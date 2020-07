Tränaren om måltorkan – så ska ÖSK skapa fler chanser: ”Våga ta mera risker”

Två mål borta mot Djurgården och ett mot Elfsborg, men ÖSK är fortfarande mållöst hemma på Behrn arena. Med de tre målen är de också det laget som gjort näst minst mål i årets allsvenska – Helsingborg med noll är det enda laget som är sämre.

– Jag tror det handlar mycket om att våga ta mera risker. Vi tog väldigt mycket risker i speluppbyggnaden mot Elfsborg, där vill vi inte ta risker. Men när vi kommer högre upp, framförallt mot lag som är ganska duktiga på att försvara långt ner som Häcken och Östersund, då måste vi våga lite mer och fler individuella prestationer där man tar lite mer risker, säger Axel Kjäll.

Efter matchen mot Häcken lyfte både lagkaptenen Nordin Gerzic och anfallaren Erik Björndahl att laget hade svårt att få in bollar i boxen. Något som tränaren också håller med om, men ger samtidigt beröm till motståndets försvarsspel.

– Vi visste att Häcken som lag gärna spelar både anfallsspel och försvarsspel centralt och att ytorna skulle finnas på kanterna. Dels via spelvändningar och också hitta in framför backlinjen för att sen hitta ut och sen in igen. Sen måste man också ha respekt för Häckens försvarsspel, dom har tillsammans med oss och Elfsborg släppt in minst mål så dom försvarade sig bra. Hade vi varit lite snabbare och tydligare hade vi kunnat få in några fler bollar i första.

– Jag tycker att den här matchen skulle vi ha spelat in lite mer bollar i boxen. När vi väl spelar ner dom kunde vi haft fler löpningar in bakom deras backlinje så vi inte blir ett lag som bara spelar runt och spelar handboll.

Fram tills onsdagens match var det antingen Agon Mehmeti eller Erik Björndahl på planen. Men i knappt 20 minuter mot Häcken var spelarna på planen samtidigt, ett anfallspar som kan vara aktuellt i fortsättningen.

– Det alternativet finns absolut. Vi hade en tuff period i början av den andra halvleken, första 15-20 minuterna. Sen börjar det tippa över lite och då kände jag att det var läge att få två forwards. Plus att vi satte in (Robin) Book istället för Jack (Lahne) som är lite bättre på att spela mellan linjerna och då behövde vi Agon som kan sträcka laget lite till.

– För mig är det en balans att få i fräscha spelare men också hitta en taktik som är bra och inte mixtrar för mycket för att kunna behålla en del relationer på planen. Alla matcher som vi har spelat har det känts bra att det finns möjligheter att förändra matchbilden tack vare att det finns duktiga spelare på sidan. I princip alla inhopp har gett effekt på ett positivt sätt.

Kjäll berättar att även försvarsspelarna är en stor del av lagets offensiv. Beroende på vem som har startat på vänsterbackspositionen har en av ytterbackarna haft en högre position. Kevin Wright om han spelar, Albin Granlund när Benjamin Hjertstrand har startat.

– Den här matchen valde vi att trycka upp båda ytterbackarna, båda står högt upp i speluppbyggnaden och då behöver vi ha kvar två mittbackar. Även två centrala mittfältare annars blir vi väldigt blottade om vi tappar boll. Sen hade dom kunnat valt att spela bollen mer framåt, men om vi ska spela med båda ytterbackarna högt upp måste vi ha en balans.

Sirius har inlett allsvenskan med två vinster och två kryss vilket ger de en andraplats i tabellen. Då finns det positiva saker att ta med sig från de tidigare matcherna men även delar av spelet som måste ändras.

– Först handlar det om att fortsätta spela ett bra försvarsspel. Förra året släppte vi till mycket målchanser och mycket mål. Nu har vi gått till att bli det laget som släppt in minst mål. Om man tittar på dom matcherna vi har spelat och till avslut till mål eller mot mål, beroende på hur man räknar, har vi varit bättre än motståndarna. Jag tror det handlar om att släppa loss lite grann i den sista tredjedelen.

– Sirius är ett av dom lagen som haft mest boll i allsvenskan, vi måste fortsätta försvar bra och sen kan vi förhoppningsvis koppla på. Vi har mycket individuell kvalité i dom offensiva spelarna. Det handlar bara om små detaljer som gör att det tippar över och blir lite fler målchanser men också lite fler mål.

Michael Almebäck klev av efter 69:e minuten mot Häcken. Om han är spelklar till matchen återstår att se. I torsdagens match var det Benjamin Hjertstrand som fick hoppa in och vikariera

– Dörren är inte stängd för spel mot Sirius, men det är ett osäkert kort. Vi har ett gäng spelare som har spelat mittbackar. Några har det som förstaposition som (arvid) Brorsson, (Niklas) Bergmark, Helmer (Andersson) och Fabio. Sen har både Albin och Benji spelat i den positionen under försäsongen. Det finns ett par alternativ ifall inte Micke kommer till spel.