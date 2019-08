Toni Morrison är död

Toni Morrison föddes 1931 i Lorain, Ohio, i en arbetarklassfamilj. Hon hade inga planer på att bli författare, men hade ett stort intresse för litteratur, har hon berättat. Efter studier vid universiteten Howard och Cornell undervisade hon i engelska, bland annat vid Howard. Hon fick en tjänst som förläggare på det välkända förlaget Random House, frilansade som litteraturkritiker och debuterade själv som författare med "De blåaste ögonen" 1970.

Hon vann Pulitzerpriset 1988 för romanen "Älskade", som tio år senare blev film med Oprah Winfrey och Danny Glover i huvudrollerna. Oprah Winfrey hade då försökt få boken filmatiserad sedan den släpptes och stod som medproducent för filmen, som dock inte blev någon biosuccé.

1993 fick hon Nobelpriset i litteratur, som den åttonde kvinnliga Nobelpristagaren och den första svarta amerikanska pristagaren någonsin. I motiveringen skrev Svenska Akademien att hon stod för "en romankonst präglad av visionär kraft och poetisk pregnans". Hon tog emot priset i Stockholm och besökte även Göteborg under sin Sverigeresa.

Vid en presskonferens under Sverigebesöket sade Morrison att hon ofta fick höra vita människor uttrycka förvåning över att de känt igen sig i hennes böcker.

Det är som om de trodde att de i mina böcker skulle få tillträde till ett svart, okänt territorium där de själva är främlingar. Därför blir de förvånade när de upptäcker att de finner sig väl tillrätta i den världen. Problemet är att man särskiljer svarta från andra människor, sade hon.

Toni Morrison fortsatte att skriva böcker, totalt elva stycken. "Älskade"-trilogin består av tre från varandra fristående romaner om sökandet efter kärlek. "Jazz" kom 1992 och "Paradis" 1997. Oprah Winfrey valde ofta ut hennes böcker till sin bokklubb, vilket fick försäljningssiffrorna att skjuta i höjden.

1989 fick Morrison en professur vid Princeton University och undervisade i kreativt skrivande fram till 2006. Enligt tidigare studenter var hon skeptisk till dem som hämtade inspiration från sina egna liv och hon skrev heller aldrig några memoarer eller någon självbiografi.

Däremot blev hon föremål för flera dokumentärer under de sista åren av sitt liv. Tidigare i år hade "Toni Morrison: The pieces I am" premiär på Sundance filmfestival.

Toni Morrison blev 88 år gammal.

