Tipsen inför torsdagens Örebrotrav: ”Gör sina klart bästa lopp i spets”

Lopp 1 V4-1

RANKING: 10 Emma Rae (Johanna Lind) – 3 Backflip – 12 Jazzmine Boko. Outs: 8 Life Is Grand.

Emma Rae får tipsettan i ett lågklassigt lopp, hästen är van tuffare omgivning än hon stöter på denna gång. Kan tidigt sitta bra på det från springspår och med minsta klaff under vägen kan hon ta årets första seger. Backflip körs av ordinarie kusk vilket är ett plus, har en seger i karriären då vann hon från spets och travade 1.16 sista 1 500 meterna. Mot ledningen i tidigt skede. Jazzmine Boko har fin form, segern i karriären är tagen i Örebro och hemmahästen körs av duktige Micke Lindblom. Tidigt bud.

Lopp 2 V4-2

RANKING: 5 Real Caviar (Hans-Owe Sundberg) – 9 Mahjong – 2 Run A Mile. Outs: 7 Veritas Grif.

Real Caviar tog årets första seger senast på Solvalla på ett snyggt vis och svarade ärligt Fixi Mearas. Hon vann på en topptid, från bra spår bakom startbilen ligger andra raka inom räckhåll. Står perfekt inne i loppet. Mahjong gör en mycket intressant debut för Bergh, har varit hos Robban i två månader så lita på att hon är i ordning speciellt då fuxan är anmäld barfota runt om. Bra startrygg bakom kvicka Run A Mile. Run A Mile tog karriärens första seger i försöket till Midsommarloppet från ledningen, barfota runt om och bike slog väl ut. Denna gång ska hästen tävla med vanlig vagn, vårt spetsbud i loppet. Veritas Grif har lopp i kroppen och är obesegrad med körande Marcus Lilius som tar för sig allt mer i loppen.

Lopp 3 V4-3

RANKING: 10 Lucky Base (Hans Crebas) – 3 Copaca Banana – 2 Give Me Ten. Outs: 1 Global Thunder.

Lucky Base har två raka segrar, bägge vinsterna på V75. Barfota runt om har gett en extra växel och hästen genrepar här inför V75-finalerna på Åby lördag 8 augusti. God chans att vinna på ren råstyrka, spikas. Copaca Banana har gjort flera fina insatser i år men har ännu inte vunnit lopp 2020. Var kanske aningen sämre senast på V86, men bättre spår denna gång och lämpligt motstånd. Räknas tidigt. Give Me Ten står bra inne i loppet, är mycket startsnabb och gör sina klart bästa lopp i spets (8 av 12). Trivs i Örebro (3 av 9), leder loppet länge. Global Thunder kan mycket väl få loppet i rygg på Give Me Ten, trivs i Örebro och mer körande Per Lennartsson (1 av 3). Loppets rysare.

Lopp 4 V4-4

RANKING: 13 Viveur Bi (Jorma Kontio) – 8 Valle E.W. – 2 Power Blaster. Outs: 7 Abe Woodhull.

Viveur Bi är överkvalificerad för detta motstånd men har inte startat sedan maj det gör att vi garderar. Hästen har elva segrar på 18 starter och körs för första gången av Jorma Kontio vilket bör passa. Sexåringen har gjort en start över lång distans i Sverige och vann då, given tipsetta. Valle E.W vann lätt via 1.15 sista varvet från ledningen i årsdebuten och första starten hos Oskar J Andersson. Gör debut över lång distans ska påpekas. Power Blaster avslutade fort som trea i Sverigedebuten och vi gillade intrycket på honom. Möter äldre hästar och detta är första starten över stayerdistans. Skulle vara intressant att se honom i ledningen.

Tips övriga lopp

Lopp 5: 11 You To Wibb (Markus B Svedberg) – 10 Havana Flash – 2 Hurricane Hill. Outs: 7 Ulla Palema.

Lopp 6: 6 Indian Boy Tess (Mika Forss) – 12 Mr Caviaro – 15 Josef Palema. Outs: 9 Olivia All Over.

Lopp 7: 11 Bridge Maid (Jorma Kontio) – 10 Larissa Band – 2 Help Emge. Outs: 3 Astric W.F.

Lopp 8: 6 Glory Days (Oskar J Andersson) – 3 Charles Wain – 8 Sparkling Diamond. Outs: 4 Vikens Fernand.

Lopp 9: 1 Osborn Klipp (Hans Crebas) – 8 Betting Rebel – 11 Above All. Outs: 9 Busy Doin´Nothing.

V5-förslaget

V5-1: 11 You To Wibb. (Res: 10,2)

V5-2: alla 15 hästar. (Res: 6,12)

V5-3: 10 Larissa Band, 11 Bridge Maid. (Res: 2,3)

V5-4: 3 Charles Wain, 6 Glory Days, 8 Sparkling Diamond. (Res: 4,10)

V5-5: 1 Osborn Klipp, 8 Betting Rebel, 9 Busy Doin´Nothing, 11 Above All. (Res: 12,3)

Kostnad: 360 kronor.

V4-förslaget

V4-1: alla 15 hästar. (Res: 10,3)

V4-2: 2 Run A Mile, 5 Real Caviar, 9 Mahjong. (Res: 7,12)

V4-3: 10 Lucky Base. (Res: 3,2)

V4-4: 2 Power Blaster, 8 Valle E.W, 13 Viveur Bi. (Res: 7,12)

Kostnad: 270 kronor.

Spiken

Lucky Base (V4-3) har två raka segrar på V75 och har fungerat perfekt barfota runt om. Hästen är anmäld utan skor igen, detta är inte viktigaste loppet i hans karriär. Detta är ett genrep inför V75-finalen 8 augusti på Åby, trots bakspår räknar vi med att femåringen är tuffast och vinner detta. Crebas brukar vara offensiv av sig och hyllar hästen enormt.

Rysaren

Power Blaster (V4-4) avslutade fort i Sverigedebuten som trea i Eskilstuna och fungerade bra med Mika Forss. Hästen möter äldre hästar och ska ut över stayerdistans för första gången. Det skulle vara intressant att få treåringen till spets, från den positionen kan han spåra runt om.

Liret

Bridge Maid (lopp 7) skötte sig fint i kvalet och det låter bra på henne inför detta. Trots bakspår ska Readly Express-avkomman kunna runda till seger. Stoet är okomplicerat av sig säger Andreas Lövdal som tror hon är segermogen i tävlingsdebuten. Vi hoppas på ett vettigt odds från bakspår och testar 200 kronor vinnare på denna toppstammade märr.

MÅRTEN ERIKSSON