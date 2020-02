Tog seger med jättefavorit – och lotsade stoet till första vinsten i 27:e starten: ”Otroligt läcker i kväll”

Rubrikerna

Tummen upp: Payet D.E. har haft form en längre tid. Kim Eriksson körde en häftig långsida med hästen som via 1.10,5 sista 800 meterna vann överlägset i ett överpacat lopp. Segertiden skrevs till 1.13,1 auto över medeldistans och detta är en lördagshäst utan tvekan.

Tummen ner: Han Herred var en blek storfavorit, Ulf Ohlsson fick köra 1.16 första varvet trots det var hästen slagen redan 400 kvar och han floppade rejält.

Tränare i fokus: Thomas Dalborg kom till Örebro med två hästar denna torsdag och satte dit bägge. Med fyraårige fuxen Al's Great Gunner vann Dalborg från ledningen, detta var hästens första seger. Svempa Laday blev bortglömd av lirarna och via en snabbstart från tillägg satt Thomas tidigt bra på det med femåringen som till slut vann knappt. Detta var i första hand en kuskseger, ska tilläggas.

Kusk i fokus: Kim Eriksson var resolut bakom jättefavoriten Payet D.E. och styrde på i fjärdespår på långsidan. Han motiverade Totally Face på bästa vis, trots en resa i dödens kunde stoet vinna och ta karriärens första seger i 27:e starten. I och med det tog alltså Kim en dubbel på V64-spelet.

Körde spårsnålt: Ulf Ohlsson satt upp bakom Young King för första gången och körde spårsnålt med Per Lennartssons häst. Uffe fick bra fart på femåringen som kort innan mållinjen slog klorna i Mellby Goofy som har svårt att vinna travlopp.

Värmningen: True Vision lugn och harmonisk i sin uppvärmning, inte lika het och vass som i förra regin. Montéloppet fick köras om på grund av en skenande häst. Det var inte ett plus för stoet, som galopperade i andra försöket. Men vi tar med oss intrycket på henne till nästa start.

Trivs på hemmaplan: Athos Race vann i sin årsdebut och var mycket rejäl för Åke Lindblom trots dödens. Hästen travade 1.11,8 sista varvet och vann säkert före Wollafur. Åttaåringen har tagit åtta av sina 15 segrar på hemmaplan.

Värt att notera: Bo E Nilsson berättade under kvällen att Bo C. är behandlad efter V75-finalen i lördags och nu ska hästen få en träningsperiod, så vi får tyvärr inte se bamsingen på tävlingsbanan på några månader.

Citatet: ”Han var otroligt läcker i kväll” (Kim Eriksson belåten med Payet D.E. som var överlägsen i V64-inledningen).

Siffrorna

V64-fakta

Rätt rad: 11-8-14-6-10-1.

6 rätt: 130 092 kronor.

5 rätt: 1 183 kronor.

4 rätt: 77 kronor.

Omsättning: 4 507 408 kronor.

Antal system: 101 736.

V4-fakta

Rätt rad: 14-6-10-1.

4 rätt: 27 952 kronor.

Omsättning: 634 722 kronor.

Antal system: 13 176.

V3-fakta

Rätt rad: 1-3-8 (lopp 9,10,11).

3 rätt: 510 kronor.

Dagens dubbel-fakta

Rätt rad: 10-1.

Odds: 25,30.

Resultaten

Lopp 1: 1) 2.Faks Kungen (Stefan Erlandsson) 2) 4.Mine Lotta 3) 11.Jokke Ålj. Odds: 32,92. Plats: 4,07-3,26-1,10. Tvilling (2/4): 144,61. Trio (2-4-11): 846,14. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 11.Orion All Over (Magnus S Karlsson) 2) 12.Oliver Hall 3) 5.Murakami. Odds: 39,85. Plats: 6,55-1,30-2,08. Tvilling (11/12): 29,19. Trio (11-12-5): 1492,41. Strukna: 9.

Lopp 3: 1) 7.Al's Great Gunner (Thomas Dalborg) 2) 12.Teton Happy 3) 11.Emotion U.M.. Odds: 1,93. Plats: 1,20-2,22-1,73. Tvilling (7/12): 8,11. Trio (7-12-11): 36,02. Strukna: 4, 6, 9.

Lopp 4: 1) 11.Payet D.E. (Kim Eriksson) 2) 10.Il Mio Hooligan 3) 9.Pecorino. Odds: 1,41. Plats: 1,04-10,91-5,43. Tvilling (10/11): 62,79. Trio (11-10-9): 705,52. Strukna: 4.

Lopp 5: 1) 8.Dream in Matchtown (Åsa Svensson) 2) 3.My Open Art 3) 2.Dallas S.I.R.. Odds: 23,82. Plats: 3,42-1,88-5,61. Tvilling (3/8): 39,02. Trio (8-3-2): 1894,10. Strukna: 4, 5.

Lopp 6: 1) 14.Svempa Laday (Thomas Dalborg) 2) 6.Iris di Quattro 3) 2.Gassin Am. Odds: 18,58. Plats: 4,16-6,26-1,34. Tvilling (6/14): 279,65. Trio (14-6-2): 3666,22. Strukna: 8.

Lopp 7: 1) 6.Totally Face (Kim Eriksson) 2) 13.Kitsune 3) 11.Klara Zonett. Odds: 13,49. Plats: 3,22-1,79-2,15. Tvilling (6/13): 27,23. Trio (6-13-11): 279,44. Strukna: 12.

Lopp 8: 1) 10.Athos Race (Åke Lindblom) 2) 11.Wollafur 3) 3.Felix V.M.. Odds: 5,64. Plats: 1,70-2,85-1,95. Tvilling (10/11): 28,15. Trio (10-11-3): 217,32. Strukna: 1, 4, 7, 12.

Lopp 9: 1) 1.Young King (Ulf Ohlsson) 2) 10.Mellby Goofy 3) 11.Jesper Trot. Odds: 5,10. Plats: 2,02-1,92-2,38. Tvilling (1/10): 16,08. Trio (1-10-11): 127,75. Strukna: 9.

Lopp 10: 1) 3.Street Dance (Jorma Kontio) 2) 6.Fröken Marie 3) 1.Naughty Girl Tooma. Odds: 3,44. Plats: 1,40-2,69-2,87. Tvilling (3/6): 19,25. Trio (3-6-1): 106,24. Strukna: -.

Lopp 11: 1) 8.Let it be Me Tooma (Marcus Lilius) 2) 15.United Broline 3) 12.Sten Åke. Odds: 4,36. Plats: 1,72-1,73-3,10. Tvilling (8/15): 7,25. Trio (8-15-12): 126,95. Strukna: 4, 5.