Tipset inför måndagens lunchtrav på Fornaboda: ”Frågan är om inte hästen är i sitt livs form”

Tips övriga lopp

Lopp 5: 7 Haymitch Am (Jorma Kontio) – 3 Happy Socks Sisu – 6 Halifax Mearas. Outs: 2 Jocelyn B.R.

Lopp 6: 6 Global Countess (Mattias Djuse) – 4 Imperatore Doc – 7 B.W.Spica. Outs: 2 Stracciatella Doc.

Lopp 7: 2 Bridge Commander (Tuomas Korvenoja) – 3 Russel d´Inverne – 4 Cobbys Forever. Outs: 8 Bästa Sebbe.

Lopp 8: 8 Volcan d´Inverne (Emilia Leo) – 11 G.K.Trixy – 5 Global Tuxedo. Outs: 4 U.B.Cool.

Lopp 9: 15 Försteslåtten (Ole Johan Östre) – 8 Perle Bo – 12 Furderud Prinsessa.

Outs: 2 Furderud Gulle.

Lopp 1 V4-1

RANKING: 6 Xanthis Fortune (Oskar J Andersson) – 1 Palm Cay – 11 Dory Hall. Outs: 9 Jerrynice Boko.

Xanthis Fortune travade 1.15 sista 1 900 meterna i sin tävlingsdebut efter startgalopp som trea på ett positivt vis. Sist travade hästen i dödens och utmanade ledande/vinnande Rapunzel hela vägen hem. Kan öppna bakom bilen, det visade hon senast. Naturlig tipsetta. Palm Cay gör en mkt intressant debut för Åke Lindblom. Hon var mycket snabb bakom bilen vid segern i Italien i juni för ett år sedan och vann då lekande lätt. Stor galopprisk varnar Lindblom för från spår ett, men detta är en fartfylld häst som har god vinstchans bara hon skulle sköta sig. Dory Hall startar tätt var tvåa i torsdags, har inte visat lika mycket som ovan nämnda hästar och är främst ett platsbud.

Lopp 2 V4-2

RANKING: 9 I Am Rapida (Per Nordlund) – 1 Jilla May – 4 Dear Matrix. Outs: 12 Giannini.

I Am Rapida var rejäl då han spurtade till seger via 1.12 sista 700 meterna i mars. Har inte startat sedan april och det kan givetvis fattas tempo i henne, men på visad kapacitet chanstippas hon i ett öppet lopp. Jilla May avslutade bra som tvåa i vida spår senast för Jonas Eriksson. Hästen är underskattad och kan ta årets första seger med klaff under vägen. Dear Matrix är fartfylld och vår spetsfavorit i loppet, kan spåra runt om. Giannini har tre lopp i kroppen och avlägger maiden inom kort, kanske denna gång?

Lopp 3 V4-3

RANKING: 3 Twinkle Face (Sybille Tinter) – 11 Announcement – 4 Jaguar Hill. Outs: 12 B.W.T.Caesar.

Twinkle Face kördes till spets dryga varvet från mål senast och vann överlägset på fina 1.13,2, vilket intryck! Bra läge bakom startbilen och bara måste tippas som hon levererade på Romme. Announcement kapabel hemmahäst som det alltid surras om, van tuff konkurrens och denna gång kör Jorma Kontio vilket kan ge effekt. Jaguar Hill gjorde ingen start 2019, men denna genomärlige Muscle Hill-avkomma har verkligen levererat i år. Räknas tidigt! B.W.T.Caesar är så fartfylld att han kan vinna trots spåret, outsider.

Lopp 4 V4-4

RANKING: 4 Desavi D. (Klaus Kern) – 8 Nisse Roc – 6 Dynamit Reptor. Outs: 1 New Aviator.

Desavi D. är nog i sitt livs form, travade 1.13,1 sista varvet senast och tog in många längder sista varvet på Partanens Max Håleryd. Om femåringen klarar startspåret ska segerchansen vara god, vi singlar honom. Nisse Roc bike och barfota gav minst sagt effekt senast, men lång distans var inte nöten då hästen blev vass under vägen i ledningen. Han höll bra som fyra, denna gång blir det vanlig vagn men åter barfota runt om. Segervan häst och utmanar vår spik. Dynamit Reptor jagar första segern, springspår och Rikard N Skoglund innebär troligen tidig ledning. New Aviator har inte fått till det i år, kan få loppet och hästen är inte så tokig.

V4-förslaget

V4-1: 1 Palm Cay, 6 Xanthis Fortune. (Res: 11,9)

V4-2: alla 12 hästar. (Res: 9,1)

V4-3: 2 Cuarto Käbb, 3 Twinkle Face, 4 Jaguar Hill, 6 Digital Diamond, 9 Stonecapes Pecca, 11 Announcement, 12 B.W.T.Caesar. (Res: 10,5)

V4-4: 4 Desavi D (Res: 8,6)

Kostnad: 336 kronor.

V5-förslaget

V5-1: 2 Jocelyn B.R, 3 Happy Socks Sisu, 6 Halifax Mearas, 7 Haymitch Am. (Res: 8,10)

V5-2: 6 Global Countess. (Res: 4,7)

V5-3: 2 Bridge Commander, 3 Russel d´Inverne, 4 Cobbys Forever. (Res: 8,6)

V5-4: 4 U.B.Cool, 5 Global Tuxedo, 8 Volcan d´Inverne, 9 Heads Down, 11 G.K.Trixy. (Res:12,2)

V5-5: 2 Furderud Gulle, 8 Perle Bo, 12 Furderud Prinsessa, 13 Frida Scott, 15 Försteslåtten. (Res: 4,14)

Kostnad: 300 kronor.

Spiken

Desavi D. (V4-4) har två lopp i kroppen och frågan är om inte hästen är i sitt livs form. Han travade 1.13,1 sista varvet senast som tvåa och tog in många längder på Partanens Max Håleryd sista varvet. Klarar femåringen bara spår fyra ska han ha god segerchans i V4-avslutningen som inte håller speciellt bra klass.

Rysaren

Palm Cay (V4-1) gör en mycket intressant debut för Åke Lindblom. Åke har haft hästen i två månader och hon är inte lika stressad nu som när hon kom berättar Lindblom. Hon känns verkligen fin i jobben och den här kommer jag få skoj med framöver säger ”guldtanden” om sitt nyförvärv. Han är inte nöjd med spåret, det föreligger ganska stor galopprisk men felfri tror Åke på bra segerchans.

Liret

Global Countess (lopp 6) var fin i kvalet och vann spårlottningen i detta sprinterlopp för tvååringar. Från springspår bör det vara god spetschans för Mattias Djuses debutant som har bra segerchans om hon levererar som i kvalet. 200 kronor vinnare liras på Broadway Hall-avkomman.

Mårten Eriksson