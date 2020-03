Trafikskola i länet i konkurs med misstänkt bokföringsbrott – haft problem sedan starten

Orsaken är svåra brister i bokföringen, som inte överensstämmer med de tillgångar som vid samma tidpunkt funnits på företagets bankkonto.

Konkursförvaltaren överlåter därför till Ekobrottsmyndigheten att bedöma om det handlar om bokföringsbrott.

När företaget på egen begäran försattes i konkurs hade man knappt 16 000 kronor i tillgångar. Skulderna uppgick till drygt 360 000 kronor.

Företaget startade 2015, och har haft problem ända sedan starten. Redan under det första räkenskapsåret var det egna kapitalet förbrukat, och en kontrollbalansräkning borde ha upprättats. Konkursförvaltaren har inte hittat några uppgifter om att så har skett.

Problemen blev riktigt stora under början av 2019, då trafikskolan fick in alldeles för få uppdrag för att kunna täcka sina egna kostnader. De skulder som då uppstod förföll sedan till betalning under sommaren.

Samtidigt förföll också företagets bokföring, och konkursförvaltaren kan inte avgöra om den ens sträcker sig fram till datumet för konkursen.

Företaget har tidigare tagit hjälp av en revisionsfirma men dit har man inte lämnat in några handlingar sedan 2018.