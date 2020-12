Tjänstemän i Örebro län förlorar 162 miljoner kronor i onödan

Alltför många privatanställda tjänstemän i Örebro län förlorar tjänstepensionskronor helt i onödan. Med några enkla steg skulle många tjänstemän i Örebro län kunna flytta tidigare intjänad tjänstepension till fonder med lägre avgifter och därmed höja sin framtida pension.

Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Med tjänstepension kan den totala pensionen motsvara upp till två tredjedelar av den tidigare inkomsten. Den som helt saknar tjänstepension får ofta mindre än halva lönen i pension.

Redan 2007 fick Collectum i uppdrag från arbetsmarknadens parter att utan eget vinstsyfte upphandla tjänstepensionsförvaltare. Uppdraget var tydligt: Mesta möjliga pension för varje insatt krona. Sedan den första upphandlingen har den genomsnittliga avgiften minskat med hela 78 procent bland de fonder som privatanställda tjänstemän kan välja bland.

Du kan själv flytta tidigare intjänad tjänstepension till upphandlade fonder med betydligt lägre avgifter.

Men trots att möjligheten har funnits sedan 2007, är det bara knappt fyra av tio tjänstemän i Örebro län som har flyttat sina pengar. Alltför många tjänstemän har kvar sin tjänstepension i gamla försäkringar. Totalt handlar det om 1,0 miljarder kronor. Under en tioårsperiod innebär det att hela 162 miljoner kronor försvinner i onödiga avgifter och utebliven avkastning.

Det fina i kråksången är att det finns en enkel lösning! Du kan själv flytta tidigare intjänad tjänstepension till upphandlade fonder med betydligt lägre avgifter. Då stannar mer av pensionskapitalet hos dig och mer pengar går till den egna plånboken.

Du behöver själv flytta pengarna, men när det är klart kan du känna dig riktigt stolt

Men spelar en ynka procentenhet hit eller dit någon roll? Ja, massor! Höga avgifter gröper ur kapitalet och gör så att avkastningen uteblir år efter år. Och tvärtom: En procentenhet lägre avgift kan ge upp till en femtedel mer i framtida pension.

Hur går det till att flytta den intjänade pensionen? Du kan själv genomföra flytten hos Collectum, via mina sidor. Du loggar enkelt in med Bank-ID. Det går också bra att kontakta oss via telefon för att få hjälp.

Efter mer än ett decennium av tuffa förhandlingar har vi sett till att du kan välja bland kvalitetssäkrade produkter till ett riktigt lågt pris. Du behöver själv flytta pengarna, men när det är klart kan du känna dig riktigt stolt. Nu blir det mesta möjliga pension till ditt framtida jag.

Tomas Carlsson

pensionsexpert Collectum