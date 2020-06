Tomma ord skapar inte ett bättre samhälle

Under rubriken ”Varför lyssnar inte politiken”, i NA 21, maj ställer Anneli Mylly (V) en rad retoriska frågor om processen för att återöppna förlossningskliniken i Karlskoga, om varför frågan har kartlagts och utretts så som den har gjorts.

Svaret på de frågorna har Anneli Mylly själv. Hon sitter i hälso- och sjukvårdsnämnden och hon var med vid mötet den 28 augusti 2019 när resultatet av den första kartläggningen presenterades. Hon röstade då ja till majoritetens förslag till beslut om att förlossningen ska öppnas i Karlskoga igen och till uppdraget att ansvariga för berörda verksamheter ska involveras i det fortsatta arbetet. Hon var också med vid sammanträden under hösten och vintern när detta arbete redovisades för nämnden och hon var med vid sammanträdet den 26 februari när resultatet presenterades.

Nu, när hon via debattsidan meddelar att Vänsterpartiet kommer rösta nej till förslaget om att upphandla förlossningsvården i Karlskoga, verkar hon helt ha glömt bort vad frågan handlar om. Hennes lösning är att bara flytta tillbaka verksamheten till Karlskoga igen. Som om ingenting hade hänt. Som om problemet – hur man ska ge bästa möjliga vård till svårt sjuka nyfödda barn – överhuvudtaget inte finns. Hur ska man tolka det? Som att Vänsterpartiet inte bryr sig om vad som händer med de barn som ska födas i Karlskoga?

I den tid vi just nu befinner oss är saklighet och politiskt ansvarstagande viktigare än någonsin. Coronapandemin har på bara några månader kullkastat mycket av hälso- och sjukvårdens normala arbete. Sjukvårdens gyllene regel om att den som har det största behovet av sjukvård ska ha företräde blir extra tydlig och viktig i kampen mot pandemin. Just nu handlar det om att upprätthålla den mest prioriterade vården, att förhindra smittspridning och att rädda livet på så många människor som möjligt. Just nu finns inte kapacitet i Region Örebro län till att förbereda och genomdriva en upphandling av ett så stort och komplext vårdområde som förlossningsvården utgör. Andra vårdaktörer, som kan vara aktuella för att driva förlossningen i Karlskoga, är också fullt upptagna med att hantera den pågående krisen.

Det kommer en tid efter pandemin. Exakt vilka förutsättningar och utmaningar sjukvården i Region Örebro län kommer ha då är omöjligt att förutsäga idag.

Jag kommer fortsätta ta ansvar för att vi ska ha den bästa möjliga sjukvården i Region Örebro län. Målet om att öppna förlossningskliniken i Karlskoga ligger fortfarande fast. Men det arbetet får vänta, precis som väldigt mycket annat just nu.

Anneli Myllys debattartikel är tyvärr bara ännu ett exempel på hur Vänsterpartiet helt tycks sakna verklighetsförankring och förmåga att prioritera. Det är inte med retorik och tomma ord man skapar ett bättre samhälle eller en bättre sjukvård. Det har det aldrig varit.

Karin Sundin

Socialdemokraterna, regionråd och ordförande i Hälso och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län