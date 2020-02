Tragiskt om drogmissbruk legaliseras

I dessa tider av en diskussion kring hur man skall bekämpa våldet och narkotikan i samhället, så tackar Jonas Sjöstedt för sig som partiledare för Vänstern, genom att bland annat föreslå en avkriminalisering av missbruket av narkotika, det så kallade konsumtionsförbudet. Vänsterns ungdomsförbund har länge krävt det, nu gör alltså även partiledaren det. Förslaget är tragiskt, okunnigt och leder helt fel. Möjligen populärt i missbrukarkretsar och bland kriminella.

Sjöstedt blundar för vissa och helt avgörande fakta om droger och drogmarknad, dess attraktion och spridning.

1. Narkotika sprids nästan alltid av etablerade missbrukare.

2. Den sprids när man har positiva upplevelser av drogen, oftast under de första åren efter den egna debuten. När man helt enkelt mår bra av drogen.

3. Det kan ta år, innan omgivningen i form av föräldrar, syskon, partner, skola, socialtjänst eller sjukvård, på allvar upptäcker vad som pågår.

4. Av alla de som håller på med narkotika så är de flesta inte beroende, de allra flesta behöver ingen vård.

Just konsumtionsförbudet har gjort att flera ungdomar har upptäckts i tid, i bästa fall fått adekvat hjälp och till slut hamnat rätt i livet.

Konsumtionsförbudet, vilket infördes 1988 och skärptes 1993 med möjlighet att kräva urin- och blodprov, har varit ett viktigt och nödvändigt stöd i samhällets samlade arbete och kamp mot missbruk. En avkriminalisering fridlyser missbruket av narkotika, den tidiga upptäckten försvåras, i värsta fall senareläggs eller aldrig kommer till stånd.

Just konsumtionsförbudet har gjort att flera ungdomar har upptäckts i tid, i bästa fall fått adekvat hjälp och till slut hamnat rätt i livet. Ett sådant tidigt ingripande har följaktligen också gjort att missbrukaren/tonåringen inte heller hunnit dra in andra i missbruk, vilket då oftast handlar om sina närmaste vänner. Ytterligare andra ungdomar har säkert inte prövat, just för att det inte varit tillåtet.

Konsumtionsförbudet är ett viktigt stöd i det arbete som i dag görs av polis, socialtjänst, skola, föräldrar, föreningsliv och som utgår från att så tidigt som möjligt kunna upptäcka ett eventuellt missbruk, kunna ingripa och därefter åtgärda på en rimlig nivå med relevanta insatser. Konsumtionsförbudet är alltså en tillgång i det arbetet, inte en belastning!

Politiken har beslutat, som ett långsiktigt mål, om att arbeta för ett narkotikafritt samhälle.

Istället borde diskussionen handla om varför de speciella gatulangningsgrupperna inom polisen nästintill försvunnit, varför socialtjänsten har svårigheter med resoluta och tidiga ingripanden, om ungdomsvårdens oklara roll vad gäller begreppen vård/behandling kontra straff, om betydelsen och inriktningen av det lokala gråa vardagsarbetet hemmavid i den lilla kommunen eller stadsdelen.

Sjöstedts förhoppning, om att komma tillrätta med gängvåldet med en avkriminalisering av missbruket, leder varken till minskat gängvåld eller minskat missbruk. Politiken har beslutat, som ett långsiktigt mål, om att arbeta för ett narkotikafritt samhälle. Konsumtionsförbudet och möjligheten till ett tidigt ingripande är en av de viktigaste pusselbitarna i det arbetet. Nu vill alltså Sjöstedt och Vänstern att den möjligheten skall försvinna! Det är beklagligt!

LG Persson

Tidigare chef för individ- och familjeomsorgen i Nora och tidigare chef för Granhults behandlingshem