Tips: Kolla Hällefors nya kommunhus tak och väggar!

Formens Hus renoverades för 20-25 miljoner minst på insidan för att vi skulle få ett nytt kommunalhus i Hällefors enligt våra politiker, och som vanligt frågade de inte oss medborgare vad vi tyckte trots att det är våra pengar de leker med. Nu har de anställda klagat på en dålig inomhusmiljö, och då har Företagshälsovården gjort mätningar och en slutsats var att det kunde komma från golvkonstruktionen men analysen visade inga avvikelser.

Fastighetschef Jessica Nilsson säger att frågan är verkligen komplex. Här krävs specialkunskap som vi inte har i kommunen, och Jessica har via kontakter inom byggvärlden fått tag i Sune Häggbom som driver företaget Sunda hus Rådgivning hur mycket det kostar att anlita denna Extern Konsult det står skrivet i stjärnorna, enligt Fastighetschef Jessica Nilsson. Att det anlitas en extern konsult för att undersöka dessa problem är en skandal. Här krävs specialkunskap säger Fastighetschef Jessica Nilsson och då undrar jag om inte du Jessica och alla andra som jobbar i detta Skandalhuset inte ser hur väggarna och taket ser ut med en beklädnad av papp, det är stora bulor på väggen och taket och anledningen är givetvis att det är fukt i väggen och taket och det är anledningen till den dåliga inomhusmiljön med all säkerhet jag har ingen specialkunskap men sunt förnuft säger att det är anledningen. Jag tycker kommunen skall kolla hur väggar och tak är innan specialkunskap kopplas in mitt tips är helt gratis.

Lennart Allansson

Hällefors