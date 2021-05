Tränaren om otäcka kollisionerna – och märkliga straffsituationen: ”Borde ha varit utanför”

Först en smäll där Degerfors målvakt Jeffrey Gal smällde ihop med Norrköpings Samuel Adegbenro.

– Det är Jeff som är först in på bollen, så det är en korrekt dömd frispark och ett korrekt dömt gult kort.

Eftersom Ismael Diwara var avstängd fanns istället 19-årige Hugo Claesson på bänken för första gången i allsvenskan. Då fick han börja göra sig redo för inhopp.

– Vi hann säga till honom men han vände precis vid kanten. Jag hann inte läsa av hans reaktion utan det var målvaktstränaren som sa till honom att värma upp. Han var på väg men kunde vända tillbaka nästan lika snabbt.

Den tidigare nämnde Adegbenro försökte spela vidare men blev snabbt utbytt. Men bara minuter senare kom nästa smäll. Sean Sabetkar och Ari Skúlason slog huvudena mot varandra och Skúlason svimmade av smällen. Desto bättre gick det för Degerforsbacken.

– Det var lite värre med Sean i den andra duellen. Då dröjde det lite innan vi fick veta hur det gick med honom. Men det gick bra så han fick fortsätta.

Före dessa kollisioner var det dock en märklig situation i Degerfors straffområde. Lagkaptenen Oliver Ekroth sträcker upp handen och slår till bollen efter en riktigt snedträff från Anton Kralj.

– Vi har en padda på bänken som vi kollar repriser på. Det är omöjligt att se. Jag tycker han står utanför linjen och har handen rakt ovanför, han borde ha varit utanför men det är jättesvårt att se. Jag låter det vara osagt, avslutar Holmberg.

Straff eller inte? Avgör själva.

Sett till söndagens match, skrällsegern mot Djurgården, var det ett mer offensivt Degerfors som kom ut på planen i Norrköping.

– Vi ville lika mycket mot Djurgården också men vi kom inte ur pressen där. Det är lite mer svårspelat på Stora Valla och enklare att pressa. När vi får kontroll på bollen här löser vi det riktigt riktigt bra. Det krävs en del mod och en del individuell skicklighet för att lösa upp det men också att man gör det svårt för dom att pressa. Det kommer mer och mer.

Är det något ni har pratat mycket om sen matchen mot Djurgården?

– I halvlek pratade vi mycket om det. Vi pratar alltid om att vi vill hålla i bollen, vi är offensiva Degerfors. Efter matchen mot Djurgården är vi jättenöjda med tre poäng men man tänker fortfarande efteråt att vi skulle haft bollen mer. Vi vill kontrollera matcher men förstår att vi inte kan göra det i samma utsträckning i allsvenskan.

Sju poäng på sex omgångar, fyra av dessa i de två senaste matcherna mot tabelltoppen. Då ser Holmberg bara att det kommer bli bättre.

– Jag är väldigt nöjd med prestationerna, och självklart resultaten också men det är en följd av prestationerna. Framförallt matchen idag då vi har ännu mer offensivt att säga till om. Första kvarten i andra halvlek, det är så vi vill spela fotboll. Sen gör inte Norrköping sin bästa kvart heller men det glimtar till offensivt. Vi börjar hitta mycket mer självförtroende i vår speluppbyggnad, vi kommer växa in i den här serien och göra det bättre och bättre.

IFK Norrköping–Degerfors IF 1–1 (1–0)

Mål: 1–0 (38) Samuel Adegbenro, 1–1 (57) Abdelrahman Saidi.

Varningar, IFK: Samuel Adegbenro. Dif: Victor Edvardsen.

Domare: Granit Maqedonci.

Publik: 8.

IFK Norrköping (3-4-3): Oscar Jansson – Linus Wahlqvist, Marco Lund Nielsen, Viktor Agardius – Abdelrazaq Ishaq, Alexander Fransson, Isak Bergmann Jóhannesson, Ari Freyr Skúlason (ut 74) – Jonathan Levi, Samuel Adegbenro (ut 65), Sead Haksabanovic

Avbytare: Julius Lindgren (MV), Henrik Castegren, Christoffer Nyman (in 65, ut 83), Christopher Rasmus Nilsson Telo (in 74), Carl Björk, Kevin Javier Alvarez Hernandez, Manasse Kusu, Maic Sema (in 83)

Degerfors (3-4-3): Jeffrey Gal – Sean Sabetkar, Oliver Ekroth, Sebastian Ohlsson – Erik Lindell, Adam Carlén, Christos Gravius, Anton Kralj – Sargon Abraham (ut 74), Victor Edvardsen, Abdelrahman Saidi (ut 90+4)

Avbytare: Jonathan Tamimi, Daniel Janevski, Ferhad Ayaz (in 90+4), Johan Bertilsson (in 74), Christoffer Viktorsson, Adhavan Rajamohan, Hugo Claesson