Tipsen inför söndagens trav på Fornaboda

Tips övriga lopp

Lopp 5: 12 Sansiro Gel – 7 Disney – 4 Kicken V.O.P. Outs: 10 Kasper Roc.

Lopp 6: 2 Ricke – 6 Zorro Ido – 3 Phototoy. Outs: 5 Bravo Qira.

Lopp 7: 8 Charmören – 7 J.L´s Ladybug – 10 I Got The Moves. Outs: 1 Nicing.

Lopp 8: 9 Västerbo Call You – 5 Amigo Racer – 1 Moondance. Outs: 8 Steve Bull

Lopp 9: 6 Promotion – 11 Edfromed – 2 Hercules Boko. Outs: 8 Scot Launcher.

Lopp 10: 1 Could It Be Magic – 3 Dream Of Meadows – 8 Matrix Again. Outs: 2 Valerie Strix.

Lopp 11: 9 Hejtinn – 7 Glimfaksa – 3 Pila Scott. Outs: 11 Eld Riga.

Lopp 1 V4-1

RANKING: 9 Hotter Than Hell (Kent P Gustavsson) – 7 Ninepoints Googoo – 4 M.T.Jordan. Outs: 6 Mimmi Marje.

Hotter Than Hell har årsdebuten avklarad och kördes offensivt på Boda av Kent P Gustavsson. Den här hästen är härdad i betydligt tuffare gäng än han möter denna gång, sund tipsetta! Ninepoints Googo är speciell i stilen men kan vinna detta lopp trots tung resa. M.T.Jordan är mycket startsnabb och vår spetsfavorit i loppet. Körs av sin tränare och kan leda länge. Mimmi Marje har tre lopp i kroppen och med klaff under vägen kan hemmahästen överraska.

Lopp 2 V4-2

RANKING: 4 Ufos Wilda (Evelina Jonsson) – 3 Bertil K. – 2 New Hope A.T. Outs: 5 Livi Money Maker.

Ufos Wilda jagar årets första seger och vi har henne som spetsfavorit från spår mitt bakom bilen. Detta lopp och håller inte så hög klass och kan vara spets och slut på åtta åringen. Bertil K. gjorde ingen start 2018 men har tre lopp i kroppen under kort tid. Detta är en kapabel häst som felfri ska ses med god segerchans. New Hope A.T. är jämn och travsäker och från detta fina läge med duktig kusk ska hemmahästen passas tidigt. Livi Money Maker jagar karriärens första seger och körs av bästa kusken i loppet.

Lopp 3 V4-3

RANKING: 7 The Lady B. (Lars Erixon) – 11 J.L´s Apache – 5 Gripen S.S. Outs: 6 Cson Marje.

The Lady B. fungerade bra med ny balans senast då hon avslutade fort som tvåa på Mantorp. Har ännu inte satt nosen först och motståndet ser skralt ut så sexåringen kan avlägga maiden denna gång. J.L´S Apache har gått vettigt på slutet men det krävs lite överpace för sexåringen att segerdefilera här. Gripen S.S var klart bra i sin minicomeback som trea på Boda i maj.

Lopp 4 V4-4

RANKING: 2 Walle West (Andreas Lövdal) – 7 Butterfly Ima – 9 Super Benny. Outs: 10 Chipen Boy.

Walle West startar tätt men var duktig senast som fyra i ett stayerlopp över dryg distans senast på Mantorp. Hästen kommer från ett riktigt formstall och kusken känner hästen väl. Gör han om prestationen som senast är det god segerchans vi väljer att spika! Butterfly Ima hade en grym säsong 2018 med nästan en halv miljon intjänat. Hästen har gjort tre lopp i år men galopperat i två. Går stoet felfritt kan hon absolut utmana vår spik! Super Benny har en bra startrygg men har inte segrat varken 2018 eller i år och vi tror främst på ett platsbud.

V4-spiken

Walle West (V4-4) var väldig duktig senast på Mantorp trots en resa från dödens. Sjuåringen slutade fyra och vi hoppas få honom tidigt till spets med lärlingen Andreas Lövdal i jollen. Lövdal låter påtagligt uppåt och vi utser hästen till omgångens bästa singelstreck!

V5-spiken

Ricke (V5-1) hör normalt inte hemma i breddlopp. Hästen vann fem lopp förra året bland annat V75 från ledningen i Örebro. Sexåringen trivs med sin tränare Markus Sandberg och denna gång ser det ut som tidig ledning och över kort distans ska segerchansen vara god.

Liret

Promotion (lopp9) Travade 1.14,3 sista varvet senast i Örebro som knappt slagen av Olivinia. Barfota bak fungerade perfekt och gör åttaåringen om den insatsen ska segerchansen vara god med tränare Tobias Modig i sulkyn. Vi lirar 200 kr vinnare på Adrian Chip-avkomman.

V4-förslag

V4-1: Racke V.O.P. 2 Svart Kronos, 3 Ridghead Ice 4 M.T. Jordan, 6 Mimmi Marje, 7 Ninepoints Googo, 8 Elsa F.M. 9 Hotter Than Hell, 11 Miss Melinda. (Res:5,10)

V4-2: 2 New Hope A.T, 3 Bertil K. 4 Ufos Wilda (Res: 5,6)

V4-3: 1 Viktorias Secret, 5 Gripen S.S, 6 Cson Marje, 7 The Lady L.B. 11 J.L´S Apache. (Res:3,2)

V4-4: 2 Walle West. (Res:7,9)

Kostnad: 270 kr.

V5-förslag

V5-1: 2 Ricke. (Res:6,3)

V5-2: Alla tio hästar. (Res:8,7)

V5-3: 1 Moondance. 5 Amigo Racer, 8 Steve Bull, 9 Västerbo Call You. (Res:11,6)

V5-4: 2 Hercules Boko, 6 Promotion, 11 Edfromed. (Res:8,3)

V5-5: 1 Could It Be Magic, 3 Dream Of Meadows. 8 Matrix Again. (Res:2,10)

Kostnad 360 kr.

Mårten Eriksson