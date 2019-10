Topp-vd begärs häktad för våldtäkt – sedan tidigare misstänkt för en rad sexbrott mot barn

Den misstänkte mannen är i 50-årsåldern och är vd i ett större företag i Mellansverige. Först häktades mannen misstänkt för en rad sexbrott mot barn i Örebro län som inträffade i maj och september i år.

De första misstankarna handlade bland annat om utnyttjande av barn för sexuell posering, kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte, utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott.

Sedan dess har utredningen mot vd:n växt för varje dag som gått. I mitten på oktober avslöjade åklagaren att mannen även var misstänkt för ett fall av utnyttjande av barn för sexuell posering och åtta fall av köp av sexuell handling av barn i Stockholm under 2015 och 2016.

Nu misstänks vd:n även för en våldtäkt i Stockholm under 2015 och gör ytterligare två köp av sexuell handling av barn under 2014. Mannen kommer att ställas inför häktningsdomaren i Örebro tingsrätt under eftermiddagen.