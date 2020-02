Toppåkare förkyld – då får Filip Danielsson chansen att köra nya Ski tour

Filip Danielsson, 23, var bara 2,3 sekunder från karriärens första världscuppoäng när han blev 32:a i 15-kilometersloppet i Falun i söndags.

Nu belönas Vedevågssonen, som numera tävlar för Torsbyklubben SK Bore, med en av de tio svenska herrplatserna till nya Ski tour, som startar på lördag.

Danielsson fick inte plats initialt, men när sprintåkaren Oskars Svensson - som varit fyra på VM, femma på OS och tagit 14 topp tio-placeringar i världscupen – på onsdagen tvingades lämna återbud till etapploppet gick frågan vidare till Danielsson.

Ski tour är en för året helt ny tävling i världscupen, en sorts svensk/norsk Tour de ski som inleds med två 15-kilometerslopp i Östersund i helgen. På tisdag körs en spektakulär sprint som avslutas med 50 höjdmeter klättring uppför en slalombacke i Åre och på torsdag körs ett 38 kilometer långt masstartslopp från Storlien över gränsen till Meråker. Efter sprinttävlingar nästa lördag avlustas touren med en 30 kilometer lång jaktstart i Trondheim nästa söndag.

Danielsson rankades länge som en av Sveriges största talanger, körde två junior-VM och samlade 19 medaljer i ungdoms- och junior-SM då han tävlade för Garphyttans IF. Men nu är han inne på fjärde seniorsäsongen, och väntar fortfarande på det definitiva genombrottet. Det här blir hans femte chans i världscupen – söndagens 32:a-placering i Falun var hans hittills klart bästa resultat. När han pratade med NA dagen efter loppet tackade han sitt nya träningsupplägg, med ett hårdare program under tävlingssäsongen, för den framgången.

– Jag tror det här fungerar bäst för mig. Man blir lätt slapp om man håller upp för mycket, så jag ska nog inte vara rädd för att träna på även under säsong. Till exempel har jag varit ute och kört i dag, trots att det var tävling i går och till helgen igen. Jag tror att jag har varit lite för feg tidigare år, men nu kör jag på ganska hårt så fort det finns lite tid för det, sa Danielsson då.

Ski tour

Svenska laget, damer: Ebba Andersson, Sollefteå, Frida Karlsson, do, Anna Dyvik, IFK Mora, Charlotte Kalla, Piteå Elit, Emma Ribom, do, Jonna Sundling, do, Moa Molander Kristiansen, Falun-Borlänge, Linn Sömskar, do, Linn Svahn, Östersunds SK, Evelina Settlin, Huddiksvall.

Herrar: Jens Burman, Åsarna, Martin Bergström, Piteå Elit, Johan Häggström, do, Calle Halfvarsson, Sågmyra, Teodor Peterson, do, Daniel Richardsson, Hudiksvall, Marcus Ruus, Åsarna IK, Viktor Thorn, Ulricehamn, Karl-Johan Westberg, Borås, Filip Danielsson, SK Bore.

Programmet, lördag 15 februari: 10/15 kilometer i fristil, individuell start, i Östersund.

Söndag 16 februari: 10/15 kilometer i klassisk stil, jaktstart, i Östersund.

Tisdag 18 februari: Sprint i fristil (uppför slalombacke), i Åre.

Torsdag 20 februari: 38 kilometer i fristil med start i Storlien och mål i Meråker.

Lördag 22 februari: Sprint i klassisk stil, i Trondheim.

Söndag 23 februari: 15/30 kilometer i klassisk stil, jaktstart (på totalresultatet, först i mål vinner touren), i Trondheim