Tobias Karlsson efter turbulenta våren: ”Carola var mitt OS”

18 gånger har Hallsbergssonen Tobias Karlsson tävlat i TV4:s Let´s dance. Men det var annorlunda den här våren.

– Det är inte ofta jag blir starstruck men när man får dansa med sin tonårsidol så.

Han beskriver hur speciellt det varit att få en inblick i Carola Häggkvists liv, att få dansa med henne hemma i hennes eget kök. Men också turbulensen runt henne.

– Det är sällan man träffar någon människa där pressen och folket är så med, drevet runt Carola är speciellt.

Och det gick bra för dansparet som fick beröm av juryn hela vägen till semifinal.

– Redan första gången vi dansade ihop kände jag att hon har det i sig, hon har en otrolig kroppsuppfattning. Så det var inte så att vi behövde stå och traggla steg.

Ändå jobbade paret hårt under våren. Carola ville inte lämna något åt slumpen utan gick all in, säger Tobias Karlsson.

– Hon ger sig inte förrän allt är perfekt.

Men så, veckan innan semifinalen tog det stopp. Carola mådde inte bra och fick ordinerat vila från läkaren. Hon valde att lyssna och hoppade av danstävlingen. På sin Instagram skrev Tobias att han stöttar Carola i beslutet även om det också påverkade honom:

”Jag är så klart ledsen och nedstämd då vi hade börjat känna finalvittring och för att dansen är mitt liv och mitt levebröd.”

– Det kändes lite som att jag hade tränat till OS och när jag väl fick chansen så är förväntningarna extrema, det går också hur bra som helst men precis innan finalen blir man sjuk och så har chansen försvunnit.

– Carola var mitt OS.

Samtidigt vill han återigen understryka att han står bakom hennes beslut. Att även om han själv är i sitt livs form såg han att hon var helt utmattad.

– Tänk vad modigt av henne, att säga att hon ger upp. Alla borde vi ge upp lite oftare och inte fortsätta in i den där förbannade väggen.

Och så vänder han på steken, och glaset är åter halvfullt.

– Vägen dit var fantastisk, vi fick sju nummer som var helt outstanding. Hon är fortfarande drottningen.

Än i dag är han nära vän med flera av sina tidigare danspartners, inte minst Magdalena Forsberg som han pratar om i väldigt varma ordalag. Kanske stannar också Carola kvar i hans liv efter det här.

– Det är få man träffar som vuxen och lär känna på djupet, men i Let´s dance är vi där varje dag i tre-fyra månader och tar på varandra och skrattar och gråter tillsammans. Det är omöjligt att inte få en djupare relation till den personen, säger Tobias och fortsätter:

– Jag älskar Carolas galenskap och hennes humor, vi har en kemi när vi ses det märkte jag från första sekund. Jag tror absolut att vi kommer hålla kontakten.

Vi sitter i köket i Tobias brors hus i Hällabrottet – en riktig lantidyll med hästar, kaniner, gungor och träkojor i träden, en jordkällare och ett trädäck med egen pool.

– Jag är storebror men jag känner mig inte som det, snarare familjens svarta får.

Tobias Karlsson skrattar och samtalet igenom bjuder han mer än gärna på sig själv. Men en mörkare undertonen finns också där och tar sig framför allt uttryck i arbetet.

Föreläsningarna kretsar kring mobbningen under uppväxten. Det, och att inte våga komma ut som homosexuell i ett litet samhälle som Östansjö under 80-talet, berättar han mer om i den självbiografiska boken ”Inte alltid en dans på rosor” som kom ut för två år sedan. Med den kom han också ut som hiv-positiv.

– Alla hejarop och all kärlek jag fått och får för att jag vågar prata om det jobbiga och framför allt hiv som är så stigmatiserat, det har varit som terapi för mig, säger Tobias.

– Det är mitt största råd till alla, prata om jobbiga saker vitt och brett. Jag känner så många människor som inte pratar om det jobbiga och ångesten blir som någon slags Gollum i källaren.

Under pandemin har han fått mycket arbeten inställda.

– Jag var så nöjd för jag tyckte att jag hade lagt alla min ägg i olika korgar. Jag har dansen och utlandsresor med danskurser och hela min träningsverksamhet och så är jag konferencier och föreläsare, säger han och konstaterar att det var just de branscherna som rök först när pandemin kom.

I april 2020 var Tobias kalender fulltecknad sånär som på tre dagar ända fram till midsommar. En vecka senare hade nästan allt ställts in.

– Det låter kanske som en kliché, men ibland är det bra att dra i handbromsen. Jag behövde tid för att skapa och för familj och vänner.

Samtidigt har han inte direkt suttit sysslolös. Utöver vårens medverkan i Let´s dance har han gått samman med en handfull entreprenörer och startat en talaförmedling som samlar och förmedlar kontakt med föreläsare, moderatorer, komiker och underhållare.

Han har också jobbat med sina föreläsningar.

– Jag älskar att komma ut på skolorna och föreläsa, man kan verkligen göra skillnad. Och jag har fått prata om de här ämnena som jag brinner lite extra för; utanförskap, mobbning, sexualitet och att det går att uppnå sina drömmar – även för den som kommer från lilla Östansjö.

– Men det har också känts som att jag har slängt upp en massa bollar i en aula full med 14-åringar och sen inte vetat var de tagit vägen. Det här är skitjobbiga frågor som jag pratar om, och sen åker jag bara därifrån. Det kändes inte bra i magen.

Tillsammans med barndomsvännen och pedagogen Joakim Norsten skapade han därför konceptet ”Du kan göra skillnad”. Här följs Tobias föreläsningar upp i efterföljande samtal med eleverna samt ledarskapsutbildning till lärarna.

Under vårt samtal kommer det fram flera andra nyheter, som att Tobias Karlsson jobbar på en tredje dansikal med sitt danskompani.

– Vi har själva storyn klar, nu ska vi bara sätta koreografin så har vi en show.

Och att han börjat skriva på en andra bok. En motivationsbok tillsammans med en ännu hemlig medförfattare.

– Nu lägger jag mina ägg i fler korgar, utifall det skulle komma en till pandemi.

Fakta: Tobias Karlsson om...

...Kommer du vara med i Let´s dance igen?

– Jag har slutat sia om det, men om det kommer en chans igen med någon annan partner så kanske. Det är en ynnest att få vara coach åt någon, man lär sig lika mycket själv.

...Skulle du kunna tänka dig att sitta i juryn?

– Ja, gärna. Jag satt i Talangenjuryn en gång och då överraskade jag mig själv. Det finns en bild av mig som så snäll och gullig och det är jag tacksam för. Men jag var hemsk, helt fruktansvärd. På tv ser man ju bara godbitarna, men vi fick se så mycket mellanmjölk. Jag funderade över om det här var värt en miljon kronor, och ofta var svaret nej – du kommer hit med en ostämd panflöjt, åk hem!

...Var befinner du dig i livet just nu?

– Jag har precis flyttat till mitt riktiga hem, en tvårummare i Hagastan som är så mycket en Tobiaslägenhet att det är löjligt. Den har en helt gudabenådad takterrass där jag kan samla alla mina vänner. Och jag har världens bästa vänner, vi är 13 killar i Stockholm som hänger hela tiden. Jag känner en sådan tillhörighet med dem, när man inte har en egen familj har de blivit min familj.

... Och vill du ha en egen familj?

– Jag har tre barn här som jag älskar över allt på hela jorden, jag älskar att komma hit och jag älskar att vara farbror. Men jag har inte tid att ha egna barn, det får vänta eller så får det vara nog som det är.

Fakta: Tobias Karlsson

Ålder: 44 år

Uppväxt i Östansjö men bor i dag i Stockholm

Har tävlat i Let´s dance 18 gånger och deltog under våren i programmet tillsammans med danspartnern Carola Häggkvist.