 Donatella Center - Partanen J 65304 12,1 8 Orne As - Widell K 05740 14,2 9 Victor A.U. - Ohlsson U 11110 12,9 10 Comte du Pommeau - Jepson C J 055d4 12,9

RANKING: 9 Victor A.U. (Ulf Ohlsson) – 6 Thorn Bird – 3 Guiseppe Boko. Outs: 10 Comte Du Pommeau.

Victor A.U. hade fyra raka, men fick sin segerrad bruten senast i V75-finalen. Vann näst senast på V75 och besegrade Hazard Boko, möter helt annat motstånd denna gång och segerchansen bör vara god trots att lång distans inte är någon fördel för nioåringen. Spikas! Thorn Bird vann senast från ledningen i monté och gjorde det med sparat på ett övertygande vis. Har varit struken för sårskada efter det ska påpekas, möter hingstar denna gång. Har tre segrar över lång distans, bäst med ryggresa för vagn. Guiseppe Boko var taggad senast och felade kort efter start, travade 1.13,5 sista 700 meterna som positiv trea. Johan ”Nille” Nilsson har kört hästen två gånger och fått mycket bra fart på honom. Comte Du Pommeau travade 1.09,7 sista 800 meterna i sin minicomeback som fyra på Solvalla, intressant med lopp i kroppen och första Jepson. Loppets outsider!

Lopp 7 V64-4

Auto. 2100: 1 Ruff Legs* - Ohlsson U 005d2 14,9a 2 Exclusive Face - Kontio J 3208d 15,7a 3 Bijou Rouge - Djuse M E 03742 14,9a 4 Hades di Quattro - Modig T 03166 15,5a 5 Nebbiolo - Rodionovskaya E 50103 15,6a 6 Scary Montreal - Nilsson J A 6k112 16,8a 7 Flash Star - Karlsson M S 65250 15,0a 8 Mr Micman - Andersson J-son N 02300 14,4a 9 Black Caviar* - Forss M d8111 16,7 10 Grayson Sisu - Djuse M A 52143 15,5a 11 Combonumberfive - Partanen J 55200 13,4a 12 President Bubbel - Karlsson A I 11374 16,6a

RANKING: 9 Black Caviar (Mika Forss) – 10 Grayson Sisu – 6 Scary Montreal. Outs: 3 Bijou Rouge.

Black Caviar vann i sin Sverigedebut lätt från ledningen på Solvalla. Hästen har fyra segrar på sju starter, med tanke på intrycket senast känns det naturligt att tippa sexåringen som åter körs av Mika Forss. Grayson Sisu travade 1.16,5 sista varvet i sin årsdebut och var klart godkänd som trea. Lär vara förbättrad med tempo i kroppen, körs denna gång av talangen Magnus A Djuse. Scary Montreal är storebror till Lucifer Lane, sist körde Johan A Nilsson är mästerlig styrning och runt slutkurvan såg sjuåringen klar ut, men hästen fick aldrig slag på Flash Fire. Det skulle vara intressant att få hemmahästen till spets, känslan är att han skulle passa utmärkt i ledningen.

Lopp 8 V64-5

Auto. 2100: 1 Ridgehead Karisma - Modig T 05432 13,3a 2 Raijin Face - Jepson C J 433dd 14,1a 3 Vikens Energy - Andersson M J 20106 14,2a 4 Lovely Secret* - Korpi H 83514 12,6a 5 Arnie Express - Korpi J 20763 13,1a 6 Ti Amo Face - Eriksson K 4d4d0 14,1a 7 Angel Raziel* - Forss M d4145 12,1a 8 Global Tuxedo - Andersen T 41106 12,6a 9 Camaro Brick - Andersson O J 55035 13,7a 10 Gashaw Boko* - Kontio J 240d0 13,4a 11 Rorri Bris - Kylin Blom O 12d0k 13,7a 12 Elegant Frost - Stjernström M 55507 12,5a

RANKING: 2 Raijin Face (Carl Johan Jepson) – 6 Ti Amo Face – 5 Arnie Express. Outs: 3 Vikens Energy.

Raijin Face är hästen i loppet, har gjort bort sig med galopp på sistone. Har inte startat på en månad så vi räknar med att noggranne Stefan P Pettersson har honom i bra författning. Ti Amo Face har problem med travet, men besitter fin styrka. Möter hingstar denna gång, men det ska hon klara av. Behandlad inför detta, första Kim Eriksson kan vara intressant. Arnie Express är van tuff konkurrens och trivs i Örebro (1 av 2). Vikens Energy gör sina bästa lopp i ledningen (3 av 6) och första gången med spetsälskande Micke J Andersson bör passa utmärkt.

Lopp 9 V64-6

Volt. 2140: 1 Jilla May - Andersson O J 20054 16,1 2 Cordelia I.S. - Björk J A 31130 17,2 3 Fanny Leader - Ohlsson U 46062 17,2 4 Immersive Workout* - Forss M 31133 15,4 5 Love No Pain - Soronen J 113d0 16,1 6 B.B.S.Lezzy - Karlsson A I 5d777 17,1 7 Cilantro - Österdahl J 72070 15,6 8 Greta Journey - Kontio J 00124 15,9 9 Västerbo Dazzel - Svedberg M B 5510d 17,2 10 Jaipur F.Boko - Eriksson K 50000 16,9 2160: 11 Fyny Promise* - Hirsch F 46447 19,4 12 Gondul - Widell K 68k47 16,5 13 Boulder Pearl* - Djuse M E 04560 16,1 14 Imilie Boko - Djuse M A 43156 14,9 15 Mightiness - Modig T 30100 15,4

RANKING: 5 Love No Pain (Janne Soronen) – 4 Immersive Workout – 8 Greta Journey. Outs: 14 Imilie Boko.

Love No Pain är en häst som det är lätt att fatta tycke för, hon är snygg som en tavla. Fuxan inledde sin karriär med två raka segrar på ett övertygande vis. Ny har hon bytt regi, hon lever på sin styrka så Janne Soronen räds nog inte dödens med Love You-avkomman. Immersive Workout har aldrig varit sämre än trea på sina fem starter. Har två lopp i kroppen och kan vara segermogen igen med dessa i sig. Lite samma typ av häst som tipsettan, hon klarar att göra mycket på egen hand. Greta Journey hade sparat senast som fyra och kan vinna med klaff. Imilie Boko är segervan och obesegrad i Örebro, har många att runda men femåringen är rejäl och kan lösa uppgiften.

V64-förslaget

V64-1: 1 Neo Sånna, 2 Vici Supreme, 4 Arctic Carl, 5 Moondance, 7 Dark Roadster, 10 Dessert. (Res: 6,9)

V64-2: 14 Ready To Roll. (Res: 9,12)

V64-3: 9 Victor A.U. (Res: 6,3)

V64-4: 6 Scary Montreal, 9 Black Caviar, 10 Grayson Sisu. (Res: 3,2)

V64-5: 2 Raijin Face, 3 Vikens Energy, 4 Lovely Secret, 5 Arnie Express, 6 Ti Amo Face, 7 Angel Raziel, 9 Camaro Brick. (Res: 11,10)

V64-6: 4 Immersive Workout, 5 Love No Pain, 8 Greta Journey, 14 Imilie Boko. (Res: 9,1)

Kostnad: 504 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 9 Victor A.U. (Res: 6,3)

V4-2: 6 Scary Montreal, 9 Black Caviar, 10 Grayson Sisu. (Res: 3,2)

V4-3: 2 Raijin Face, 3 Vikens Energy, 4 Lovely Secret, 5 Arnie Express, 6 Ti Amo Face, 7 Angel Raziel, 9 Camaro Brick. (Res: 11,10)

V4-4: 4 Immersive Workout, 5 Love No Pain, 8 Greta Journey, 14 Imilie Boko. (Res: 9,1)

Kostnad: 168 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 5 Loes (Carl Johan Jepson) – 6 J.J.Another Vinn – 10 Unica Vega. Outs: 2 Wild Mistress.

Lopp 2: 2 Radetzky (Magnus A Djuse) – 9 Viktorias Secret – 1 Andover B.C. Outs: 6 Watchout´s Freija.

Lopp 3: 9 Quantal Quetzal (Magnus A Djuse) – 8 Super Class C.H. – 4 Mr Brilliant. Outs: 6 Önas Pandora.

Lopp 10: 10 Zio Paperone Jet (Magnus A Djuse) – 1 Yellow Diamond – 2 New Light Jäger. Outs: 9 Digital Arrival.