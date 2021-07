Tomma hyllor och jakt efter virke – samtidigt stiger priserna: ”Det är hopplöst”

Snickaren Hasse Blomström från Stockholm gick i pension för många år sedan, men han har aldrig släppt hammaren.

– Det går inte, inte en chans. Men det är bara på kul. Just nu hjälper jag kompisen, säger han.

Han och kompisen renoverar och bygger om ett garage till verkstad i Fellingsbro. De är på Byggmax i Örebro för att hämta virke. Dagen innan ringde de och kollade att det fanns rätt sort i lager.

– Vi hämtade ett lass i Köping igår, och tömde nästan deras fack, säger Hasse Blomström.

Han började som snickare 1966, men en sådan virkesbrist som vi ser idag har han inte varit med om under alla år.

– Nej, faktisk inte, säger han.

Att priserna på virke stiger samtidigt med bristen är inte något som gör Hasse Blomström särskilt förvånad.

– När efterfrågan större än tillgången brukar det påverka priset, säger han.

Olof Orrhed är platschef på Byggmax i Örebro. Han kan bara konstatera att virkesbristen är ett faktum.

– För oss på Byggmax ser det ändå relativt bra ut. Vi får in virke kontinuerligt, men vissa gånger är det lite mindre av vissa dimensioner. Men än så länge har vi inte märkt av att vi inte får in något. Det kanske tar en vecka, men sedan får vi in det, säger han, och tillägger:

–Det är roligt när vi väl får in varor för när kunderna ser det blir de väldigt glada. Då kan de ha varit på tre andra butiker där det varit slut.

Får du ligga på för att kunna köpa in virke?

– Ja, lite titt som tätt. Vi kan inte göra som förra året då vi kunde beställa en hel bil med en viss dimension. Nu får vi tjata på företagen att vi vill ha vissa dimensioner, säger Olof Orrhed.

Den som tänker sig att snickra en altan i sommar bör vara ute i god tid med att köpa virke. För bristen kommer troligtvis att hålla i sig.

– Vi räknar med att ha lite mer virkesbrist i framtiden. Speciellt när den klassiska industrisemester kommer. Då bygger de flesta, säger Olof Orrhed.

Bristen har också gjort att priserna har stuckit iväg.

– Jag vet att den klassiska tio millimeters OSB-Skivan gick för 129 kronor i början av året och nu ligger den på 349 kronor, säger Olof Orrhed, och tillägger:

– De flesta har nog tänkt att vänta tills det blir lite billigare, men nu har vi kommit till den gränsen att det inte blir billigare.

Samtidigt som det är brist på virke är efterfrågan stor. Det snickras som aldrig förr i stugorna.

– Det har blivit så under pandemin. Vi har fått ett väldigt mycket högre tryck, säger Olof Orrhed.