Tips inför torsdagens lunchtrav i Örebro: ”Sjöströms travare kan vara segermogen”

V4-förslaget

V4-1: 14 True Vision. (Res: 3,13)

V4-2: 4 Poem In Motion, 6 Journey, 7 O.M.Dont Cry, 9 Global Thunder, 10 S.G.Maleficent. (Res: 2,5)

V4-3: 1 Västerbo Imtheman, 2 Applejack Mile, 5 One Direction, 6 Mogge Hall, 9 Thebigbangtheory, 10 Arctic Carl, 11 I.T.Inventor. (Res: 3,15)

V4-4: 1 Whisky Akema, 2 Davy Jones Sisu, 5 Monfalcone, 12 Minnestads El Paso. (Res: 10,3)

Kostnad: 280 kronor.

V5-förslaget

V5-1: alla 12 hästar. (Res: 10.6)

V5-2: 2 Bon Bini, 6 Greta Journey, 7 Anita Your S.M. (Res: 8,3)

V5-3: 5 Vici Supreme. (Res: 2,9)

V5-4: 5 Victoria Tilly, 8 Luce Axe, 11 Hotter Than Hell. (Res: 10,4)

V5-5: 5 Grand Canyon Sisu, 8 Gloria Victis, 11 Kinky Boots, 12 Alfio. (Res: 9,6)

Kostnad: 432 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 5: 11 Lella Lombardi (Mikael J Andersson) – 6 Geisha Sisu – 4 Keep Love. Outs: 3 Galba Ringeat.

Lopp 6: 10 Donna De La Creme (Mikael J Andersson) – 6 Hults Ingela – 5 Saphir C.D. Outs: 2 Bare Facts.

Lopp 7: 7 Anita Your S.M. (Jorma Kontio) – 6 Greta Journey – 2 Bon Bini. Outs: 8 The Secret.

Lopp 8: 5 Vici Supreme (Mikael J Andersson) – 2 G.R.J´s Wolverine – 9 Bear My Dream. Outs: 8 My Zyzek.

Lopp 9: 8 Luce Axe (Kim Eriksson) – 11 Hotter Than Hell – 5 Victoria Tilly. Outs: 10 Elsa F.M.

Lopp 10: 5 Grand Canyon Sisu (Oskar J Andersson) – 12 Alfio – 8 Gloria Victis. Outs: 11 Kinky Boots.

Lopp 11: 3 Bravo Runaway (Magnus Jakobsson) – 2 Favorit Brodde – 10 Dreamer. Outs: 8 Delicious Design.

Spiken

True Vision (V4-1) besegrade en sådan bra häst som Alvena Warrior näst senast, klart lättare emot den här gången. Hästen är snabb från början så springspår passar utmärkt, bör tidigt sitta bra på det. Kuskförstärkt med Kaj Widell, det är många faktorer som talar för det sexåriga stoet.

Rysaren

Mogge Hall (V4-3) värmde bra inför förra loppet, fyraåringen travade 1.14,5 sista varvet som positiv fyra. Gör debut över lång distans, men vi är inne på att det ska passa honom. Tre lopp i kroppen och Claes Sjöströms travare kan vara segermogen med dessa i sig, pass upp!

Liret

Monfalcone (lopp 4) hade inte startat sedan maj när han gjorde comeback senast på Färjestad och man låg lågt med honom inför det racet. Hästen travade 1.10 sista 800 meterna som fyra och fick göra jobbet själv i spåren, stred hela vägen hem på ett positivt vis. Med lopp i kroppen, bra läge mitt bakom bilen gör att vi har feeling för nioåringen och lirar 200 kronor vinnare på Thai Tanic-avkomman.

Lopp 1 V4-1, Volt.

2140: 1 Valkyria K. - Eriksson K 00765 15,1. 2 Kick Off T.J. - Andersson M J 60807 15,3. 3 You to Optimal - Jakobsson M 25161 15,2. 4 Fanny V.D. - Sjöström C 00022 15,3. 5 Insignia - Karlsson P 30200 14,1. 6 Sotika - Horpestad T 20d0d 15,8. 7 Nandino Ås - Molin F 03060 16,1. 8 Västerbo Champagne - Andersson J-son N 00007 16,5.

2160: 9 Sugar Brodda - Karhulahti V 04008 14,7. 10 Xanthis Amber - Eriksson J S 50476 13,7. 11 White Witch Doc - Andersen T 00660 14,3. 12 Lima Mermaid - Andersson O J 00703 14,7. 13 A Taste of Honey - Törnqvist M 02542 14,4. 14 True Vision - Widell K 36117 14,6. 15 La Mauresque - Kontio J 00dd 15,0.

RANKING: 14 True Vision (Kaj Widell) – 3 You To Optimal – 13 A Taste Of Honey. Outs: 12 Lima Mermaid.

True Vision är obesegrad i Örebro, kuskförstärkt med Kaj Widell som är duktig att pricka från springspår. Vi är inne på att duon tidigt sitter bra på det, näst senast vann hästen över kapabla Alvena Warrior, klart lättare emot nu. Spikas! You To Optimal vann senast relativt lätt, hon trivs i Örebro (2 av 4) men tränare Magnus Jakobsson säger att hon att hon inte är helt pålitlig. A Taste Of Honey travade 1.13,5 sista varvet som tvåa senast och visade sin klass, lurigt spår och åter tränarkörd känslan är att Maria Törnqvist fortsatt vill bygga upp henne. Lima Mermaid är fartfylld, men har inte startat på drygt två månader så är i första hand ett platsbud.

Lopp 2 V4-2, Auto.

2100: 1 Free to Party - Svensson S 66030 13,7a. 2 It's Amazing* - Matzky R 416k7 13,4a. 3 Alan Wadd - Strandberg E 50004 12,5a. 4 Poem in Motion - Widell K 25620 11,9a. 5 Fideli Star - Jakobsson M 2d006 13,3a. 6 Journey - Andersen T 00804 12,7a. 7 O.M.Dont Cry - Westerholm N 43513 11,9a. 8 Chipen Boy - Karlsson P 30410 12,7a. 9 Global Thunder - Kontio J 10005 11,9a. 10 S.G.Maleficent - Haugstad K 5000d 13,2a. 11 Valnes Doris - Partanen J 7066d 13,0a. 12 Vedalia - Eriksson K 00088 12,1a.

RANKING: 4 Poem In Motion (Kaj Widell) – 7 O.M.Dont Cry – 9 Global Thunder. Outs: 10 S.G.Maleficent.

Poem In Motion har två lopp i kroppen, perfekt läge bakom startbilen då hon är startsnabb. Hästen trivs i Örebro och körs för första gången av offensive Kaj Widell, bra segerchans från spets där stoet har tre av sju. O.M.Dont Cry var trea senast i ett tufft V86-lopp, står perfekt inne i loppet och detta är Nicklas Westerholms enda uppsittning denna lunch! Global Thunder har bara sju segrar i karriären, men två av dessa är tagna i Örebro. Första med Jorma Kontio är spännande. S.G.Maleficent har bra startryggar och är van tuff konkurrens, loppets outsider.

Lopp 3 V4-3, LD-1, Auto.

2609: 1 Västerbo ImtheMan - Kontio J 14311 14,3a. 2 Applejack Mile - Andersen T 42221 15,2a. 3 Twist Lane - Jakobsson M 461dd 13,6a. 4 Gateruds Kashmir - Hultman M 05845 13,8a. 5 One Direction - Göstasson A 64712 14,5a. 6 Mogge Hall - Sjöström C d10104 12,9a. 7 Vanilla Streamline - Odén R dd3d3 13,7a. 8 Hitman Hearns - Olsson B-E 8k703 14,5a. 9 Thebigbangtheory - Andersson M J dd26114,3a. 10 Arctic Carl - Korpi J 5k036 14,2a. 11 I.T.Inventor - Strandberg E 00dd4 15,0a. 12 Vai Piano - Eriksson K 30d03 14,6a. 13 Ridgehead Mikko - Sedström L 65000 14,8a. 14 St No More War - Hell K 33430 14,0a. 15 Madronjo - Karlsson P 05060 14,1a.

RANKING: 1 Västerbo Imtheman (Jorma Kontio) – 11 I.T.Inventor – 2 Applejack Mile. Outs: 6 Mogge Hall.

Västerbo Imtheman har hemmatränaren Juhani Partanen gjort ett väldigt bra tränarjobb med. Hästen har två raka och bör passa bra över lång distans, dock kan spåret blir en fälla för honom. I.T.Inventor travade 1.14,5 sista 800 meterna som fyra i comebacken och bör vara framflyttad med tempo i sig. Hästen lever på sin styrka och har underbar inställning. Applejack Mile har aldrig varit sämre än tvåa i sina tre starter för sin nye tränare Troels Andersen. Vann från dödens senast via 1.14,9 sista varvet men har varit struken efter den insatsen ska påpekas.

Lopp 4 V4-4, LD-2, Auto.

2100: 1 Whisky Akema - Svensson C d3001 10,8a. 2 Davy Jones Sisu - Haapio T d3513 12,4a. 3 Felix V.M. - Johansson H 11535 12,1a. 4 Baron d'Inverne - Eskilsson J 6553d 10,9a. 5 Monfalcone - Horpestad T 262d3 12,3a. 6 Cinnamon Prince - Nilsson K L 60634 12,1a. 7 Wollafur - Karlsson M S 43023 12,4a. 8 Orne As - Svensson L 47005 13,0a. 9 Screen Height - Daggert B-E 2220k 11,3a. 10 Highspirit - Andersen T d2030 10,7a. 11 Mystery Love - Kontio J 62036 11,2a. 12 Minnestads el Paso - Eriksson K 7501d 11,6a.

RANKING: 5 Monfalcone (Tom Horpestad) – 1 Whisky Akema – 2 Davy Jones Sisu. Outs: 12 Minnestads El Paso.

Monfalcone travade 1.10 sista 800 meterna som fyra i comebacken och fick göra jobbet själv i spåren, insatsen var plusbetonad. Bra läge bakom startbilen och är en naturlig tipsetta för oss. Whisky Akema vann knappt från ledningen i Örebro senast via 1.13 sista 800 meterna före Leader Brodde. Hästen trivs ypperligt i Örebro (6 av 13) och är startsnabb, men spår ett och det finns snabba hästar i racet så åttaåringen kan få tufft att hålla upp sitt innerspår. Davy Jones Sisu vann överlägset via 1.10 sista 800 meterna näst senast i Eskilstuna och är ett givet bud. Minnestads El Paso har två lopp i kroppen och förstärks med Kim Eriksson. Högt grundkunnande men spår tolv är spår tolv…

MÅRTEN ERIKSSON