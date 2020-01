Tränarens känslosamma avsked från ÖSK: "Jag är glad över den här chansen – men också ledsen"

Daniel Bäckström hämtades till ÖSK 2017 från IFK Norrköping, i samma veva som Axel Kjäll tog över som huvudtränare i svartvitt efter Alexander Axén.

Sedan dess har Bäckström i mångt och mycket varit Kjälls närmaste man, inte minst sedan Axel fick en utökad roll som manager i klubben.

Nu spricker duon, då Bäckström köps loss från det år han har kvar på kontraktet av storklubben Malmö FF.

Dina känslor just nu?

– Jag mår väldigt bra, och jag är ledsen. Det är mycket känslor.

– Tittar jag framåt är det bara positivt, jag är spänd och motiverad att dra igång och börja. Men det känns också väldigt speciellt, annorlunda, att lämna det här efter två och ett halvt år.

Där finns ett mått av vemod.

– Jag har trivts väldigt bra, mått väldigt bra, och känt att jag haft väldigt kul. Jag är glad att vi fick till det nu på det sättet, att Axel informerade spelarna, att jag fick vara med och tacka alla. Det känns värdigt på något sätt.

Hur har affären gått till, ur din synvinkel?

– Det har varit en process som pågått under ett par veckor. Det är olika kontaktytor, där jag mest har haft kontakt med Axel och Simon (Åström, vd) i ÖSK, och med Daniel Andersson i Malmö. När jag väl fick möjligheten så kände jag att får vi till det här så är jag intresserad. Det har rullat på i dialogen mellan klubbarna.

– ÖSK har från början varit tydlig med att om det här ska bli av nu så måste klubben hitta något som innebär att kompetensen är minst lika hög, om inte högre. Det klaffade till slut, säger Bäckström.

Som ersätts av portugisiske Vitor Gazimba, en 32-åring som de senaste sex åren verkat i Norge och allra senast som huvudtränare i Kongsvinger i den norska motsvarigheten till superettan.

Gazimba går in rakt av, får en överlämning nu under helgen och gör sin första träning med ÖSK under måndagen. Detta alltså just som säsongen kickat igång med träningsmatcher.

– Timingen kan man diskutera, men på en skala mellan bra och dålig timing så är det här kanske närmare dålig, utifrån att vi just kommit igång. Men många har jobbat hårt för att lösa det så att det blir så bra som möjligt för ÖSK och för Malmö och i slutänden för mig också.

Strax före den här intervjun har spelarna informerats i omklädningsrummet efter lördagens träning. Reaktion från spelarna?

– Säkert lite chock. Men också värme och glädje. Det speglar också den känsla jag haft när jag klivit in här på jobbet under två och ett halvt års tid. Det är en varm och kärleksfull grupp människor här, och jag är jätteglad för att jag har fått vara här.

Hur blir din roll i Malmö FF?

– Ramen är att Jon Dahl Tomasson, som varit på jobbet i ungefär två veckor, tagit med sig en assisterande, en holländare, som han känner sedan tidigare. Jag kommer vara en av två assisterande. Exakt vad det innebär kommer att växa fram de kommande veckorna, men en del jag ska jobba med är att fortsätta stärka bryggan mellan akademi och A-lagsverksamhet.

– Malmö har en väl fungerande verksamhet i det sedan tidigare, men jag ska lägga extra fokus på det. Lite grann som jag gjort här i ÖSK, vilket jag känner mig bekväm med och glad för. Jag gillar den delen av fotbollsklubben.

Du har en stark profil i den riktningen sedan tidigare?

– Jag har jobbat med det en hel del, än mer renodlat i Norrköping. Så det känns naturligt, jag har kompetens och erfarenhet på området. Det ska bli kul, och så får vi se vad som växer fram ur det. Vi blir tre nya tränare, en huvudtränare och två assisterande.

Du kommer till en organisation som har gott om resurser. MFF är klart penningstarkast i svensk fotboll. Hur ser du på det?

– Så är det ju. Sedan är det ju inte så att resurser automatiskt innebär att de används på rätt sätt. Det ska bli kul att se vad det innebär, hur man använder de här resurserna från insidan. Det är klart att det finns en potential i en förening som har relativt mycket pengar. Vi vet att MFF ligger på en högre nivå än övriga allsvenska klubbar. Det blir spännande att vara med och försöka utveckla och utvecklas i den miljön.

Bäckström kommer att befinna sig i Marbella på träningsläger med de ljusblå när ÖSK anländer.

– Så blir det. Jag hoppas att det kan bli tillfälle att ses och snacka någon kväll, säger han med ett snett leende.

