Tränaren tar på sig ansvaret – efter Kif:s havererande defensiv: ”Jäkligt naivt försvarsspel”

Det var ett inspirerat Kif Örebro som kom till spel på ett soligt Linköping arena. Trots förlust senast mot Kristianstad fanns en stark vilja att bryta den dåliga trenden med fyra raka förluster hos bortalaget.

Tyvärr blev det en liknande start som mot Kristianstad. Den gången kom motståndarlagets ledningsmål efter fem minuter. Mot Linköping dröjde det några minuter till.

– Vi släpper in ett mål efter tolv minuter. Det är klart att de får mycket energi av det, vi tappar en del energi. Förra matchen släppte vi in mål efter fem minuter och fick jaga. Sen gjorde vi det jättebra mot Kristianstad och skapade chanser.

Att släppa in så tidiga mål är förstås aldrig bra, det kan även sätta käppar i hjulet för den matchplan som förberetts innan. Även i den andra halvleken gjorde gästerna ett tidigt mål. Då efter bara två minuter.

– Det är jobbigt att släppa in mål mot topplagen så här tidigt. Tolv minuter i första halvlek och två minuter i andra, vi hinner inte ens komma in i det innan de gör ett mål vilket påverkar hur vi trycker på och agerar. Målen påverkar matchbilden jäkligt mycket.

Finns det något sätt för att förhindra att släppa in ett tidigt ledningsmål, eller handlar det bara om att komma rätt in i matchen?

– Jag tycker att vi kom rätt in i matchen mot Kristianstad och jag tycker att vi kom rätt in här med. Jag vet inte, det har varit olika mål med. Just nu har jag inget bra svar på den frågan, säger Johansson.

Ett stort problem matchen igenom var defensiven. Ibland sågade sig Linköping sig igenom alldeles för enkelt, som vid Cornelia Kapocs 1-0. Nästa gång var det markeringsmiss på en hörna, som vid Frida Leonhardsen Maanums 2–0.

Rickard Johansson menar att det handlar om en bristande defensiv över hela banan.

– Idag faller vi på ett jäkligt naivt försvarsspel. Vi kan inte bjuda Linköping på så här mycket ytor, vi pressar huvudlöst emellanåt. Sedan skapar vi fortfarande chanser, vi hade en i stolpen och en i ribban. Idag faller vi ändå på att vi har ett lite för naivt försvarsspel över hela planen. Det har man inte råd med mot topplagen i den här serien, säger Johansson.

Är det just pressen från anfallare och mittfältare som havererar?

– Det är hela lagets försvarsspel. Det faller inte bara för att vi går bort oss längre upp i banan utan det är ett kollektivt försvarsspel som inte är tillräckligt bra. Det faller på mig som tränare och hur vi i laget agerar.

Däremot finns det något positivt att ta med sig från matchen. Trots att det var ett självmål så slapp Kif Örebro gå mållöst från en damallsvensk match efter tre raka matcher utan mål framåt.

– Vi fick spräcka nollan, även om det var ett självmål. Med både stolpträff och ribbträff så kanske vi hade jobbat till oss ett mål till. Jag tycker att vi får ta med oss att det blev ett mål på slutet.

Det blir inte lättare matcher för Kif Örebro framöver. Dock finns det ljusglimtar i slutet av tunneln.

– Nu har vi Rosengård gånger två och sedan Hammarby. Vi har vetat att spelschemat har tyvärr fallit sig så att vi har lag på övre halvan på raken. Vi får göra det utan Jenna i alla dessa matcher. Men vi vet också att efter sommaren så kommer både Jenna och Heidi Kollanen tillbaka, det blir som två offensiva nyförvärv, säger Johansson avslutande.

Matchfakta

Linköpings FC – Kif Örebro 4–1 (1–0)

Mål: 1–0 Cornelia Kapocs (12), 2–0 Frida Leonhardsen Maanum (48), 3–0 Cornelia Kapocs (57), 4–0 Uchenna Grace Kanu (65), 4–1 Självmål (93).

Varningar, LFC: Uchenna Grace Kanu Kif: –.

Domare: Sara Persson

Publik: 500

Linköpings FC

Anna Koivunen (MV), Synne Skinnes Hansen (71), Ronja Aronsson, Nilla Fischer, Emma Lennartsson, Alva Selerud – Frida Leonhardsen Maanum (K), Sofie Bredgaard (71), Olga Adela Ahtinen (61) – Cornelia Kapocs – Uchenna Grace Kanu (86).

Ersättare

Cajsa Andersson (MV-res), Johanna Alm (71), Elin Landström, Therese Simonsson (71), Malin Levenstad, Heidi Ellingsen (61), Ella Björkman (86).

Kif Örebro

Tove Enblom (MV) – Frida Abrahamsson (K), Berglind Ros Augustdottir, Sanna Kullberg, Elli Pikkujämsä, Sophia Redenstrand (69) – Carly Wickenheiser (83), Nathalie Hoff Persson, Jessie Scarpa (69) – Wilma Öhman (69), Karin Lundin (83).

Ersättare

Cecilia Rán Runarsdottir (MV-res), Olivia Mattsson, Alma Nygren (69), Sara Lilja Vidlund (69), Anna Sandberg (69), Dessislava Dupuy (83), Emilia Pelgander (83).