Tog karriärens första seger – så var V4-travet på Fornaboda: ”Gick verkligen att ta på glädjen”

V5-fakta

Rätt rad: 7-3-6-5-3

5 rätt: 12 362 kr.

Omsättning: 469 146 kr.

Antal system: 9 958.

V4-fakta

Rätt rad: 3-5-9-7

4 rätt: 1 903 kr.

Omsättning: 1 482 782 kr.

Antal system: 45 888.

V3-raden: 6-5-3

Utdelning: 1 482 kr.

LD-raden: 9-7

Odds: 58,90.

Tummen upp: Joy Alissa var bara bäst och vann trots dödens, en position hon normalt inte trivs i. Fredrik Linder gasade rejält på sista rundan och stoet stegade undan på ett snyggt vis och vann överlägset på 1.14,1 auto över medeldistans.

Tummen ner: Jennifer Web kom till sin favoritposition, men det kostade lite det ska vi medge men hästen såg stingös och seg ut i tidigt skede. Hon kastade in handduken redan 800 kvar och mäktade bara med 1.16,1 sista varvet, detta var ingen bra megalampa men hon måste varit nedsatt denna eftermiddag.

Lira nästa gång: Martin V. placeras under denna rubrik återigen, fuxen verkar ha stabiliserat sig och travade åter felfritt. Åke Lindbloms Love You-avkomma travade 1.15,4 sista varvet men fick ge sig med liten marginal för favoriten Polar Operation som var rejäl tillsammans med Mika Forss. Hästarna var mil före övriga, Martin V. har inte vunnit travlopp än trots 11 starter det går nästan inte att ta in…

Plättlätt seger: Le Crack Sox trivs verkligen i ledningen och växer flera klasser i den positionen. Sexåringen tog sin femte seger på sex försök från spets under måndagen och vann ett blufflopp överlägset via 1.10,8 sista halvvarvet tillsammans med sin tränare Markus B Svedberg. Markus vann även bekvämt med You To Special som avlade maiden.

Karriärens första seger: Fyraårige valacken Veams Zazzu travade felfritt för första gången och visade då fin styrka. Trots dödens hade Walk To Walk-avkomman mod och kraft att plocka ner ledande Katja B.R. Micke Lindblom körde och det gick verkligen att ta på glädjen då han och tränaren Torbjörn Maltesson firade triumfen efter loppet.

Obesegrad i spets: Amalencius B.B. agerade märkligt i ledningen och såg inte ut som en vinnare speciellt många gånger under detta stayerlopp. Fuxen tog sig dock samman och kontrade till sig segern före en tapper Digital Lucky, trea var kapable Hemisphere som gick grymt bra efter startbrasa. Vinnaren tränas av Timo Nurmos som i sedvanlig stil leder tränarchampionatet på Boda. Hans Amaru Boko-avkomman vet inte hur det känns att torska i ledningen (4 av 4), men denna triumf ska till stor det tillskrivas körande Claes Sjöström som kör allt mer åt finländaren.

Värt att notera: I 14:e starten i karriären testade man barfota runt om på Gala Journey och det gav önskad effekt. Claes Sjöström som körde stoet för första gången gav henne en invändig resa, luckan kom in på upploppet i ett överpacat sprinterlopp och femåringen tog säkert ner skrällen Icona Pop.

Citatet: ”Han var inte helt lättkörd men visade bra inställning”

(Claes Sjöström efter segern med fyraårige fuxen Amalencius B.B.)

Mårten Eriksson

Fullständiga resultat

Lopp 1: 1) 3.Le Crack Sox (Markus B Svedberg), 15,1 (2,54) 2) 1.U.B.Cool, 15,7 (7,89) 3) 8.Colibri des Pins, 15,0 (25,79) 4) 4.M.T.Oliwer Twist, 15,9 (54,79) 5) 6.Bison Spiro, 15,2 (57,90) 6) 7.Rafiki Fri, 18,1 (5,93) Odds: 2,54. Plats: 1,24-1,58-3,93. Tvilling (1/3): 7,41. Komb (3-1): 10,26. Trio (3-1-8): 96,09. Strukna: 5.

Lopp 2: 1) 5.Amalencius B.B. (Claes Sjöström), 15,9 (3,82) 2) 8.Digital Lucky, 15,9 (6,29) 3) 2.Hemisphere, 16,0 (2,60) 4) 1.Jonathan Bank A.B., 16,1 (5,45) 5) 7.Hanapier, 16,3 (15,46) 6) 4.Russel Costashorta, 16,7 (40,28) Odds: 3,82. Plats: 1,62-1,75-1,39. Tvilling (5/8): 10,99. Komb (5-8): 17,69. Trio (5-8-2): 74,65. Strukna: -.

Lopp 3: 1) 9.Joy Alissa (Fredrik Linder), 14,1 (6,87) 2) 5.Bella M.J., 15,0 (23,37) 3) 10.Mimmi Marje, 15,0 (80,86) 4) 1.Annie Flame, 15,5 (21,06) 5) 2.Jennifer Web, 15,5 (1,63) 6) 11.Boiling Point, 15,6 (73,09) 7) 3.Photoshoot O.S., 15,7 (48,75) Odds: 6,87. Plats: 1,98-3,92-8,63. Tvilling (5/9): 55,89. Komb (9-5): 92,23. Trio (9-5-10): 1853,70. Strukna: 7, 12, 13.

Lopp 4: 1) 7.Gala Journey (Claes Sjöström), 13,6 (8,27) 2) 3.Icona Pop, 13,7 (86,64) 3) 8.Upside Face, 14,0 (41,70) 4) 4.Edwardscissorhands, 14,1 (27,85) 5) 10.Larissa Band, 14,3 (18,69) 6) 11.Didi Dam, 14,8 (11,83) 7) 12.Ivar A.E., 14,8 (100,68) Odds: 8,27. Plats: 2,70-13,48-7,87. Tvilling (3/7): 437,00. Komb (7-3): 584,11. Trio (7-3-8): 4659,90. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 7.Veams Zazzu (Micael Lindblom), 16,9 (27,71) 2) 9.Max Lane, 16,9 (46,27) 3) 5.Katja B.R., 17,0 (15,41) 4) 4.Ticket Brodda, 17,0 (9,49) 5) 12.Sheslikethewind, 17,1 (75,56) 6) 3.Winning Dream, 17,8 (97,48) 7) 11.Navy Zon, 18,0 (89,74) Odds: 27,71. Plats: 4,67-5,66-2,94. Tvilling (7/9): 252,00. Komb (7-9): 383,12. Trio (7-9-5): 6841,11. Strukna: 8.

Lopp 6: 1) 3.Polar Operation (Mika Forss), 15,2 (1,75) 2) 7.Martin V., 15,2 (2,94) 3) 5.Elsa Bols, 17,1 (7,90) 4) 1.M.T.Rapunzel, 17,2 (13,48) 5) 2.Receiver Control, 17,4 (57,50) 6) 6.Bonnie Pearl, 19,6 (44,65) 7) 4.Fransisca Ravina, 20,2 (52,70) 8) 8.H.M.'s Goofy, 20,7 (80,39). Odds: 1,75. Plats: 1,07-1,24-1,69. Tvilling (3/7): 2,53. Komb (3-7): 3,97. Trio (3-7-5): 15,93. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 6.Försteslåtten (Espen A Schie), 29,5 (3,12) 2) 3.Tverdals Odin, 30,3 (3,11) 3) 5.Egge Loke, 29,7 (6,96) 4) 9.Moas Lella Scott, 30,7 (49,89) 5) 4.Torvald Grimm, 31,7 (63,18) 6) 15.Järvsö Olov, 31,1 (9,83) 7) 12.Hauan Balder, 31,1 (16,78) 8) 10.Snotra A.K., 31,3 (48,90) Odds: 3,12. Plats: 1,66-1,46-2,45. Tvilling (3/6): 5,04. Komb (6-3): 9,62. Trio (6-3-5): 52,21. Strukna: 8.

Lopp 8: 1) 5.You to Special (Markus B Svedberg), 15,7 (5,20) 2) 12.Golden Opportunity, 15,9 (5,38) 3) 1.Dancing Queen, 16,1 (31,56) 4) 6.Mamsell Wood, 16,3 (20,96) 5) 7.Fitforfight, 16,4 (79,60) 6) 3.Charter Party, 16,4 (78,50) 7) 11.Ragazzo Unico, 16,5 (4,22) 8) 13.Livi Obelix H.M., 16,7 (89,47) Odds: 5,20. Plats: 1,92-1,94-5,60. Tvilling (5/12): 14,84. Komb (5-12): 30,57. Trio (5-12-1): 327,69. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 3.Carlos Symphony (Tom Horpestad), 17,1 (8,95) 2) 6.Terri Hörsta, 16,0 (4,67) 3) 7.Önas My, 16,2 (16,75) 4) 1.Listas Baileys, 18,3 (5,34) 5) 8.Hall of Fame Zon, 18,2 (8,07) 6) 4.Look Ecus, 19,3 (2,25) Odds: 8,95. Plats: 1,91-1,65-3,03. Tvilling (3/6): 17,22. Komb (3-6): 43,28. Trio (3-6-7): 246,74. Strukna: 5.