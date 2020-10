Tipsen inför tisdagen på Örebrotravet: ”Det mesta talar för tidig ledning”

Tips övriga lopp

Lopp 1: 2 Icicle (Anders Eriksson) – 3 Afish – 6 Mysterious Lucifer. Outs: 1 Imperatore Doc.

Lopp 2: 8 Rosa Luxemburg (Paw Mahony) – 7 Ferrari Vingboons – 4 Arevs Indeed. Outs: 10 Con Brio.

Lopp 3: 4 Dynamike Savoy (Peter Untersteiner) – 8 Västerbo Bankir – 9 Call To The Bar. Outs: 12 Alessia.

Lopp 10: 6 Hollywood Trick (Patrik Fernlund) – 4 Brienne Of Tarth – 13 Yfront. Outs: 15 Diego Simoni.

Lopp 11: 14 Vincent As (Carl Johan Jepson) – 12 Just Wait And See – 2 Arvid S.H. Outs: 10 Guillaume Boko.

Lopp 4 V64-1

RANKING: 3 Hail Mary (Robert Bergh) – 11 Brother Bill – 7 Rackham. Outs: 10 Karat Band.

Hail Mary vann som bekant Derbyt i sin förra start, gjorde det smått överlägset före Don Fanucci Zet. Vann spårlotten i loppet och det mesta talar för tidig ledning, vad ska sedan hända? Fyraåringen har 14 segrar på 17 starter och har sju av sju från spets, given spik. Brother Bill var tvåa senast bakom fenomenet Ecurie D., trots bakspår anser vi att From Above-avkomman är värst emot Hail Mary. Rackham har två raka segrar och det är verkligen fin utveckling hos honom. Får sitt elddop denna gång. Karat Band travade 1.10,5 sista 800 meterna senast i Örebro från ledningen men kunde inte stå emot Ultion Face utan slutade tvåa i Telebolaget Grand Prix. Hemmahästen har bra startrygg, men får i första hand ses som ett platsbud i denna konkurrens.

Lopp 5 V64-2

RANKING: 3 Dreamgirl Hall (Peter Untersteiner) – 7 Kantens Rose – 9 Laleh Pellini. Outs: 2 You To Racer.

Dreamgirl Hall travade i dödens i sin comeback och var duktig som tvåa och knappt slagen. Säkert framflyttad med tempo i kroppen. Tre segrar i karriären, alla tagna från spets så Peter Untersteiner har med garanti taktiken klar för sig. Kantens Rose vann säkert från ledningen senast på nytt rekord, körs för första gången i lopp av sin tränare Robert Bergh. Laleh Pellini mötte stentuffa märrar senast och gjorde ett bra lopp som fyra, har segrat i Örebro och kan tidigt sitta bra på det trots bakspår. You To Racer vann busenkelt från ledningen senast via 1.12 sista varvet, bra läge bakom bilen men notera att hon är tränarkörd denna gång.

Lopp 6 V64-3

RANKING: 2 Ganga Bae (Jorma Kontio) – 9 Ghostintheshell – 12 Mellby Harissa. Outs: 3 Mahma Lane.

Ganga Bae mötte äldre etablerade hästar senast, så hon var duktig som trea på en topptid. Vann spårlotten i loppet, obesegrad i Örebro och i ledningen (4 av 4). Jorma Kontio älskar att köra i spets och vi är inne på att detta lopp kan bli lite av ett blufflopp. Spets och slut, singlas. Ghostintheshell vann lätt senast efter en fin resa i andra par utvändigt. Bra startrygg borgar för en fin resa, första utmanare till vårt singelstreck. Mellby Harissa hade stressiga spår ett i Derbystoet, slog i vagnen flera gånger så därav galoppen. Mycket grundkapabel och klarar tuffa upplägg. Mahma Lane hade sparat som sexa i Derbystoet, obesegrad i spets (3 av 3) och lär göra ett försök att ta sig förbi Ganga Bae från början, men det blir inte lätt med start sida/sida.

Lopp 7 V64-4

RANKING: 4 Monark Newmen (Ulf Ohlsson) – 2 Lucifer Lane – 1 Romanesque. Outs: 5 Ural.

Monark Newmen spetsade från just fyra bakom bilen senast i Mantorp och vann knappt före bra avslutande Romanesque. Har sex av sju från ledningen och Ulf Ohlsson kör igen, hästen är obesegrad i Örebro och är en naturlig tipsetta i detta sprinterlopp. Lucifer Lane har inte startat sedan april, travade 1.12,2 över distansen i ett provlopp 23 september med 1.10 sista 500 meterna hade järnskor i det jobbet. Nu blir det bike, barfota fram och helstängt huvudlag, intressant comeback av klasshästen från Örebro. Romanesque fick hålet sist från ett, tog mark på tipsettan då luckan kom. Tioåringen står på tur för seger, kan vinna med klaff under vägen. Ural travade 1.10,3 sista 800 meterna senast, slagen av Monark Newmen och Romanesque. Trivs ypperligt i Örebro (3 av 5) och har vunnit V75 på banan.

Lopp 8 V64-5

RANKING: 3 Beauty Kronos (Örjan Kihlström) – 10 Hoboken Am – 1 Honey Mearas. Outs: 11 Bank Wise As.

Beauty Kronos felade bort segern i Oaks enligt Örjan Kihlström. Bra läge bakom bilen och det kan åter vara tidig ledning för stoet, sund tipsetta då Hoboken Am borde köras snällt denna gång. Hoboken Am fick sin segerrad bruten i Oaksfinalen, såg klar ut då Beauty Kronos felade, men stumnade sista biten och blev infångad av Eagle Eye Sherry. Helt klart en undantagshäst, men fick ett tufft lopp senast och detta är inte en speciellt viktigt lopp för henne, Jorma Kontio borde köra ett snällt lopp och bygga upp talangen. Honey Mearas håller Peter Untersteiner väldigt högt, kan få loppet och ska räknas tidigt. Bank Wise As har två raka segrar och mest rutin i loppet, kan vinna om det blir överpace på tillställningen.

Lopp 9 V64-6

RANKING: 4 Mister Hercules (Örjan Kihlström) – 9 Henry Flyer Sisu – 11 Selected News. Outs: 5 Hennessy Am.

Mister Hercules är lite extra till häst helt klart, detta var Daniel Redéns stora Kriteriehopp, men fick trava i dödens i försöket och hade inte sin bästa dag och slutade ”bara” fyra och det blev ingen årgångsfinal för hans del. Inledde med fem raka, naturlig tipsetta då hans värsta konkurrenter fick bakspår. Henry Flyer Sisu har det var varit häftig utveckling på sedan debuten som tvåa på Fornaboda… Hästen tappade travet i Kriteriefinalen och Jorma Kontio fick rädda hem en tredjeplats, hade hästen varit fullt körbar hela vägen hem hade det nog blivit seger. Aldrig varit sämre än trea på sju starter. Selected News har gjort tio starter, aldrig missat prispallen felfri. Hade rubbet sparat i sitt Kriterieförsök som trea, detta är en flygmaskin som kan vinna trots startspåret. Hennessy Am vann korta E3-finalen i sin näst senaste start via 1.10 sista 800 meterna. Denna gång ska hästen tävla barfota bak och får Björn Goop bakom sig, pass upp. Rankas ”bara” fyra, det vittnar om vilken standard det är på loppet.

V64-förslaget

V64-1: 3 Hail Mary. (Res: 11,7)

V64-2: 2 You To Racer, 3 Dreamgirl Hall, 7 Kantens Rose, 9 Laleh Pellini. (Res: 5,10)

V64-3: 2 Ganga Bae. (Res: 9,12)

V64-4: 1 Romanesque, 2 Lucifer Lane, 4 Monark Newmen, 5 Ural, 10 Tycoon Conway Hall. (Res: 11,7)

V64-5: 1 Honey Mearas, 2 You Could Be Mine, 3 Beauty Kronos, 7 Circus, 10 Hoboken Am, 11 Bank Wise As. (Res: 8,9)

V64-6: 3 Bandido Gar, 4 Mister Hercules, 5 Hennessy Am, 9 Henry Flyer Sisu, 11 Selected News. (Res: 8,6)

Kostnad: 600 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 2 Ganga Bae. (Res: 9,12)

V4-2: 1 Romanesque, 2 Lucifer Lane, 4 Monark Newmen, 5 Ural, 10 Tycoon Conway Hall. (Res: 11,7)

V4-3: 1 Honey Mearas, 2 You Could Be Mine, 3 Beauty Kronos, 7 Circus, 10 Hoboken Am, 11 Bank Wise As. (Res: 8,9)

V4-4: 3 Bandido Gar, 4 Mister Hercules, 5 Hennessy Am, 9 Henry Flyer Sisu, 11 Selected News. (Res: 8,6)

Kostnad: 240 kronor

Spikarna

Hail Mary (V64-1) vann Derbyt och var smällfin, vann spårlotten i loppet och det mesta talar för tidig ledning och sedan lär inget hända. Är obesegrad i spets (7 av 7), det lär bli favoritseger i V64-inledningen. Ganga Bae (V64-3) var tvåa i Sto Championatet från dödens, perfekt läge bakom startbilen och Jorma Kontio älskar att köra i spets. Stoet är obesegrat i Örebro och i ledningen (4 av 4), hon kan mycket väl få bluffa bort stor del av detta lopp är vi inne på.

Rysaren

Romanesque (V64-4) fick ett fint lopp senast i hålet bakom ledande/vinnande Monark Newmen. Tioåringen tog på denne då han fick fritt och var inte stort slagen. Samma startspår igen och det ser åter ut att kunna bli vinnarhålet, som sämst tredje invändigt. Givetvis behövs det lite flax för att segerstrida, men fuxen är i alla fall formstark för dagen.

Liret

Hollywood Trick (lopp 10) har utvecklats sedan man började tävla barfota runt om med honom. Senast var han tvåa på Solvalla i ett betydligt tuffare sällskap än han stöter på denna gång. Trots att treåringen möter äldre hästar ska han ha toppchans ihop med Patrik Fernlund i detta race, vi lirar 200 kronor vinnare på valacken.

MÅRTEN ERIKSSON