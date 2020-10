Tog skrällartat silver – men nu kan foten stoppa Lilian Forsgren från SM på hemmaplan: ”Om svullnaden går ned springer jag”

Lilian Forsgren, 30, har sprungit VM, tagit EM-silver i stafett och varit på pallen individuellt i världscupen.

Men fram tills för tre veckor sedan var tre brons på natt-SM – en tävling med något lägre status än dagdistanserna – hennes enda individuella medaljer i svenska mästerskap.

Då sprang Forsgren in som tvåa i medeldistans-SM i Göteborg, endast slagen av ”omöjliga” Tove Alexandersson, den 21-faldiga världsmästaren.

– Jag var väldigt positivt överraskad. ”Förvånad” skulle jag nog nästan säga. I och med att man inte sprungit några riktiga tävlingar tidigare i år, på grund av pandemin, var man osäker på formen och på hur man stod sig. Jag har haft ännu bättre form tidigare under karriären, men då har jag inte lyckats få ut det genom att jag antingen inte gjort så bra lopp tekniskt eller tabbat mig på något annat sätt, säger Forsgren.

I helgen väntar sprint-SM ”hemma” i Örebro. Individuell tävling på lördagen, med kval på förmiddagen och final på eftermiddagen, och mixedsprintstafett på söndagen. Sprinten var länge en av allroundorienteraren Forsgrens starkaste discipliner, och med medeldistanssilvret i närminnet och ett silver från fjolårets sprintstafett att försvara finns dubbla medaljchanser. Men nu är det tveksamt om Forsgren ens kommer till start.

– Jag har fått en inflammation i ett sår i foten och äter antibiotika. Torsdag var första dagen jag kunde stödja på foten. Om svullnaden hinner gå ned så springer jag, men det är väldigt osäkert, säger Forsgren som ändå tagit tåget upp från Göteborg, där hon numera bor, till Närke.

– Jag slits mellan att ställa in mig på att det inte gör något om jag inte kan springa medan andra halvan av mig är extremt sugen. Det hade varit fantastiskt roligt att vara med, och det hade varit segt att inte kunna delta. Jag har nog inga direkta resultatmål, men jag tycker att det känts väldigt bra när jag kört sprint under hösten. Stafetten är det man kommer gräma sig mest över om man missar, det är en jätterolig disciplin och det här är i princip den enda stafetten vi kommer få göra i år.

Om Forsgren kan springa söndagens sprint har Tisaren tre fjärdedelar av sitt silverlag från i fjol intakt i henne, Josefin Tjernlund och Oskar Andrén. 18-årige jättetalangen Valter Pettersson ersätter Daniel Attås.

Hela Sverigeeliten är på plats för tävlingarna i Örebro, av 18 landslagslöpare saknas bara fyra på grund av skador och liknande, bland annat Karolin Ohlsson som opererat en häl.

Bland de absolut medaljfavoriterna på herrsidan finns örebroaren Martin Regborn, som tog silver på medel- och brons på långdistans-SM.

Forsgren har också varit med i landslaget i flera omgångar, men har stått utanför sedan 2017 trots att hon presterat så bra att hon ändå fått springa både EM och världscup. I vinter fyller hon 31, men satsningen är lika hård som någonsin.

– Absolut. Jag tycker fortfarande att är roligt, och jag utvecklas hela tiden. Med erfarenhet har jag lärt mig hur mycket jag kan tävla, när jag i stället behöver ta längre träningsperioder och hur jag ska lägga upp fysträningen. Man lär sig undan för undan, och framför allt på den fysiska sidan har jag utvecklats mycket senaste åren, säger hon.

– Jag vet inte hur förbundet tänker kring landslagsgrupper och vintertrupper och sådana saker, men mitt mål är absolut att ta mig både till sprint-EM i Schweiz och VM i Tjeckien nästa år.

2017 avgjordes alla sju SM-disciplinerna i orientering i länet. Då som nu gick sprint-SM i södra delarna av Örebro. Forsgren slutade nia den gången.

– Då gick det i ett vanligt bostadsområden, men de hade gjort det komplicerat genom att ställa upp nya staket och förbjuda vissa passager. Det var väldigt bra arrangerat den gången, så jag har höga förväntningar nu. De coronaanpassningar som har gjorts gör också att det inte behöver vara någon riktig arena, så start och mål kan egentligen vara på vilken liten gräsplätt som helst. Det öppnar nya möjligheter för arrangören. Det kommer bli väldigt kul att se vad de hittat på den här gången, om jag kan springa, säger hon.

Alla länsorienterare på sprint-SM i Örebro

Damer: Lilian Forsgren, OK Tisaren, Lovisa Persson, do, Ellinor Tjernlund, do, Andrea Svensson, do, Josefin Tjernlund, do.

Herrar: Martin Regborn, Hagaby, Jonatan Gustafsson, KFUM Örebro, Erik Lindgren, OK Tisaren, Oskar Andrén, do, Oskar Hindér, do, Daniel Attås, do.

Äldre juniorer (fyller 19–20 år 2020), damer: Elin Schagerström, Garphyttans IF.

Herrar: William Segura, KFUM Örebro, Melker Forsberg, do.

Yngre juniorer (fyller 17–18 år 2020), damer: Sofie Bodin, Almby, Karin Lindgren, KFUM Örebro, Lovisa Gustafsson, do.

Herrar: Linus Malm, KFUM Örebro, Valter Pettersson, OK Tisaren.

Mixedsprinstafett: OK Tisaren (Lilian Forsgren, Valter Pettersson, Oskar Andrén, Josefin Tjernlund), OK Tisarens andralag (Ellinor Tjernlund, Daniel Attås, Gustav Hindér, Andrea Svensson), KFUM Örebro (Lovisa Gustafsson, Jonatan Gustafsson, Melker Forsberg, Karin Lindgren).