Tipsen inför söndagens trav på Fornaboda: ”Gör en spännande årsdebut”

Lopp 3 V5-1

RANKING: 11 Kinky Boots (Claes Sjöström) – 1 Girlpower Sisu – 7 Allowable. Outs: 8 St No More War.

Kinky Boots var grym i sin årsdebut när han vann lätt trots blytung resa via 1.14,5 sista 1 500 meterna. Van vid helt annat motstånd än han möter denna gång, trivs med Claes Sjöström (3 av 5) och vi tvekar inte när vi bankar in spiken. Girlpower Sisu gjorde bort sig med galopp i sin årsdebut och vi fick aldrig syn på henne. Vann tre lopp sin debutsäsong och vann spårlotten i loppet. Kan leda länge. Allowable hade ett fint 2019, gör årsdebut och har inte startat sedan augusti. Anmäld med skor runt om, så lär köras snällt det är vår känsla. St No More War trivs på hemmaplan, har fem segrar i karriären två av dessa är tagna på Fornaboda.

Lopp 4 V5-2

RANKING: 3 Chicharita (Jorma Kontio) – 11 Ingesson – 8 Talos. Outs: 12 Denver Brick.

Chicharita inledde med två raka, i sin senaste start blev det dock galopp, nu gör hästen en intressant årsdebut. Detta är lite extra till häst säger Lövdal hos Nurmos som körde hästen i ett banjobb i måndags och var nöjd med henne. Han tror stoet ska kunna öppna fort bakom bilen, naturlig tipsetta då hennes värsta konkurrenter fick klart sämre startspår. Ingesson gör också en spännande årsdebut, vi minns när han imponerade vid segern i Örebro i november då han travade 1.12,5 sista 800 meterna med lätthet. Talos ”vann” sitt kval från ledningen och travade 1.10,5 sista halvvarvet med sparat. Har inte startat sedan 2018 och hade ingen tur med spårlottningen i sin comeback. Denver Brick var godkänd som fyra i årsdebuten, detta är en häst tränaren Magnus Jakobsson håller högt men spåret gör att femåringen främst är ett platsbud för oss.

Lopp 5 V5-3

RANKING: 3 Upcoming Artist (Roger Anderberg) – 11 Golden Guard – 4 Diego Simoni. Outs: 12 Raj´s Oh Lord.

Upcoming Artist vann lätt på Färjestad och besegrade Ivan, barfota fram slog väl ut. Körs av ordinarie kusk vilket är ett plus i detta lopp, bra läge bakom bilen och detta är en sund tipsetta. Golden Guard gick bra som tvåa i comebacken på Solvalla och lär vara ännu bättre denna gång med tempo i kroppen. Vi minns när hästen besegrade kapabla duon Go West Young Man och Mellby Hero i Örebro med Bardun i december. Diego Simoni är startsnabb, spår mitt bakom startbilen är optimalt så hemmahästen kan spåra runt om. Raj´s Oh Lord var sexa på V75 i sin senaste start, barfota runt om är tanken denna gång och första gången med Micke Lindblom känns intressant. Vid överpace kan femåringen ta årets första seger.

Lopp 6 V5-4

RANKING: 2 Morris F.I. (Juha Utala) – 11 Glide Devie – 6 Joker Boko. Outs: 7 Chevy To The Levy.

Morris F.I. vann lätt från dödens i sin Sverigedebut och travade 1.12,5 sista 800 meterna med lätthet. Given tipsetta från detta fina läge men senaste insatsen i åtanke. Glide Devie vann karriärens första seger överlägset från ledningen senast, vilket driv det var i hästen i den starten. Joker Boko travade 1.15 sista 1 900 meterna efter galopp senast, skor denna gång för att göra hästen mer stabil. Chevy To The Levy barfota runt om slog väl ut senast, fyraåringen avslutade vasst som tvåa bakom A Perfect Man. Outsider.

Lopp 7 V5-5

RANKING: 10 Marrakesh (Jorma Kontio) – 12 Västerbo Highscore – 4 Dennis De Castella. Outs: 2 Drive Launcher.

Marrakesh inledde som treåring med bara segrar och blev tidigt en snackhäst. Fjolåret blev lite av en flopp, nu gör hästen årsdebut och första starten som valack/femåring. Lövdal säger att hästen fortsatt sliter en aning med sin aktion, Jorma Kontio kan nog köra på säkerhet och ändå vinna detta lopp. Spikas på V4-spelet, men på V5-spelet dubblar vi med Västerbo Highscore som gick bra som trea i sin comeback. Nu är hästen anmäld barfota runt om och med lopp i kroppen kan han utmana om segern trots startspåret. Dennis De Castella har två lopp i kroppen och klarar att göra mycket grovjobb på egen hand, dock aningen ospeedig.

V5-förslaget

V5-1: 11 Kinky Boots. (Res: 1,7)

V5-2: 3 Chicharita, 8 Talos, 11 Ingesson. (Res: 12,4)

V5-3: 1 Ivan, 3 Upcoming Artist, 4 Diego Simoni, 5 Joy Frances Boko, 7 Lets Go Again, 11 Golden Guard, 12 Raj´s Oh Lord. (Res: 2,6)

V5-4: 2 Morris F.I. 4 Enge Eros, 5 Swift Diva, 6 Joker Boko, 7 Chevy To The Levy, 8 Julita Express, 9 Super Class C.H. 11 Glide Devie. (Res: 1,12)

V5-5: 10 Marrakesh, 12 Västerbo Highscore. (Res: 4,2)

Kostnad: 336 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 1 Ivan, 3 Upcoming Artist, 4 Diego Simoni, 5 Joy Frances Boko, 7 Lets Go Again, 11 Golden Guard, 12 Raj´s Oh Lord. (Res: 2,6)

V4-2: 2 Morris F.I. 4 Enge Eros, 5 Swift Diva, 6 Joker Boko, 7 Chevy To The Levy, 8 Julita Express, 9 Super Class C.H. 11 Glide Devie. (Res: 1,12)

V4-3: 10 Marrakesh. (Res: 12,4)

V4-4: 5 Lima Mermaid, 6 True Vision, 11 I´m A Keeper. (Res: 7,10)

Kostnad: 336 kronor.

Spiken

Kinky Boots (V5-1) var grym när han vann på Färjestad i årsdebuten i mars, hästen travade 1.14,5 sista 1 500 meterna trots blytung resa. Fyraåringen försökte kvala in till Kungakannan i sin senaste start, helt annat motstånd denna gång och bör runda detta sällskap. Claes Sjöström har kört hästen fem gånger och har tre segrar bakom Brad de Veluwe-avkomman.

Rysaren

Talos (V5-2) har bara gjort tre starter, dock har femåringen inte startat sedan 2018. ”Vann” sitt kval från ledningen och joggade 1.10,5 sista halvvarvet, intrycket gillades. Spår åtta bakom bilen är så klart inte optimalt, men med minsta klaff under vägen kan Chocolatier-avkomman överraska med Haugstad.

Liret

Krakas (lopp 9) gick en rejäl långsida senast och vann lätt via 1.13,5 sista 800 meterna. Spår fem kan ställa till det, men detta är en ”lördagshäst” i grunden som trivs med duktige Mats E Djuse. 200 kronor vinnare liras på fyraåringen.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 12 Tommy Jovalley (Torbjörn Jansson) – 1 Red Hot Roadster – 9 Lovestory. Outs: 3 Select Dream.

Lopp 2: 10 Maxtime (Jorma Kontio) – 11 Anything Goes – 2 Concrete Artist. Outs: 3 That´s It.

Lopp 8: 5 Lima Mermaid (Oskar J Andersson) – 6 True Vision – 11 I´m A Keeper. Outs: 7 On The Line.

Lopp 9: 14 Krakas (Mats E Djuse) – 13 Symphonie Teemer – 6 Grazia Greenwood. Outs: 3 Bellflower Wine.

MÅRTEN ERIKSSON