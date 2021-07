Tonårsdrama med lite väl mycket sexskämt

Den serietecknande Neil Tobbler har i halva sitt liv trånat efter den vackra, populära Summer. I tonårsrummet fördriver han tiden med att teckna serier där både Summer och hans ekivoka fantasier ingår. När det visar sig att Summer ska ha en stor födelsedagsfest tar han chansen att be om en personlig inbjudan, men tillfället tar en förödmjukande vändning och det enda Neil önskar är att han var någon annan – en supercool version av sig själv.

Narrativet i "Supercool" är ingen raketforskning, temat känns igen från de flesta collegefilmer och inget fel i det. Finländske regissören Teppo Airaksinen och manusförfattarna Olli Haikka och Ali Moussavi tar upp en klassisk tradition med den nördige killen som trånar efter den ouppnåeliga tjejen och slänger in några actionscener och inte så lite sexsnack i mixen. Bitvis fungerar det hyfsat och många gånger är det svårt att inte skratta eller åtminstone dra på smilbanden. Jake Short gör en sympatisk Neil som är lätt att tycka om och hans sidekick, bästisen Gilbert (Miles J Harvey), drar det komiska lasset utan problem.

"Supercool" förlorar dock på att vara fullkomligt överlastad med sexskämt. Okej att kidsens hjärnor förmodligen upptas av dessa tankar most of the day, men det är inte många av filmens 90 minuter som handlar om något annat och det blir lite... mycket. Några tondöva skämt om polisvåld och en krystad intrig involverande en butiksrånande granne sänker helhetsintrycket ytterligare.

Men fnissen och en bitvis ganska fin skildring av tonårsvänskap gör att "Supercool" kravlar sig upp på rätt sida gränsen för godkänt.

Sara Haldert/TT

*

Fakta: "Supercool"

Betyg : + +

Genre: Komedi

Premiär: 2 juli 2021

I rollerna: Jake Short, Madison Davenport, Miles J. Harvey med flera

Regi: Teppo Airaksinen

Speltid: 1 timme 31 minuter

Åldersgräns: 11 år