Tonårspojke misstänks ha våldtagit flicka

Det var i februari som pojken ska ha utsatt flickan för handlingar som åklagaren anser är jämförbara med samlag. Flickan, som var berusad vid tillfället, ska inte ha deltagit frivilligt i sexhandlingarna.

Enligt åklagaren ska pojken ha vetat om att flickan var under 15 år. Flickan ska enligt åtalet ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

Pojken erkänner i polisförhör att han utfört de sexuella handlingarna på flickan, men förnekar att han gjort sig skyldig till brott.

Flera barnförhör har gjorts med två unga vittnen. Barnen ska vittna om sina iakttagelser under händelsen. Förhören har spelats in på film och kommer att spelas upp under rättegången.

Även flickans mamma ska vittna om hur hon mådde efter händelsen. Flickan själv har även hon förhörts av polisen och spelats in.

Som bevisning i målet har åklagaren också filmer från det sociala mediet snapchat, som ska visa hur pass berusad flickan var vid tillfället.