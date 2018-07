Under dagen var det begränsad framkomlighet på E20, med anledning av branden i Finnerödja under fredagen. Men under eftermiddagen öppnades trafiken i båda riktningarna på E20.

Vid 19-tiden på lördagskvällen började tågen rulla igen men med reducerad hastighet förbi området. Räddningstjänst var kvar på platsen och bevakade så att en ny gnistbildning inte skulle bildas.