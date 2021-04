TIPS: Missa inte att läsa det här med era barn i vår

En skör och vacker kärlek

Moa Backe Åstot: Himlabrand (Rabén & Sjögren, Unga vuxna)

Av någon anledning väller det fram unga samiska författare just nu. Moa Backe Åstot, renägande same som här ger ut sin första ungdomsroman, ställer också hon det samiska samhället och särskilt renskötarkulturen i fokus.

Ánte känner att vänskapen med Erik håller på att utvecklas till en längtan så stark att ett liv utan att Erik är otänkbart. Men vägen till att leva ut det, eller ens tala om det, tycks stängd. Ánte törs inte riskera att vuxenvärlden runt honom ska tala lika illa om honom som om andra män som måst flytta för att kunna leva som de vill. Han älskar ju renskötarlivet, det är hans värld.

Att tala med Erik vore att sätta vänskapen på spel, och drivet i boken är om – och i så fall hur – de ska hitta fram till varandra. Båda strular på med flickvänner och gör sitt bästa för att leva upp till omvärldens förväntningar, och mellan dem handlar det om små antydningar och gester och osäkra tolkningar av dem. Vi är så djupt inne i Ántes känsloliv att vi tas med till varje detalj hans sinnen registrerar, och det skapar dessvärre en tröghet. Samtidigt får vissa detaljer läsaren att själv känna desperationen i att försöka tvinga sig att vara ihop med någon mot sina känslor. Den högt drivna författarkonsten är kanske att veta vilken detalj som ger det resultatet och rensa bort de andra.

Ánte hittar också en bok där han upptäcker samernas historia av rasbiologi och förtryck. Här förstår man att ens grupps historia kan vara både en tillgång och en belastning; något som den som tillhör en minoritet måste förhålla sig mycket tydligare till. Det spåret fullföljs dock inte riktigt.

Men replikerna är en njutning: hur svävande och abstrakt karaktärerna rör sig i cirklar kring det som inte får uttalas, hur situationerna pyser ihop och blir obekväma. Så blir summan en bok om en mycket skör och mycket vacker kärlek.

Astrid – för smarta ungar som vill ha lite mer

Charlotta Lannebo och Maria Nilsson Thore: Astrid & Amir (Rabén & Sjögren, 6-9 år)

Det är surt när bästa kompisen över en sommar har förvandlats till en sminkdocka som bara hänger med andra sminkdockor. Och man inte har något att säga varandra längre.

Astrid är en intelligent unge som föredrar te och krusbärssyltmackor framför sushi och pizza, som lär sig huvudstäder för att det är kul och får en kick av att veta att det är krom som gör rubiner röda. Hon spelar trummor, tränar gymnastik och har en familj på en kaosnivå där ett armbrott liksom kan försvinna i den dagliga förvirringen.

Hennes liv blir bättre när Amir börjar i klassen; en glad lax som spelar trumpet och behöver en kompis för sin spionverksamhet. De jämnsmarta kompanjonerna börjar kartlägga grannarnas liv, särskilt en udda existens som kallas Prällen och visar sig vara något helt annat än den ryska spion ungarna tror.

Här är författare som inte räds längre meningar eller ord som nejden, frenetisk och partitur, eller att låta en unge vara både intellektuell och rolig. Astrid har många originella tankar och kan inspirera både ung och gammal, och personteckningarna av både henne och Amir är härliga. För mig blev hon ett överraskande fynd som sticker ut bland vardagsskildringar. Jag gillar Astrid!

Flerfamiljshuset som ett litet samhälle

Gabi Frödén: Hemma i mitt hus (Bonnier Carlsen, 3-6 år)

Ett flerfamiljshus är ett litet samhälle. Det vet inte minst vi som växte upp i sådana på 60-talet. Då bodde man kvar länge och kände grannarna, och många av familjerna umgicks.

Så är det inte självklart i flerfamiljshus nu. Men så verkar bokens Lou ha det. I huset där hon och hennes pappa har en lägenhet bor också bästisen Jemima, Henning och Holger som får en lillasyster, träningsnarkomanen Gunilla som odlar, musikern Henrik och gamle Georg som stickar sockor till grannarna. Här hjälper man varandra med ärenden, passar varandras barn, har fester tillsammans och tar hand om Georgs katter när han är på sjukhus.

Boken är en vardagsberättelse om fyra årstider, och under de två första hade man önskat att grannarna skulle vara mer närvarande; de handlar mer om barnens lek, fotboll, badhusbesök. Men under sommaren och hösten sluter grannarna upp och blir just en sådan gemenskapsbubbla som vi barn av 60-talet minns.

Givetvis händer också sorgliga och dramatiska saker i huset; det hör till livet. Men även det mörka möter man bättre tillsammans, i den trygghet som en så närvarande och fast flock utgör för den som växer upp. Så blir det till slut en vacker och känslosam berättelse om en livsform med många fördelar.

Också en stadsbo kan älska naturen

Lena Andersson och Christina Björk: Linneas årsbok (Rabén & Sjögren, 3-6 år)

Vid den här tiden, då ljuset är tillbaka och naturen vaknar, blir årets rytm extra tydlig. Då passar det fint med en bokklassiker från 1982 som nu återutgetts för nya generationer barn.

Linnea visar att en stadstjej också kan utöva naturintresse. Beroende på årstid planterar hon krukväxter, hjälper kompisen Kalle Målare med odlingen på hans koloniland, använder gamle Blomkvists växtpress till att skapa ett herbarium, gör strandfynd, planterar lökar, samlar löv från olika träd, tittar på stjärnor, noterar fåglar och delar med sig av recept.

I coronatider är odling och natur stekhett. Boken ger massor tips på handgripligt naturpyssel som stor och liten kan ägna sig åt tillsammans under och efter utevistelser. Förutom att den sätter fokus på allt som finns att bara lägga märke till och hjälpas åt att se – allt som ger ständigt nya ögon att se naturen med.