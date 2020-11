Tragikomisk flygvärdinna som är lätt att heja på

Den lätt alkoholiserade flygvärdinnan Cassie vaknar upp med minnesluckor på ett lyxhotell i Bangkok efter en blöt dejtkväll med en snygg passagerare. Bredvid henne i sängen ligger dejten – väldigt död och mycket blodig. Cassie drabbas av panik, ett tag funderar hon rentav på om det är hon som har gjort sig skyldig till mordet. "Men jag är ju mer en vara-naken-på-fyllan-typ av fullis, snarare än en våldsam", resonerar hon sedan, försöker dölja sina spår och med hjärtat i halsgropen hinna tillbaka till flygplatsen och gå vidare i livet.

FBI börjar dock utreda dödsfallet och Cassie hamnar snabbt i fokus. Även andra mystiska personer verkar vara ute efter henne, samtidigt som den döde – och paradoxalt nog fortfarande väldigt charmige – killen i en absurd twist gör sig påmind och tar ganska stor plats i hennes alltmer sköra psyke. De snygga förtexterna antyder ett hitchcockskt släktskap i dramatiken och snart kämpar Cassie mycket riktigt i en klassisk "fel person på fel plats"-gåta, där en av hennes största fiender är hon själv.

Komediennen Kaley Cuoco, mest känd från långköraren "Big bang theory", är medproducent till den här serien och tar på ett imponerande sätt kommandot över rollen som "den heta flygvärdinnan". Cuoco är söt som socker, känns som en värdig arvtagare till Goldie Hawn och gör sin Cassie till en tragikomisk och trovärdig figur som det blir lätt att heja på. Cassie flippar ofta ut och är ganska jobbig (människor med galopperande missbruk är ju det) men någonstans gillar man henne hela tiden. Zosia Mamet ("Girls") är en underbart kärv motvikt i rollen som advokaten Annie, som tappert försöker hindra den kaskad av misstag som hennes kompis Cassie envisas med göra sig skyldig till.

Med reservation för att serien kan kraschlanda, då endast fyra av åtta avsnitt gjorts tillgängliga för recension, så känns åtminstone de första 50 procenten av "The flight attendant" som lättsamt kul och sevärda. Speciellt de två första avsnitten, regisserade av Susanna Fogel (som har skrivit "Booksmart" och "The spy who dumped me"), glider ned lika snabbt och lätt som en miniflaska sprit före landning.

Fakta: The flight attendant

Betyg: + + +

Genre: Komedithriller

Premiär: 26 november 2020 på HBO Nordic

I rollerna: Kaley Cuoco, Zosia Mamet, Rosie Perez med flera

Regi: Susanna Fogel med flera

Antal avsnitt: 8

Miranda Sigander/TT