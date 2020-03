Tonårstjejer öppnade egen vintagebutik i Örebro: ”Det är en speciell känsla få ägna sig åt sin hobby”

Den ligger på söder i Örebro. En ljus och fräsch lokal med vitmålade väggar mot grått marmorgolv, där gröna växter bryter av mot det industriella och får det att kännas ombonat.

På metallstänger hänger skjortor för sig och byxor för sig i prydliga rader och i hyllorna ligger t-shirts vikta i högar. Moderna sammetskuddar och andra inredningsdetaljer finns också till salu.

På väggarna samsas armeringsnät med krokar med långa halsband med coola posters.

I bortre delen av lokalen står en svart fladdermusfåtölj och en soffa, där vi slår oss ner för att få veta lite mer om butiken.

– Mamma jobbar med styling och vi lånar lokalen av henne. Våra mammor stöttar oss jättemycket, och har hjälpt oss att bygga upp butiken, säger Bonnie, som till vardags går i åttan på Internationella engelska skolan

Moa går första året på Thoren business school och butiken är en pop up-butik med varierande öppettider som anpassas efter deras respektive scheman. Tiderna meddelas i förväg på butiksdörren och på butikens egna Facebook och Instagramkonto. Det brukar bli en eller ett par gånger i veckan.

– Vi tycker att det är jättekul med mode och second hand. Vi ville skapa en upplevelse av att man kommer in i en fräsch och välstrukturerad butik, utan den där "gamla" känslan som det kan vara i vissa second handbutiker, säger Moa och ser stolt ut över lokalen.

Miljötanken har en avgörande roll i affärsverksamheten.

– Vi älskar mode och vill få andra att shoppa mer second hand för miljöns skull. Vi vill bidra till att sakta ner massproduceringen och till att skapa ett större urval av second hand i Örebro, så att fler kan hjälpas åt så vi tillsammans kan göra vad vi kan för miljön, säger Moa.

Det var i november som Second stories slog upp dörrarna för första gången.

– Det är mycket att göra, men väldigt roligt. Det är kul att träffa alla nya människor, säger Moa och Bonnie nickar.

- I början fick vi mycket från släkt och vänner. Vi åkte också runt och hämtade upp varor som folk ville skänka. Nu kommer de flesta in med sina bidrag till butiken. Förutom att ta hand om varor, packa upp och ställa i ordning och stå i kassan hanterar vi också våra konton på sociala medier. Vi försöker marknadsföra oss, men det är ganska svårt att nå ut. Målet är att så många som möjligt får upp ögonen för second hand, säger Bonnie.

Allt inlämnat gås noga igenom. Det som är trasigt lämnas till återvinning och sånt som inte passar i butiken skänks till välgörenhet. Den som donerar får en rabattcheck.

På Second stories finns allt från kläder och skor till böcker och inredning. De satsar på ett sortiment för både dam, herr och barn, med undantag leksaker. För att göra det så lättöverskådligt som möjligt har kläderna organiserats efter vad det är för typ av plagg, oavsett om det är barn- dam eller herr. Så är det till exempel ett par byxor man är ute efter vet man precis var man ska leta.

– Vi vill att det ska finnas något för alla och skulle gärna ha ett större utbud, säger Bonnie.

Tjejerna berättar om slitet med att ställa i ordning butiken. I bland är det stressigt, och det har hänt att de fått springa från skolan för att hinna hit. Men också om hur roligt det är att organisera och att bygga upp en verksamhet från grunden.

– Det är en speciell känsla, att vi skapar något eget. Det är roligt att få ägna sig åt sin hobby och samtidigt göra något bra för miljön. Och att se när fler blir inspirerade, när de som handlar av oss tar med sig andra, det är kul, säger Bonnie.

Second stories är: En pop up-butik med inriktning på Second hand på Södra allén 23 i Örebro.

Instagram: secondstoriesorebro

Facebook: Second stories Örebro