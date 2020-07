Tränaren önskade mer mål – trots att Kif vann: ”Den blir onödigt spännande”

Tabelljumbon Växjö öppnade matchen starkast när Kif Örebro tog emot de hemma på Behrn arena.

– Det var rörigt dom första åtta minuterna där vi inte riktigt fick ordning på det. Vi skulle gå med tre av våra mot deras speluppbyggnad och kom vi inte rätt i fören efter åtta-nio minuter. När vi väl fick ordning på det tycker jag att det ser ganska bra ut fram tills matchens sista tio.

Kif vaknade till liv och sett till hela matchen hade de 16 avslut varav åtta på mål. Men det var bara en boll som letade sig förbi Katlynn Fraine i gästernas mål. Karin Lundin nickade in en hörna från Heidi Kollanen i den 62:a minuten.

– Jag tycker att vi ska vinna en sån här match utifrån hur den utspelar sig och hur mycket chanser vi har, den blir onödigt spännande. Cali (Farquharson) har två fantastiska lägen som vi borde göra mål på. Vi har något till i början där det borde vara mål. Men som vanligt den här säsongen gör vi mål på en fast situation, det skönt att tjejerna tror på det när vi har en fast situation.

Kollanen sköt en frispark i ribban som Farquharson var sånär att styra in på returen men träffade stolpen. Samma Farquharson kom sen fri mot Fraine men då gick bollen ett par meter över. Men det var ändringen i halvtid som ledde till målchanserna.

– Jag är väldigt nöjd med vårt försvarsspel i stora delar av matchen. Vi är väldigt kompakta och aggressiva. Vi skiftade i halvlek från att ha Karin (Lundin) som spets till Cali för att få ett större djupledshot och det gör vi bra. Hon skapar två superchanser på grand av det.

Kif har släppt in fem mål på fem matcher, tre kom i premiären mot Eskilstuna, och hållit nollan i två matcher.

– Backlinjen idag, dom tre centrala där bak plus när Frida (Abrahamsson) kommer in, är bra. Det kommer vara svårt att göra mål på oss.

Finns det någonting du är mindre nöjd med?

– Så här direkt efteråt, ingenting. Jag behöver se om matchen igen för att vara tydlig i den kritiken.

Örebro har nu åtta poäng och tog över femteplatsen efter vinsten. Långt ifrån att blanda sig in i bottenstriden där Vittsjö, Umeå och Växjö endast har en poäng var.

– Jag säger som jag brukar göra, jag tittar inte på någon tabell och det har jag inte börjat göra nu heller. Men gör man det så är det inte efter fem omgångar, vi har inte ens spelat en fjärdedel av säsongen. Vi tar det lugnt och gläds åt den här segern.

Nästa match spelas i Malmö mot tabelltvåan Rosengård.

– Nu laddar vi om inför Rosengård, jag tycker inte dom imponerar idag i dom delar jag såg av matchen. Vi ska nog kunna ge dom en bra match på fredag.

Kif Örebro–Växjö DFF 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (62) Karin Lundin

Varningar, Kif: – Växjö: –

Domare: Sara Wiinikka

Publik: –

Kif Örebro

Mimmi Paulsson-Febo – Elli Pikkujämsä, Emma Östlund, Maja Regnås (ut 79)– Sara Lilja-Vidlund (ut 79), Nellie Lilja, Freja Olofsson (ut 66), Nathalie Hoff Persson – Heidi Kollanen, Karin Lundin, Cali Farguharsson (ut 92)

Ersättare: Moa Öhman (mv-res), Frida Abrahamsson (in 79), Frida Skogman (in 79), Ellen Karlsson (in 66), Elin Bengtsson, Emilia Pelgander, Cajsa Åkerberg (in 92),

Växjö

Katlynn Fraine – Emilie Henriksen, Maria Møller Thomsen, Jennie Nordin, Nellie Karlsson – Elin Nilsson, Emmi Alanen, Alexandra Jonasson, Ria Noora Minerva Öling – Signe Holt Andersen, Amanda Johnsson Haahr

Ersättare: Vera Varis (mv-res), Elma Smajic, Hilda Gahnsby Dahl, Agnes Jelander, Tyra Håkansson, Hannah Löfmark, Mimmi Strömgren